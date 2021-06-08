بعثة دبلوماسية مغربية تحل بالعفولة الإسرائيلية

حل عبد الرحيم بيوض، رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية، ضيفا على مدينة العفولة الإسرائيلية، وسط ترحيب من سكان المدينة الإسرائيليين وآخرين من أصول مغربية.
وأشارت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “مدينة العفولة الإسرائيلية تزينت بأعلام المغرب لاستضافة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، الذي استضافه رئيس البلدية آفي الكابتز، وإيلي مويال من تحالف المغاربة في إسرائيل، والحاخام عزرائيل أرما”.
وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين المغاربة والإسرائيليين بحثوا معا تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل إقامة تحالف ثنائي بين مدينة العفولة الإسرائيلية ومدينة أكادير المغربية.
وورد ضمن المنشور الذي تفاعل معه عدد من الداعمين لعلاقات السلام، أن رئيس البعثة المغربية لقي استقبالا حارا من قبل سكان المدينة، وبينهم سكان من أصول مغربية، فيما أرسل حاخام المدينة تحية حارة إلى الملك محمد السادس.
ههه و اخيرا ظهر السي عبد الرحيم بيوض بعد أن مكث بجانب ملجأه هاهو يحضر زردة مع الصهاينة و ينشط معهم، حبذا لو ذهب لحاخام حركة شاس لكي يطلب منه البركة … Free Palestine.
لا سلام مع القتلة المجرمين رغم أنف صهاينة العرب و ذبابهم القذر
ألف تحية لفلسطين
مهزلة والله لمهزلة.. لماذا هذا التسرع وهذه الهرولة.. شئ من الاحترام لارواح شهداء غزة ياسادة!! لازالت الدماء لم تجف.. والجرحي الفلسطينيون يئنون بالمستشفيات بالمئات!! والدمار في كل غزة.. ما هذه الوقاحة.. هل التطبيع مع اسرائيل اغلي من ارواح العرب والمسلمين؟!كفي من الوقاحة.. فالسرعة تقتل…!!
لو زارو المسجد الاقصى لتلقو مفاجأة من الفلسطنين !!!
التوقيت غير مناسب ودماء أطفال غزة لم يجف.
جيران السوء دفعونا إلى ما نحن فيه الآن.
لماذا لا يتحد.العرب؟ لأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لحاخام باين مغربي من طربوش حمر فيه بانض كحلة. هادا الناس عندهم حنين للوطن و غيكونو مصدر لنتعاش السياحة راها كلات لعصة
زيارة خزي وعار كما التطبيع مع الصهاينة خزي وعار..
لم يمض على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة،شهر حتى تسابقو لليهود ليقومو معهم علاقات.لا يسر الله سعيهم.
تصحيح لكاتب المقال، اسمها “مدينة الفولة المحتلة”.
لابأس من شرب نخب سفك دماء المسلمين وتناول بعض الحلويات على قبور اطفال غزة.. لانامت اعين الجبناء
أنا متفائل باستأناف اللاقات الأسرائبية/المغربية، أسأل الله أن تكون بداية خير للتقريب بين الفلسطينيين والأسرائليين،للبدء في اخراج حل الدولتين الى الواقع.
أما في ما يخص المغرب فالأستفادة واضحة وكذلك اسرئيل،اذا رابح رابح الأول في القائمة ملف الصحراء المغربية والأعتراف الأمريكي.