بعد "إعلان العثماني" .. أمريكا تكشف حقيقة إجراء مناورات عسكرية في الصحراء

بعد "إعلان العثماني" .. أمريكا تكشف حقيقة إجراء مناورات عسكرية في الصحراء
صورة: أرشيف
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:00

حسمت الولايات المتحدة الأمريكية الجدل بخصوص المناطق المرتقب أن تحتضن “مناورات الأسد الإفريقي” التي تنطلق الاثنين المقبل في المغرب، وهي أضخم التمارين العسكرية في القارة الإفريقية.

وقالت القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) إنّ المناورات التي سيشارك فيها سبعة آلاف عسكري من تسع دول لن تشمل الصحراء، وأضافت أنّ التدريبات ستجرى “بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالاً إلى طانطان ومجمّع تدريب جرير جنوباً”، وفق ما نقلته “فرانس برس” و”إيفي”.

وبعد اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب الكاملة على الصحراء، ذكرت مصادر إعلامية، نسبة إلى صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تهتم بأخبار القوات المسلحة الملكية المغربية، أنه لأول مرة ستنظم هذه المناورات العسكرية في الصحراء المغربية، وجزء منها في منطقة المحبس، وهي أقرب منطقة عسكرية إلى تندوف حيث تتواجد ميليشيات جبهة البوليساريو.

ويوم الأحد الماضي، بعد إعلان منابر إعلامية إسبانية قرار مدريد عدم مشاركتها في هذه المناورات، نشر رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني “تغريدة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أعلن فيها أن “مناورات الأسد الإفريقي 2021 سيجرى جزء منها لأول مرة في الصحراء المغربية بمنطقة المحبس وقرب الداخلة”، معتبرا ذلك بمثابة “تتويج للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.

واعتمد العثماني في هذه “التغريدة” على معطيات غير رسمية، لأنه لم يكن هناك أي إعلان رسمي من قبل القوات المسلحة الملكية أو القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا التي تشرف على تنظيم هذه المناورات العسكرية الضخمة يشير إلى احتضان الأقاليم الجنوبية لهذه التمارين، وهو ما دفع العثماني إلى حذف “تغريدته”.

وأوضحت “أفريكوم”، الثلاثاء، أنّ الطرفين الأميركي والمغربي اللذين حضّرا لهذه المناورات، قرّرا “استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020″، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء.

ويُفهم من خلال توضيحات القيادة الأمريكية أن عدم إجراء مناورات الأسد الإفريقي في الصحراء المغربية غير مرتبط بغموض إدارة بايدن من “مرسوم ترامب”، بل لأن المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المغربي حددت في صيف 2020.

وأكد الكولونيل كريستوفر كارنز، المتحدث باسم القيادة الأميركية، أنه “تم اختيار الأماكن لتعزيز الشراكات الأمنية وعلاقاتنا مع الدول الأخرى المشاركة (في التدريبات) بينما نعمل معًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي”.

وقال جيروم شيرمان، الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية في المغرب، في تصريح لهسبريس، إن “المخططين العسكريين عملوا معا على تحديد أفضل المواقع التي يمكن أن تحتضن مناورات الأسد الإفريقي في المغرب، وقرروا في النهاية استخدام المواقع التي تم اقتراحها في بداية دورة التخطيط صيف 2020”.

وأضاف الناطق باسم السفارة الأمريكية أن “المواقع التي ستحتضن المناورات تم اختيارها بناء على معيار واحد، وهو التأكد من أن أكبر تدريب عسكري في إفريقيا سيستمر في تعزيز الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والمغرب، وعلاقتنا مع الدول المشاركة الأخرى، حيث نعمل معًا لتأمين الاستقرار الإقليمي”، في إشارة إلى أن تحديد طبيعة المواقع غير مرتبط بنزاع الصحراء.

ويشارك في هذه التمرينات آلاف الجنود من الولايات المتحدة والمغرب ودول عدة من إفريقيا وأوروبا. ويتضمن برنامج التمرين العسكري “الأسد الإفريقي 21” عمليات تهم مجالات متعددة، بما في ذلك تمرين بحري، وآخر جوي، وكذا تمرين للرد على تهديد كيميائي-بيولوجي، إلى جانب أنشطة ذات طابع إنساني.

وتضم هذه المناورات حوالي 4000 جندي من الجيش الأمريكي، وأزيد من 5000 جندي من القوات المسلحة الملكية المغربية وجيوش الدول المشاركة من تونس والسنغال وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا، ناهيك عن ملاحظين عسكريين من دول أخرى.

الصحراء المغربية القوات المسلحة الملكية الولايات المتحدة الأمريكية مناورات الأسد الإفريقي‎

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‫تعليقات الزوار

46
  • houssam
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:08

    الملاحظ أن السياسين والأعلام المغربي فقد البوصلة هده الأيام من كثرة التصريح والنفي لتصريحاتهم .

    29
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  • مغربي
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:08

    سيتم إجراء مناورات برية و جوية (مغربية امريكية )في منطقة المحبس في الصحراء المغربية و هي جزء من مناورات الأسد الإفريقي .

    -7
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  • Robinhood
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:08

    لا حول ولا قوه الا بالله، واش هاد السيد عندو شي عقل ولا ميكسابوش، واش هادا رئيس حكومة ولا مواطن بحالنا تيجيب الأخبار أو بالأحرى الاشاعات من مواقع إلكترونية و ينشرها في حسابو بحال دوك اللي تيجلسو في القهوة و يبقاو يقلبو على الخبارات و ينشروها، راه خاص شي واحد يهضر معاه راه تيتكلم بإسم حكومة يعني بلد بأكمله، فوقاش يمشي بحالو والله الى عيينا من هاد الامسؤولية ديالو.

    28
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  • Samir
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:09

    “واعتمد العثماني في هذه “التغريدة” على معطيات غير رسمية”. صدق العثماني حين قال انها معجزة الزمان ان يصبح رئيس حكومة!

    30
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  • زكري المغربي
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:09

    وهذه ضربة اخرى لاعدائنا و اعداء وحدتنا الترابية اقوى دولة في العالم تعترف بمغربية الصحراء و تقوم بمناورات في طانطان المغربية و المغرب هو الذي قام بطرد إسبانيا من هذه المناورات، وليس إسبانيا من إنسحبت

    1
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  • مغربي
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:09

    رئيس حكومة يستقي الأخبار من الفايسبوك!!!………………………

    15
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  • nabilou
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:09

    الميريكان و اسرائيل تتريݣلو علينا.
    هذا ما يحدت عندما احد يغير مبادئه.

    7
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  • مقيم في ايطاليا
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:09

    ما هذا يهذا لم اعد افهم شيئ…كما قال الحق يأخد ولايعطى

    8
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  • MOUISSA
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:10

    واسيدهم العتماني أكدب أعلينا أحنا لمغاربة أولاد لبلاد هانية عارفين ألي كاين لكن تكذب أعلى ميركان القضية ما خدماش

    10
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  • Zara
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:10

    في ماذا أفاد اعتراف ترامت بمغربية الصحراء؟ إذا اعترافا صوريا فقط فلن يعود بالنفع عليها بل سيكون إضافة للوبيات الامريكية لابتزاز المغرب حول سحبه وبالتالي مزيدا من حلب البقرة.الحل لن يأتي إلا بالبندقية وطحن أعداء هذا الوطن الحبيب.

    10
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  • مغرب العجائب
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:10

    العثماني دائما آخر من يعلم.. يحز في القلب ان ارى حكومة مفعولا بها تتقاضى تعويضات خيالية مقابل شغل الكراسي مثل الدمى

    9
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  • ابو سلمان
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:10

    هاد خونا شوهنا بلا قياس ،احسن حاجة ايدير في حياتو هو ابقا غي ساكت حتى يكمل هادشي اللي باقي ليه ما بقا قد ما فات

    10
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  • aziz
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:11

    بالله عليكم واش إعلان العثماني ستؤثرعلى حقيقة إجراء مناورات عسكرية في الصحراء ام انكم تريدون فقط اسقاط الطائرة و توريط السيد أم أن البنتكون هو فضح الأمر والنظام يريد حفض ماء الوجه راه الشعب أصبح يدقق في كل صغيرة و كبيرة ولكن السر ليس في النون إنما السر في كف سحنون.أنشر ياهسبريس

    3
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  • ahmed
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:12

    شي حد اسول العثماني واش عارف راسو بالي هو الرجل الثاني في البلاد ؟ ربما خاصو رقابة على الحسابات ديالو في مواقع التواصل الاجتماعي باش ميبقاش يزبالها

    4
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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:12

    مسكين السيد العثماني. أوصلوا له أخبارا غير موثوقة وهو من يحارب الإشاعات…

    5
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  • منار
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:12

    مم العيب و ااعار ان الرجل التاني في الدولة ينشر على حسابه أخبار غير رسمية . جايبها من الفايسبوك. كتشمتو فينا غير العديان.

    7
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  • إبن سليمان
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:13

    ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن. هو لماذا الجيران. يقومون بالتشويش.نحن مستعدون للدفاع عن الوطن وراء القيادة العليا شاء من شاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونحن جزء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

    -1
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  • مواطن بامريكا
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:13

    بل لأن المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب المغربي حددت في صيف 2020. مند هدا العهد والعثماني ليس على علم؟ فهم تسطى

    2
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  • احمد
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:13

    لقد بداتو تلقو اعدار بيدن لم يعترف بصحراء والجيش امريكي لن يجري منوارت في الصحراء اين هم فرحانين بي تطبيع اسراءيلي

    5
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  • غيور على وطنه
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:14

    لا حولة ولا قوة الى بي الله. الحاجة إلى كيدخل فيها العتماني كتكفس . اما الجيش قادين بيه ماليه بقيادة صاحب الجلالة نصره الله .شعارنا ادق اسكات .لا بلا بلا بلا

    0
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  • جمال
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:14

    على ما يبدو هناك امور غامضة وغير عادية يجب توضيحها لم نعد نعرف ما يقع لبلادنا.

    5
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  • abdou
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:14

    تقررت هذه المناورة قبل ٱعتراف حكومة الرئيس الأمريكي السابق . بينما الصحراء مغربية ثابتة تاريخيا و قضية وطنية كما ٱعتراف الأمريكي فهو مدون في سجلات الأمم المتحدة

    -3
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  • هشام
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:15

    واش هاد العتماني مازال مابغاش يحشم؟فين ما مشى يخسرها .شداك شي تغريدة فالتويتر ما بقى ليك غير التويتر؟

    4
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  • Abdelouahed
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:15

    والله مافهمت هاد العثماني باش رئيس، ماقدرش يتأكد حتى من المعلومات واش رسمية ولا لا قبل ماينشر شي حاجة، غي لي جات على فمو كيطلقها، دبا هو لي حط نفسو فموضع شك. زد على دلك التصريح ديال القيادات الأمريكية يفند الإدعاءات الإسبانية لي كانت قالت أنها لن تشارك في العملية لأنها ستجرى فالصحراء المغربية ويأكد على أن المغرب هو لي رفض المشاركة ديال إسبانيا. الحاصول خاصنا شي درع إعلامي قوي لي يكون عندو مصادر قوية وكينشر المعلومات الصحيحة و يدافع على مصالح المغرب

    2
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  • assifnwourgh
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:15

    العثماني نص ديالو غادي أو نص الآخر جاي هاهاها..

    2
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  • البوهالي
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:15

    وهذا دليييييل وااااااضح ان الحاكم في المغرب ليس العثماني والعثماني مجرد موظف ليس الا

    4
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  • محمد المذكوري
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:16

    هذا دليل آخر وواضح على أن العثماني لا يفقه شيئا في السياسة الخارجية هذا دون الحديث عن الأمور الداخلية للوطن، حان الوقت لقول الحقيقة في المغرب لا مكان للأحزاب, فقط مناصب وكراسي ورواتب من مال دافعي الضرائب، نعم لحكومة تقنوقراطية والرجل المناسب في المكان المناسب وكفى من الضحك على ذقون المغاربة، تدوينة الوزير الأول خطأ فادح يستوجب الإعتذار والإستقالة وطبعا في المغرب لاوجود للضمير وبالتالي إستقالته السياسيين من سابع المستحيلات.

    4
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  • ملاحظ
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:17

    من المؤسف أن يعتمد رئيس الحكومة على معطيات غير رسمية ويطلق العنان لتدوينات على تويتر.

    0
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  • DASS
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:17

    امريكا غيرت خطتها في اخر لحظة تجنبا لافتعال حرب اقليمية . فالمليشيات الانفصالية ومعها الجزائر قد يرتكبان حماقة ما .
    الصراع حول الصحراء المغربية اقليمي . فاسبانيا تريد السيطرة على المياه الاقليمية للصحراء . والجزائر تريد ترابها وعصابة مسلخة تريد اقامة دويلة شيوعية فاشلة . والمغرب للاسف محاط باعداء من كل جانب ولهذا لجأ لامريكا واسرائيل كي يطور من قدراته العسكرية والسياسية لصد العدوان الثلاثي . وهذا ما يجب ان يفهمه المواطنون المغاربة الذين يصرخون ضد الاتفاق الثلاثي .

    0
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  • محمد المغربي
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:18

    المغرب غادي فالخسران بهاد الحساب؟؟؟!!!
    لا مناورات بالصحراء المغربية و عودة زعيم البوليساريو للجزائر و إعادة القاصرين المغاربة من أوروبا.

    1
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  • القوة الاقليمية
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:20

    تغريدة لرئيس حكومة من الهواة. جمع راسك راه داير بنا العدو.

    1
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  • HasSane
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:20

    بكلمات قليلات،
    يجب على بعض مسؤوليتنا أن يعودو إلى المدرسة.

    1
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  • حقيقة
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:21

    في هده الفترة الحرجة اللتي تمر منها العلاقات المغربية الإسبانية من توثر وقطيعة أبان مسؤولوا المغرب عن ضعف التكوين وعدم الإحتراف في الدبلوماسية والتي وجب التخطيط الى ابعب الحدود في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية فنتمنى من جلالة الملك القيام بتغيير جدري ووضع مسؤول دبلوماسي له وزن دولي مثل السفير الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال …

    1
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  • Amazighi
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:21

    كلشي خرج فالصو…. رجوع براهيم غالي + المناورات العسكرية خارج الصحراء …. الله يدير تاويل الخير 🙁

    1
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  • خالد
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:21

    السيد العثماني عليه أن يعافينا من خىرجاته غير المدروسة،والتي تجر علينا شماتة الأعداء، اتمنى ان لا أراه في الحكم مرة تانية.

    0
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  • amine
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:22

    واش دبا هدا رئيس حكومة اولا مهرج، واش كين شي ىئيس حكومة فالعالم ماحابش خبار أشنو واقع، ملقط الأخبار من عند سوف تيفي، العتماني ارحل، الله يرحم ليك الواليدين راك ماشي فالمستوى دياال داك المنصب

    0
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  • هشام
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:22

    السي العثماني وزير كيسبق الفرح بليلة…وعطي التساع للسياسة الخارجية هداكششي عندو ماليه.

    0
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  • سفيان
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:22

    غريب أمر هذا التخبط من جانب رئاسة الحكومة في قضية وطنية حساسة.
    هذا يعزز القناعات ويؤكد المعتقد السائد من أن الحكومة التي “ينتخبها” الشعب لا تملك من أمر تسيير الدولة إلا القدرة على إنتاج “الخطاب”، بل وحتى هذا الخطاب متهافت وتنقصه الحنكة ومثير للسخرية.

    0
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  • الحقيقة
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    في الحقيقة الأيام الماضية قهرتونا بالكذب الكذب الكذب على هذا الموقع و في مختلف المواقع، المناورات في الصحراء المغربية و الإسبان سوف نقصيهم و حكاية طويلة عريضة، و تبين أن المخزن ليس لديه من الأنر شيء ههههههههه

    0
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  • bloumaima
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    قالك اتفقو على الاماكن المزمع القيام فيها بالتدريبات في صيف 2020 على هناك استحالة تغيير الاماكن أو الاتفاق قرأن منزل يمكن القيام بتغيير بنود الاتفاق وخصوصا في هاته الضرفية الصعبة التي يمر منها المغرب ان كانت امريكا حليف استراتيجي لما لا يقومون بالتدريبات في الصحراء المغربية لكي يثبتو صدقهم في الاعتراف الامريكي بمغربية الصحراء والا فهناك ضبابية في الملف وتفكرنا بالاعداء المحيطين بنا من كل جانب انا ارى ان هاته التدريبات ليس الغرض منها هو التدريب من اجل هاجس امني بقدر من ان امريكا تبحث لنفسها عن موطأ قدم في شمال افريقيا وعبر المغرب خصوصا الذي يوجد في موقع جغرافيا محسود عليه لذلك فهي تحوم فوق سماءه كطائر بوعميرة الذي يطير ويرقص في السماء وينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض على فريسته لكل هذا نسأل الله العلي العظيم ان يبطل سحر كل متربص بهذا الوطن والسلام على من اتبع الهدى

    0
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  • مواطن من جنيف
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    رئيس الحكومة، الشخصية الثانية في هرم السلطة بالدولة يعتمد في معلوماته على معطيات غير رسمية،، وهل يوجد من يملك معطيات رسمية أكثر من رئيس الحكومة!!!
    في هذه الحكومة نعم يوجد،،

    0
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  • khalid
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    تبيعونا لنا الأوهام تكذبونا علينا فيكم غير هدرة خاوية زعيم بوليساريو الارهابي مشى من اسبانيا هرستونا الرأس

    1
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  • هذا انت ؟
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    العثماني بغا العب لاسبانيا على الأعصاب باش متحضرش لتداريب حيث مشغولة مسكينة عندها القلي بالزيت يالله كتعلم ليه خايفة تحرق كتوجد لمريض ديالها مياكل

    0
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  • Aziz89
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:23

    بن بطوش عاد إلى الجزائر… المناورات لن تشمل اقاليمنا الجنوبية… زوبعة في فنجان .. صورة قاتمة لصورة الأطفال في سبتة… ماذا حققنا.. نصيحة لاتدخل في حرب وانت على يقين انك خاسر…

    1
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  • zaki from germany
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:26

    لا أعلم ما هو سبب تغريدة العثماني… وكأنه ‘كينوض علينا النحل’.. يجب مراقبته وتوبيخه على هذه السلوكيات الصبيانية… فاقالته سنة ونصف على رأس الخارجية لم يكن اعتباطي.. فالشخص معروف بزلاته وأخطاءه الدبلوماسية القاتلة!

    0
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  • حسن
    الأربعاء 2 يونيو 2021 - 13:26

    العثماني دائما يغرد خارج السرب و كأنه لا يعيش في المغرب .رئيس حكومة فاشل و متخلف كما هو شأن حزبه و جميع الأحزاب السياسية الفاسدة

    0
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