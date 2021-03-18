"بشكتاش التركي" يهتم بخدمات المغربي بلهندة

يتواجد الدولي المغربي يونس بلهندة بالديار التركية في الوقت الراهن، رغم فسخ العقد الذي كان يجمعه بفريقه السابق غلطة سراي. وقد تضاربت أنباء عن إمكانية مواصلة اللاعب مغامرته بالدوري التركي من خلال تجربة جديدة قد تجمعه بفريق جديد في الفترة القادمة.

ورغم مرور أسبوع على قرار فريق غلطة سراي التركي فسخ العقد مع بلهندة، إلا أن الأخبار التي تتعلق بانتقال اللاعب إلى فريق جديد تسارعت في الساعات الماضية، وربطته بفرق عدة، وخاصة التركية منها، وأهمها العريق بشكتاش.

وتحدثت مصادر إعلامية تركية عن انتقال محتمل لبلهندة إلى فريق بشكتاش، الغريم التقليدي لنادي غلطة السراي، مستحضرة أن التنافس التاريخي بين الناديين قد يدفع بشكتاش إلى تقديم عرض للتعاقد مع بلهندة، رغم صعوبة المهمة بحكم ضعف الموارد المالية للنادي وارتفاع أسهم اللاعب.

يشار إلى أن غلطة سراي انفصل عن بلهندة من جانب واحد الأسبوع الماضي، وذلك على بعد شهرين ونصف الشهر فقط من نهاية الذي يجمع بينهما، على إثر تصريحات إعلامية للاعب اعتبرتها إدارة الفريق سبة في حقها.