بسعر 260 ألف يورو .. ساعة فاخرة بقلب بوغاتي Chiron

كشفت شركة Jacob & Co النقاب عن أحدث ساعاتها الفاخرة Bugatti Chiron Tourbillon بسعر يبلغ نحو 260 ألف يورو، والتي ينبض بداخلها نموذج لأشهر محركات السيارات الرياضية على الإطلاق.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الساعة Bugatti Chiron Tourbillon الجديدة تعتبر صورة مصغرة لمحرك السيارة بوغاتي Chiron المكون من 16 أسطوانة على شكل حرف W.

وقد تم تجميع 578 جزءا بشكل يدوي لتصميم تحفة فنية معلقة على ثمانية وحدات من نوابض ممتصات الصدمات باللون الأزرق في الزوايا الأربع لتتوج به هذه الصورة المستلهمة من عالم السيارات السوبر رياضية.

وتأتي الساعة في جسم من التيتانيوم بطول 54 ملم وعرض 44 ملم وارتفاع 20 ملم.