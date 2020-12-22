"بعثة تل أبيب" تترحم على الحسن الثاني وتنتظر لقاء الملك محمد السادس

حطّت طائرة الوفد الأمريكي الإسرائيلي، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمطار الرباط سلا الدولي، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

ويتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس، وبعد ذلك التوجه إلى قصر الضيافة بالرباط من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.

وقال دافيد فيشر، السفير الأمريكي بالرباط: “نرحب اليوم بأول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد إعلان الرئيس ترامب التاريخي عن تعزيز العلاقات بين البلدين”.

وأضاف السفير الأمريكي قائلاً: “تربط كل من المغرب وإسرائيل علاقات قوية مع الولايات المتحدة. إنه لشرف لي أن أكون حاضراً اليوم عندما يرحب ممثلو الحكومة المغربية بالوفد الرسمي القادم من إسرائيل”.

وأقلعت أول رحلة جوية متوجهة إلى المغرب من مطار بن غوريون بتل أبيب، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها وفد إسرائيلي وأمريكي يترأسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، برفقة مائير بن شباط، رئيس مجلس الأمن القومي.

وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز “خميسة”، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة “السلام” بالعربية العبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.