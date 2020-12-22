"بعثة تل أبيب" تترحم على الحسن الثاني وتنتظر لقاء الملك محمد السادس

حطّت طائرة الوفد الأمريكي الإسرائيلي، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بمطار الرباط سلا الدولي، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
ويتوجه الوفدان الأمريكي والإسرائيلي إلى ضريح محمد الخامس بالرباط من أجل الترحم على الملكيْن الراحليْن الحسن الثاني ومحمد الخامس، وبعد ذلك التوجه إلى قصر الضيافة بالرباط من أجل توقيع اتفاقيات بين الحكومة المغربية ونظيرتها الإسرائيلية ولقاء الملك محمد السادس.
وقال دافيد فيشر، السفير الأمريكي بالرباط: “نرحب اليوم بأول رحلة جوية تجارية مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد إعلان الرئيس ترامب التاريخي عن تعزيز العلاقات بين البلدين”.
وأضاف السفير الأمريكي قائلاً: “تربط كل من المغرب وإسرائيل علاقات قوية مع الولايات المتحدة. إنه لشرف لي أن أكون حاضراً اليوم عندما يرحب ممثلو الحكومة المغربية بالوفد الرسمي القادم من إسرائيل”.
وأقلعت أول رحلة جوية متوجهة إلى المغرب من مطار بن غوريون بتل أبيب، اليوم الثلاثاء، وعلى متنها وفد إسرائيلي وأمريكي يترأسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، برفقة مائير بن شباط، رئيس مجلس الأمن القومي.
وتوشحت الطائرة الإسرائيلية برمز “خميسة”، المستوحى من الثقافة المغربية، إلى جانب عبارة “السلام” بالعربية العبرية والإنجليزية، وأعلام المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
رسالة لمناهضي التطبيع ممن يتهمون المغرب بالخيانة:
من يحب فلسطين فعلا يدعمها بالمال والسلاح كما تفعل ايران وسورية مع حزب الله، أما التضامن الصوري عبر المنشورات وقراءة الفاتحة فانه لا يختلف عن التضامن العربي الرسمي المتمثل في البيانات التنديدية. للاشارة فان دولا عربية معروفة بدعمها للجماعات المتطرفة كداعش والنصرة والبوليساريو، لم يثبت التاريخ انها دعمت المقاومة الفلسطينية ولو برصاصة واحدة.
ويقولون أن اليهود والنصارى عنصريون ولا يترحمون على المسلمين.أظن أنه بعد الاحدات بدأت تظهر من هو العنصري الحقيقي إلا من رحم ربي منهم.هههه اللايكات أين هي
عجيب أمر العرب!!!! يقطعون بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً، ويسرق بعضهم بعضاً، ويخدع بعضهم بعضاً، وينافق بعضهم بعضاً، ويحسد بعضهم بعضاً، ويحقد بعضهم على بعض، ولا يريدون لاسرائيل أن تفعل بهم ما يفعلون هم بأنفسهم وذويهم.. لو كنا بالوحدة التي فيمن تدعونهم ب”ليهود” لكنا أقوى منهم.
مرحبا باصدقائنا الاعزاء ، و الخزي لجنرالات الجارة الحقودة
خيانة لله و رسوله و المسلمين
اللهم إنا نبرأ إليك من هذه الخيانة العظمى و موالاة يهود .
اهلا و سهلا بالوفد الأمريكي و الإسرائيلي في المملكة المغربية أرض السلام و الانفتاح. نتمنى أن تكون انطلاقة لعهد جديد يسود فيه السلام و الازدهار لجميع شعوب المنطقة و يعم فيه الاحترام المتبادل بين كل الأعراق و الأجناس.
هل اصبحت اسرائيل كيان حتى نعترف به.يحيى الاقصى اول قبلة محمد صلى الله عليه وسلم ابحثوا في تاريخنا الاسلامي و علمواا ابناءكم تاريخنا و ديننا الحنيف.
إنه يوم تاريخي للإنسانية. المغرب يصنع السلام بيننا و بين اخوتنا اليهود الذين نرحب بهم في بلدهم الثاني المغرب. ونتمنى علاقات جيدة مبنية على الاحترام و تحقيق طموح الشعبين الشقيقين.
موقف الانساني العظيم الملك الشجاع الراحل محمد الخامس رحمه الله وقف في وجه هلتر والنازيين اجتاحوا احتلوا اروبا بكامله كان الاروبيين يسلمون اليهود ارسالهم المعسكرات الاعتقال بينما الملك المسلم العربي وقف ضده تحداه رفض ان يرسل او يسلم اي اليهودي قال هلتر نحن كلنا المغاربة لا يوجد المغربي اليهودي او المسلم عندنا في المغرب حافظ على الحياة الارواح الاف من اليهود المغرب كان سيكون مصيرهم الموت والابادة هذا الموقف يحتفظ بيه اليهود المغاربة الان ردوا الحميل المغرب بي اعتراف امريكا اقوى دولة في العالم بالسيادة على صحراءه
مرحبا بكم فى بلدكم. .اليهود يحبون الشعب المغربي أبا عن جد.تحياتي
مرحبا بضيوف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومرحبا باليهود المغاربة في وطنهم الأم وغير المغاربة في وطنهم الثاني. كما ساندتونا في وحدة اراضينا سنساندكم في احلال السلام بينكم وبين الفلسطينيين. رغم انف أصحاب الشتات.
قتلى حرب المغرب و الجزَائر و مرتزقتهَا فِي 15 فَاق قتلى الفلسطِينيِين و الفلسطِينيِين فِي 30 سنة الأخِيرة!
البعض يتلاَعب بالَايَات القرآنية و يخرجهَا من سيَاقهَا لكَي يبرّر معَادَاة اليهُود من أجل دِينهم!
هنَاك آيَات محكمة تحث على السلم و التعَايش و الاعترَاف بَالملل الأخرَى و أن الفَارق عند الّله هو الإيمَان به و العمل الصَالح.
أمَا آيَات القصص القرآنِي لبعض أحدَاث زمن النبوة فهِي عن أحدَاث محدّدة و كَانت خطَابَا لمعَاصرِيهَا.
الخلط الفج و الإديُولُوجِي يقُوم به كثِير من أتبَاع كل الديَانَات و ليس ذلك رَاجع للدِين نفسه.
القرآن وَاضح فِي إدَانت العدوَان و الظلم : و أكبر الظلم فِي زمننَا هو فِيمَا بيننا نحن المسلمِين!!
نعم سنعمل من أجل حقُوق إخوَاننَا الفلسطِينيِين و علاَقتنَا مع إسرَائِيل ستسَاعدهم! مَاذَا جنوا من المتَاجرِين بقضيتهم غير الخرَاب و الهزَائم!؟
لا أهلا ولا سهلا بمن يقتل إخواننا. ويسلب مقدساتنا. لا أهلا و لا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. و لا للتطبيع و الذل والعار. حفظ الله المغاربة الاحرار الرافضين للاستعمار و الذل و الهوان.عاش المغرب حرا مسلما مدافعا عن أرض الإسلام.
السلام عليكم لا يخوفكم ويرعبكم هذا الخبر اليهود عاشو معهم آباؤنا وأجدادنا وعندي الدلائل والتوفيق لمغربنا الغالي والحبيب
الدين الإسلامي أوصى بالتعيش مع كل الاديان، و التطبيع مع إسرائيل يخدم المسلمين و القضية الفلسطينة لايجاد حل دائم و عادل،
ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا .
نحن قوم أعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله .
العجب فيمن يبتغي العزة عند أذل و أحقر الخلق .. يهود !
مرحبا بمن اعترفوا بالصحراء المغربية والخزي والعار للجزاءرالعدو اللدود لنا الخزي والعار لها ولحكامها المجرمون الذين أرادوا تقسيم المغرب ولكن هيهات هيهات المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها
يا مرحبا وألف مرحبا في بلد الكرم و الجود، بلد الشرفاء، بلد الأبطال و بلد الرجال الذين لا يخافون إلا من الله، أما المنافقون فالأيام القادمة سوف يحدون حدو المغرب السباق في التفكير السياسي الناجح بامتياز، لأنه أي المغرب بلد دو سيادة، و له تاريخ جد نقي في التعامل مع الجالية المغربية اليهودية، و بهذا سوف يكون للمغرب مكانة جد قوية تجعله جد مؤهل لحل القضية الفلسطينية، إن شاء الله.
إلى مغربية هل تريدين أن تفضحيننا حين قلتي أن نبحت في تاريخنا الاسلامي.تاريخنا الإسلامي لا يوجد فيه شيء يفرح سوى الاقتتال بين المسلمين على الخلافة مباشرة فور موت رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا مازالوا يقتتلون فيما بينهم في الشرق الاوسط وإن لم تعرفي تغاريخنا القديم ما عليك إلا أن تنظري فقط إلى تاريخنا الجديد لما يقع من حروب في الشرق الاوسط لحد الآن ولا يريدون أن يهمدوا أو يملوا لذا يجب أن نطويه إلى الأبد ولا ننبش فيه كي لا ننفضح أمام العالم أكثر أما عن اليهود فمرحبا بهم في بلدهم المغرب.لم يعادون أبدا نحن المغاربة ولم يعادوا وحدة مغربنا الحبيب أما إذا كانت تهمك فلسطين أكثر من الفلسطينين نفسهم فاذهبي عندهم إلى أرضهم وقاتلي معهم كما يحلو لك كي تحريريهم كما تريدين
عاش الملك عاش المغرب متصالحا مع ذاته
جدودنا قالو لينا عاشو مع اليهود الخير او الحارة والمارة او ماشافو منهم غير الخير.
مرحبا باخوتنا اليهود في بلدهم الثاني ومرحبا بأصدقائنا الأمريكيين الذين ساندوا المغرب منذ الحرب العالمية الثانية بالمال والسلاح ولولا الدعم الأمريكي للجيش المغربي في السبعينات والثمانينات لعبثتت الجزاير وروسيا بالجنوب المغربي كذلك الكثيرون لا يعلمون أن الجيش الأمريكي كان له دور كبير في مساعدة المغرب في كارثة زلزال أكادير في الستينات حيث تدخلت قوات المارينز الأمريكية والجيش الأمريكي لانتشال الجتث وتنظيف المدينة وتقديم المساعدات الطبية للمواطنين المغاربة في أكادير لان إمكانيات المغرب وجيشه كانت محدودة بعد الاستقلال. إذن لا أريد سماع اي شعارات تافهة ولا اريد ان يتكلم أحد باسم المغاربة . باستثناء اخوتنا في الخليج وخاصة السعودية والإمارات اللذان ساعدا المغرب تاريخيا بالمال والأفعال في حربه على قطاع طرق لا يوجد أي بلد عربي يستحق الاحترام لأنهم كلهم متكالبين على نجاحات المغرب وضد وحدته الترابية. مرة أخرى الف الف مرحبا باخوتنا اليهود و أصدقائنا الأعزاء من أمريكا الشقيقة والاخ الاكبر للمغرب في صراعه مع عصابة ومرتزقة روسيا.
مرحبا بإخواننا في أمريكا و إسرائيل. نخب العلاقات الإقتصادية والسياسية والثقافية المقبلة.
رمز “خميسة” يا اخي رمز مستوحى من الثقافة اليهودية الدخيلة على الثقافة المغربية الإسلامية.
عندهم شباط حتا هما عليها رجع من تركيا
الى رقم 1 سمير
انت تكلمت عن نصف الحقيقة. واخفيت نصفها ربما عن قصد أو جهل لا اعرف.
ايران لا تدعم بالسلاح حزب الله وسوريا فقط .اكبر الداعمين بالمال والسلاح لحركة حماس واهل غزة هي ايران . حماس جزء كبير من الفلسطنيين واكثر من هذا رقم صعب . في المقابل
السعودية والامارات ومصر وبعض الدول الاخرى تحارب حماس ومن تحت كنفها.
مصر تعتبر حماس عدو والتعامل معها خيانة للوطن .
شعال صعيبة بايدن يلغي قرار ترامب ، كارتة عضمى ، يا ربي احفضنا من الشوهى
اتمنى ان تكون هذه العلاقات بادرة خير على المغاربة و الاسرائليين ، و تفتح افاقا جديدة على جميع المستويات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية
امير المؤمنين كافة يدعو كل المؤمنين بالديانات السماوية للسلام الشامل لكل العالم محققا لنبؤة قرانيه: “يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً (208) “.
لم أرى قط،ان الشعب المغربي ساخط وناقم على القصر مثلما رايت هذه الايام حيث الجميع يعيش في غليان لا يبشر بالخير أبدا فهنا في هولندا حتى من كنا نعتبرهم عياشة بدأوا يظهرون حنقهم على المخزن واعتبروا التطبيع مع اليهود طعنة في الظهر للشعب المغربي قبل الفلسطيني وقالوا لقد تم خداعنا هذه المرة واعتبرونا سفهاء حيث ورطونا في التطبيع بدون اي مقابل فحتى الاعتراف بمغربية الصحراء اصبح في خبر كان بعد تصريح رائيس مجلس الامن البارحة وهو ما قد يدفع ببايدن الى إلغاء الاعتراف الامريكي وبالتالي نصبح أضحوكة امام الجيران الذين وجدوا حجة لهم لتشديد الخناق على المغرب والمغاربة بحجة ان اسرائيل على حدودهم ،ولا يستبعد ان يكون لقرار التطبيع داعيات خطيرة تلاحم المغاربة حيث المعارضون له هم الاغلبية وهذا يضعف وحدتنا حول قضية الصحراء ،،وما يؤكد هذا هو الرفض الكبير للميقفين وكبار السياسيين في البلد الذين لم يعارضوا اي قرار للقصر الا هذا وهنا الخطورة الكبرى لان هذا التطبيع قد كسر حاجز الصمت والخوف معا ولسنا ندري ما يخفيه لنا المستقبل
من لا يحب السلام لسكان الأرض فهو ارهابي متطرف لا علاقة له بالانسانية ابدا فا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم علاقات مع اليهود ومن لا دين لهم كان ينشر رسالة الاسلام بينهم دون عنف ولا اظطهاد ومع جميع سكان الأرض لهذا فارسول الله كان يحترم معتقدات اليهود ولم يكن يطعن فيهم ابدا انه سيد الخلق عليه السلام
مجموعة مرتزقة العمل اللاوطنية من أجل فلسطيز
يصدرون بيانا تحريضيا ضد عودة العلاقات المغربية مع اسرائيل
يتآمرون على بلدهم من أجل أهداف ومصالح شخصية
يجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة لأنهم يضعون مستقبل المغرب في خطر .
ومرحبا باليهود في بلدهم الذي يشتاقون له من ان رحلوا عنه بسبب الاظطهاد الذي تعرضوا له بتحريض من المتطرفين .
انه يوم تاريخي بامتياز ، وايضا يوم اعتراف لما قام به المرحومين الملكين محمد الخامس و الحسن الثاني رحمهما الله وادخله ما فسيح جناته ، للدور العالمي و السلمي اللدان قام به بشكل حضاري وسلمي اتجاه جميع القضايا العالمية ، فمرحبا بالوفد الامريكي و الوفد الاسرائيلي ، وحفظ الله الملك محمد السادس ونصره ووفقه لكل الخير ، ومزيدا من التقدم و التطور تحت القيادة السامية الملك محمد نصره الله ، الملك الدي يعمل و يجتهد بكل صمت وتواضع … عاش الملك … عاش الملك …عاش الملك …
إنها مناسبة تاريخية، تسجل بمداد من الفخر والاعتزار،بين شعبين تربطهما روابط تاريخيةعدة، اللحمة لاتوصف بتطبيع كما اراد لها البعض،بل وهو اعادة العلاقة الاسرية بين شعبين ربطتهما رابطة الدم والعلاقات الاحتماعية القوية على مختلف الاصعدة، الشعب اليهودى من تمازج وانصر مع إخوانه المغاربة ف مجتمع واحد،لم يكن هناك فرق بين هدا وداك. لتحيا العلاقة بيننا معا،ومرة أخرى مرحبا بكم فى بلدكم الاول وليس الثانى،وكل المغاربة فى لهفة الى اعادة جمع الشكل بيننا، هناك حنين قوى،وفى مسار وانتظار مستقبل زاهر انشاء الله،ء وعلى مختلف كل الاصعدة ،والمغرب فى حاجة إلى خدمات أبناء بلده.
انا تبانلي حكاية اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالصحراء كانت مبرر فقط لاقناع الشعب بالتطبيع و ليس العكس كما يروح له انه طبعنا من اجل الصحراء وكان المغرب كان يعد العادة و الزاد وينتظر الفرصة
إنه يوم كبير عند المغاربة، المغرب بلد السلام مرحبا بأصدقاء المغرب الذين وقفوا صفا واحدا معنا في قصيتنا الاولى الصحراء المغربية.