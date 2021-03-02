بعثة "المينورسو" تفند مزاعم "القصف اليومي" للبوليساريو في الصحراء

وجهت جبهة “البوليساريو” انتقادات حادة إلى بعثة الأمم المتحدة بالصحراء، المعروفة اختصارا بـ”المينورسو”، بسبب عدم اعترافها بـ”المعارك الوهمية” التي يدعيها الانفصاليون في المنطقة طيلة الأسابيع الأخيرة التي تلت العملية الأمنية التي نفذتها القوات المسلحة الملكية بمعبر الكركرات.
ويأتي الهجوم سالف الذكر على البعثة الأممية بسبب الإحاطة الصحافية التي أدلى بها ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مساء الاثنين، حيث أكد أن “المينورسو” لا تزال تتلقى تقارير “غير مؤكدة” عن إطلاق نار متقطع عبر الجدار الرملي.
وأوضح المسؤول الأممي، ضمن إحاطته الصحافية، أن “بعثة الأمم المتحدة بالصحراء تواصل رصد الوضع القائم إلى أقصى حد ممكن لها بمنطقة الصحراء حسب القدرات المتاحة لها، بما في ذلك الكركرات؛ لكننا لا نزال نحث الأطراف المعنية على ضبط النفس”.
الإحاطة سالفة الذكر، التي تفند مزاعم “القصف اليومي” للمنطقة المحاذية للبوابة الإفريقية، أثارت استياء قياديي جبهة “البوليساريو”، الذين اتهموا البعثة الأممية بعدم التزام “الحياد” و”النزاهة” فيما يتعلق بالوضعية الراهنة في منطقة الصحراء المغربية.
وفي ظل عدم حديث بعثة “المينورسو” عن اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1991، اعتبر مسؤول الجبهة الانفصالية بالأمم المتحدة أنها “تتجاهل” حقيقة الوضع القائم منذ “عودة الحرب”، مبرزا أن “الاتفاقية لم تعد سارية المفعول مع تصعيد المواجهات العسكرية”.
وتعيش جبهة “البوليساريو” عزلة دولية وإقليمية في ظل تجاهل جل البلدان لخطابها السياسي المتكرر، بعدما تيقنت أن المطلب الذي تنادي به غير قابل للتحقق على أرض الواقع؛ فيما يظل مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب أنجع حل لطي الملف بصفة نهائية.
وشكل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، صدمة كبيرة في أوساط جنرالات العسكر بالجزائر، وكذلك داخل صفوف قيادات جبهة “البوليساريو”؛ نظرا إلى مساندة أقوى دولة في العالم لدفوعات المملكة المغربية فيما يتعلق بأقاليمها الجنوبية.
هاد البوزباليو غادين وكيهصروها مع العالم كلو غادي يبقاو غير بوحدهم وديك الساعة حتى الحكم الذاتي والله لفتوه
ضصرتو
جمهورية الصنادلية تعيش على الأوهام والصدمة هي وصنيعتها.
قال وزير الخارجية الألماني Heiko Maas بخصوص قرار المغرب : “لقد علمنا من خلال التقارير الإعلامية”, وقال بان العلاقات مع المملكة “وثيقة تقليديا وودية وخالية من التوتر”. وحسب وسائل إعلام ألمانية فإن السياق الدقيق لقرار المغرب بتعليق أي اتصال أو تفاعل أو عمل مع السفارة في الرباط ووكالات التعاون والمؤسسات السياسية الألمانية غير واضح, واعترفت بوجود عدة نقاط احتكاك في الوقت الحالي بين الرباط والحكومة الفيدرالية من بينها موقف ألمانيا من الصحراء حيث انتقدت قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه, ونقطة خلاف أخرى هي تهميش الرباط في المفاوضات حول مستقبل ليبيا في مؤتمر في برلين في يناير 2020
الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، بيزات في الهاوية، الجدار الأمني خط أحمر هناك عيون لا تنام تترصد جميع تحركاتكم المغرب اليوم ليس بالمغرب السبعينات أقمارنا تترصدكم كاالضل أين المفر….
مساكين هؤلاء المرتزقة أصبحت الكوابيس تجعلهم يتخيلون أنهم يقصفون المغرب.. على قادتهم أن يستعملوا الحفاظات لأن القصف يغرق لباسهم الداخلي
مع احترامي للمصابين بالأمراض العقلية، هذه البوليساريو مثل شخص مصاب بالهلوسة و يحاول إقناع طبيب نفسي بأن ما يراه و يسمعه حقيقي.
اقتربت نهاية البوليساريو فالكل أصبح يعلم من هم و من افتعل هذا المشكل.. فالأمور واضحة، اعتراف قوى عالمية بمغربية الصحراء الولايات المتحدة الأمريكية و كذا فرنسا العضو الدائم بالأمم المتحدة فهي تساند المغرب دائما في قضيته الأولى، و كذا دول إفريقية و عربية…فالمغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها، و الحساد المنسوبين مع الأسف للدين الإسلامي عزلتكم ستزداد و التاريخ يدون.
اغلب الظن ان هذه المليشيات لبوليبوزبال يستعملون الألعاب البلاستكية للأطفال على شكل بنادق ويتراشقون بها فيما بينهم كمراهقين ويتخيل إليهم انها أسلحة واقعية. ويروون للعالم الخارجي انهم في حالة حرب.
المرتزقة ومحتصنهم يعيدون تقارير (اكاذيب) التي اذاعوها في فترة الثمانينات, فلا غرابة ان Cerevantes صاحب حكاية Don Quixote كان محتجزا لدى القراصنه الاتراك بالجزائر ومن هم تعلم محاربة للطواحين الهوائية.
يجب على المغرب أن يتحرك بسرعة فائقة لامتلاك اراضي شاسعة في افريقيا وخاصة في الدول التي لها مساحات شاسعة من الأراضي لا تستغلها مثل موريطانيا ومالي والنيجر وتشاد وغيرها من الدول الافريقيه الاخرى قبل فوات الأوان،انه مستقبل المغرب لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي للمغرب انيا ومستقبليا ولاحتلال الريادة في تصدير المنتوجات الزراعية والفلاحية والغذايية بصفة عامة.وفرصة لتوفير العملة الصعبة اذ سيصبح المغرب افضل بكثير من الدول الصناعية والدول المنتجة للبترول والغاز وباقي المعادن الثمينة.خصوصا إذا اعتمد على زراعة الحبوب والقطاني والخضروات والفواكه والأشجار المثمرة بمختلف أنواعها سواء المحلية أو التي سيستورد بذرها وشتلاتها من باقي الدول العامية وتكييفها مع نوع التربة والمناخ،وخصوصا كذلك إذا ربط الانتاج ليس فقط بتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي للمغرب وبالتصدير لافريقيا وباقي دول العالم ولكن بربطها بإنشاء مصانع لانتاج مواد غذائيه أخرى وتصديرها كذلك بعد تحقيقه لاكتفايه الذاتي.وبهذا سيستغني عن كل استيراد المواد الغذائيه المستوردة وكذلك يمكن ربطها بتربية الماشية وغير ذلك. انها الفرصة التي لا تعوض أمام المغرب
واش ميريكان اعطات الضوء الاخضر للحكم الذاتي اوا نزلوا لينا هاد الحكم الذاتي الله يرحم الوالدين على أرض الواقع او صنفوا جبهة لبوليزاريوا مجموعة إرهابية .صافي الفيلم سالا.اكثر من النص انتاع دول العالم راه امعانا .الله يجعل الباراكة انبيعوا اونشريو امعاهم وامريضنا ما عندو باس .واللي اسخن اعليه راسو ايقرب للجدار العازل .
اذا كانت البوليساريو في عزلة دولية ما الذي جعل المغرب يثور ويجمد اتصالاته مع السفارة الالمانية وما الذي دفع ممثل المغرب لدى الامم المتحدة الى الهجوم على جنوب افريقيا ،،واذا كانت في عزلة دولية لماذا مراسلة المتقاعدون السياسيون الى مراسلة بايدن للابقاء على تغريدة ترامب وما الذي دفع ابوريطة الو مراسلة الاتحاد الاوروبي يترجاهم ان قفوا الى جانبنا
هذا يعني ان المعركة الديبلوماسية حامية الوطيس بل ان التكتلات بدات لصالح البوليساريو
ليعلم أعداء الوطن أن الدبلوماسية المغربية ليست هي دبلوماسية الماضي. الدبلوماسية المغربية أمسكت زمام الأمور بعصا من حديد؛ وقد قالها وزير الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة كل من تسول له نفسه التشويش أو الاقتراب من الحدود المغربية سوف يسحق. 0
في رأيي على المغرب أن يترك الأمور كما هي في الأول حتى تجف خزينة الجزائر وتجف دماؤهم وتستمتع المرتزقة على الأقل في اخر أيامهم
الاعلان عن وقف اطلاق النار و الاعلان عن الحرب يعني فعليا خروجك من المسار السياسي..وبهذه الطريقة لم يعد ممكنا التفاوض مع الارهابيين.
السؤال الذي يجب طرحه الآن هو:
اذا كانت البوليساريو تطلق النار اتجاه المغرب فمن اين تطلق النار..؟؟؟
اذا كانت تطلق النار من الاراضي الجزائرية فهذا يعني ان الجزائر الجبانة تحارب المغرب بواسطة المرتزقة لأنه ليس لها الجرأة لتعلن الحرب مباشرة دون سياسة الضرب تحت الحزام التي لا يفعلها الا الجبناء و الثعالب.
في حالة ان البوليزاريو تطلق النار من الاراضي الجزائرية فاقل شيء يجب فعله هو طرد السفير الجزائري و قطع جميع العلاقات واعطاء النظام الجزائري مهلة للجم كلابه قبل ان يتدخل المغرب للرد المناسب.
في الواقع هذا هو ما تقوله العاطفة و الحمية.
ولكن المغرب معروف بالذكاء و العقل..لذلك فما يقوم به حاليا هو جمع الادلة الدامغة..اولا التي تؤكد تحول البوليزاريو الى منظمة ارهابية ثانيا التي تورط النظام الجزائري في النزاع و تجعله المحرك الوحيد لرحى الحرب و المسبب الوحيد للمشكل و المستفيد الوحيد من جمود القضية.
المغرب ليس كيانا هاويا مغفلا كالجزائر..نحن دولة الادمغة فانتظروا فقط.
سبحان الله ، كل اليساريين والشيوعين بارعون في البروباغندا و-الأكاذيب و الدعاية والإشاعات ، لذا فإن حركة البوليساريو اليسارية تقوم بالدعاية و البروباغندا، والجزائر التي نظامها موالي للكتلة السوفيتية السابقة ، هم أيضًا لا يتوقفون عن الدعاية ، فهم يدعون أنهم أقوياء عسكريًا ، وأن المغرب يهدد الجزائر. ، عراق صدام و نظامه الشيوعي ، قبل حرب الخليج الأولى قال إنه سيأكل الجنود الأمريكيين، ونتيجة دلك سرعان ما خسر الحرب في وقت قصير جدًا، القذافي زعيم
ليبيا ، بمجرد أن قصفته الولايات المتحدة ، غير اسم دولته وأضاف كلمة “العضمى” إلى ليبيا
خرقة البوليزبال التي علقها المرتزقة في إحدى الساحات بالمانيا… آلله يعلم كم أدى عليها تبون عندما كان يعالج عندهم لأكثر من شهرين.. هنا يتضح بجلاء أين نهدر ثروات الشعب الجزائري في أكبر منظومة صحية في افريقيا… الله يلعن اللي ما يحشم… كان الله في عون الجزائريين مع عصابة الدينصورات
نحن في صحرائنا و الصحراء في مغربها، و على من يقول غير ذلك أن يجرب، والله ثم و الله ثم و الله أن الشعب المغربي لن ولن يفرط في صحرائه و لو انطبقت الأرض مع السماء، فلا بومدين ولا بوتفليقة و لا قدافي و لا تبون و لا عسكر ولا جزائر برمتها بقادرين على غير ذلك…. نحن إخوة الا الصحراء المغربية خط أحمر فعليكم اخد كل الإحتياط لأننا لن ولن نفرط فيها…