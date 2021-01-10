بريطانيا تلقح 200 ألف شخص يوميا ضد كورونا

أعلن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، أن بلاده تقوم بتلقيح 200 ألف شخص يوميا ضد فيروس كورونا، موردا أن العدد سيرتفع إلى مليوني شخص أسبوعيا.

وشدد الوزير في تصريح تلفزي على أن تلقيح مليوني شخص أسبوعيا هو المعدل المطلوب لحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ”كوفيد-19″ بحلول منتصف فبراير.

وكشف وزير الصحة أن ثلث من تجاوزوا الثمانين عاما استفادوا من التطعيم، معتبرا ذلك تقدما كبيرا، معلنا افتتاح مراكز التطعيم الجماعي هذا الأسبوع.