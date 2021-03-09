"بريور ديزاين" تكسو هيونداي i30 N بثوب رياضي

"بريور ديزاين" تكسو هيونداي i30 N بثوب رياضي
صورة: د.ب.أ
الثلاثاء 9 مارس 2021 - 02:02

قدمت شركة “بريور ديزاين” تعديلات تصميمية لسيارة هيونداي i30 N لتكسوها بثوب رياضي مستوحى من موديلات الرالي.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن مدمجة هيونداي الجديدة تتمتع بطلة رياضية من خلال العناصر والمكونات الخارجية المصنوعة من مادة مركبة من الألياف الزجاجية.

وتتميز السيارة المعدلة من خلال الاسبويلر الأمامي والإطار الأمامي، وتوسعة الرفارف في الأمام والخلف، والناشر والاسبويلر الخلفي.

جدير بالذكر أن سيارة هيونداي i30 N تتوفر بقوتين، هما: 250 و 275 حصان.

I30 N بريور ديزاين سيارة هيونداي شركة الألمانية

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