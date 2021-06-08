بعثة دبلوماسية مغربية تحل بالعفولة الإسرائيلية

بعثة دبلوماسية مغربية تحل بالعفولة الإسرائيلية
صور: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:36

حل عبد الرحيم بيوض، رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية، ضيفا على مدينة العفولة الإسرائيلية، وسط ترحيب من سكان المدينة الإسرائيليين وآخرين من أصول مغربية.

وأشارت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “مدينة العفولة الإسرائيلية تزينت بأعلام المغرب لاستضافة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، الذي استضافه رئيس البلدية آفي الكابتز، وإيلي مويال من تحالف المغاربة في إسرائيل، والحاخام عزرائيل أرما”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين المغاربة والإسرائيليين بحثوا معا تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل إقامة تحالف ثنائي بين مدينة العفولة الإسرائيلية ومدينة أكادير المغربية.

وورد ضمن المنشور الذي تفاعل معه عدد من الداعمين لعلاقات السلام، أن رئيس البعثة المغربية لقي استقبالا حارا من قبل سكان المدينة، وبينهم سكان من أصول مغربية، فيما أرسل حاخام المدينة تحية حارة إلى الملك محمد السادس.

إسرائيل البعثة الدبلوماسية المغربية بإسرائيل العلاقات المغربية الإسرائيلية مدينة العفولة الإسرائيلية

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‫تعليقات الزوار

11
  • سكفاندري
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:42

    ههه و اخيرا ظهر السي عبد الرحيم بيوض بعد أن مكث بجانب ملجأه هاهو يحضر زردة مع الصهاينة و ينشط معهم، حبذا لو ذهب لحاخام حركة شاس لكي يطلب منه البركة … Free Palestine.

    -26
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  • مغربي أصيل
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:47

    لا سلام مع القتلة المجرمين رغم أنف صهاينة العرب و ذبابهم القذر
    ألف تحية لفلسطين

    -21
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  • يا لطيف
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:48

    مهزلة والله لمهزلة.. لماذا هذا التسرع وهذه الهرولة.. شئ من الاحترام لارواح شهداء غزة ياسادة!! لازالت الدماء لم تجف.. والجرحي الفلسطينيون يئنون بالمستشفيات بالمئات!! والدمار في كل غزة.. ما هذه الوقاحة.. هل التطبيع مع اسرائيل اغلي من ارواح العرب والمسلمين؟!كفي من الوقاحة.. فالسرعة تقتل…!!

    -20
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  • KIM
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:51

    لو زارو المسجد الاقصى لتلقو مفاجأة من الفلسطنين !!!

    -29
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  • الصادق
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:57

    التوقيت غير مناسب ودماء أطفال غزة لم يجف.
    جيران السوء دفعونا إلى ما نحن فيه الآن.
    لماذا لا يتحد.العرب؟ لأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا.
    لا حول ولا قوة إلا بالله.

    9
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  • caprice
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 21:57

    لحاخام باين مغربي من طربوش حمر فيه بانض كحلة. هادا الناس عندهم حنين للوطن و غيكونو مصدر لنتعاش السياحة راها كلات لعصة

    33
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  • حسين عمري
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:00

    زيارة خزي وعار كما التطبيع مع الصهاينة خزي وعار..

    -22
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  • jabraneabd
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:02

    لم يمض على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،شهر حتى تسابقو لليهود ليقومو معهم علاقات.لا يسر الله سعيهم.

    -27
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  • jawad
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:02

    تصحيح لكاتب المقال، اسمها “مدينة الفولة المحتلة”.

    11
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  • غيور
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:02

    لابأس من شرب نخب سفك دماء المسلمين وتناول بعض الحلويات على قبور اطفال غزة.. لانامت اعين الجبناء

    -17
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  • الفارض يوسف
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 22:05

    أنا متفائل باستأناف اللاقات الأسرائبية/المغربية، أسأل الله أن تكون بداية خير للتقريب بين الفلسطينيين والأسرائليين،للبدء في اخراج حل الدولتين الى الواقع.
    أما في ما يخص المغرب فالأستفادة واضحة وكذلك اسرئيل،اذا رابح رابح الأول في القائمة ملف الصحراء المغربية والأعتراف الأمريكي.

    47
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