بعثة دبلوماسية مغربية تحل بالعفولة الإسرائيلية

حل عبد الرحيم بيوض، رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية، ضيفا على مدينة العفولة الإسرائيلية، وسط ترحيب من سكان المدينة الإسرائيليين وآخرين من أصول مغربية.

وأشارت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن “مدينة العفولة الإسرائيلية تزينت بأعلام المغرب لاستضافة رئيس البعثة الدبلوماسية المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيوض، الذي استضافه رئيس البلدية آفي الكابتز، وإيلي مويال من تحالف المغاربة في إسرائيل، والحاخام عزرائيل أرما”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين المغاربة والإسرائيليين بحثوا معا تعزيز العلاقات بين البلدين، وسبل إقامة تحالف ثنائي بين مدينة العفولة الإسرائيلية ومدينة أكادير المغربية.

وورد ضمن المنشور الذي تفاعل معه عدد من الداعمين لعلاقات السلام، أن رئيس البعثة المغربية لقي استقبالا حارا من قبل سكان المدينة، وبينهم سكان من أصول مغربية، فيما أرسل حاخام المدينة تحية حارة إلى الملك محمد السادس.