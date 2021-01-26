بعد التعافي من كورونا .. تحذير من العودة السريعة للرياضة

بعد التعافي من كورونا .. تحذير من العودة السريعة للرياضة
صورة : د.ب.أ
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 01:11

حذر البروفيسور مارتن هاله من العودة السريعة لممارسة الرياضة بعد التعافي من فيروس كورونا “كوفيد 19” المستجد.

وعلل أخصائي طب القلب الرياضي ذلك بأن العودة السريعة لممارسة الرياضة ترفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب واضطرابات نظم القلب.

وأشار هاله إلى أنه يمكن أخذ فترة راحة قبل العودة لممارسة الرياضة تبعا للقيم الاسترشادية التالية:

– أسبوعان على الأقل في حال عدم ظهور أعراض

– أسبوعان إلى أربعة أسابيع على الأقل بدءا من ظهور الأعراض في حال المسار الخفيف للمرض أي المعاناة من سعال وحمى

– شهر في حال الإصابة بالتهاب رئوي

– ثلاثة شهور في حال الإصابة بالتهاب عضلة القلب

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب قبل العودة لممارسة الرياضة لتجنب أية مخاطر صحية محتملة.

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