بعد تكرار أسطوانة الحرب .. البوليساريو تطلب سلاما دائما ونهائيا مع المغرب‎‎

بعد تكرار أسطوانة نشوب حرب في الصحراء وتراجع الدعم الدولي لمطالبها، قالت جبهة البوليساريو الانفصالية إنها مستعدة للدخول “في سلام دائم ونهائي مع المملكة المغربية”.
وفي الوقت الذي تواصل فيه ترويج مغالطات بخصوص استمرار معارك وهمية في الصحراء، عبرت جبهة البوليساريو، في بيان لها، عن “استعدادها التام للتعاون مع الاتحاد الإفريقى وهيئاته من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للنزاع القائم بينها والمملكة المغربية على أساس القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي”.
وأضافت جبهة البوليساريو، تعليقا على قرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أنها ترحب باستقبال اللجنة المنبثقة عن المجلس المذكور والتي كلفت بزيارة تندوف والصحراء المغربية.
ويأتي ترحيب جبهة البوليساريو بالمبعوث الإفريقي، بالنظر إلى مواقفه المعروفة بدعم الانفصاليين، وسبق للمغرب أن رفض التعامل معه وأكد أن حل النزاع الإقليمي هو اختصاص حصري للأمم المتحدة كما تؤكد تقارير مجلس الأمن الدولي.
وكانت الجزائر منيت بخيبة أمل كبيرة بعد فشل اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي خصص لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية وقضايا أخرى.
وعلى الرغم من الجهود التي قام بها الرئيس الجزائري شخصيا من خلال اتصالاته، إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا؛ فإن تمثيلية البلدان الإفريقية المشاركة في اجتماع الصحراء كانت ضعيفة جدا، إذ من أصل 15 بلدا عضوا في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي لم يشارك على مستوى رؤساء الدول سوى 4 رؤساء هم: الرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، اتهم خصوم المملكة بالقيام بمحاولات قصد إقحام ملف الصحراء ضمن أجندة القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، موردا أن “آلية الترويكا ومجلس الأمن والسلم لم ينعقدا لأن الدول الإفريقية أصبحت تعي بأن استغلال الاتحاد في أجندات لا علاقة لها بمصلحة إفريقيا لم يعد ممكنا”.
وذكّر بوريطة، في أجوبته عن أسئلة الصحافيين حول نتائج أشغال القمة الإفريقية، بأن مهمة الاتحاد الإفريقي، وفق القرار رقم 693 الصادر في يوليوز 2018، هي “مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء”.
طلبهم للصلح جاء جد متأخرا و أتمنى أن لا يقع المغرب في خدعتهم، لأني شخصيا لا أرى أي نية صلح تأتي بين عشية و ضحاها و خصوصا من الكيان الوهمي المدعوم من الجزائر. هي بالتأكيد خدعة جديدة للإعتراف بهم
إذا أزاد الإتحاد الإفريقي لعب دور في زيجاد حل عليه اولا بالحياد وطرد البولساريو من الإتحاد، فكيف يعقل أن يساهم ا في إيجاد حل هم قرروا أصلا نتيجته.
الغريق عند غرقه يحاول أن يتمسك بأية قشة يجدها أمامه.. ذاك هو حال الجبهة الوهمية فكل ما تقوم به الجبهة الوهمة لم يغدو سوى ربح مزيد من الوقت لا علا و عسى… قضي الأمر.
أحب من أحب او كره من كره المغرب في صحراءه و الصحراء المغربية في مغربها و السي تبون وا سير قلب للشعب ديالك على اللقاح وا بقا تابع المغرب . وا راه داوها وا راه داوها.
الحل هو إعادة النظر في الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سابقا ورفضته الجزاءر والبوليزاريو.. الان تغيرت الامور .. وجب الحرص والعناية على مصالح دول مستثمرة في الصحراء المغربية.. يجب تقنين هذا الحكم الذاتي…بمعنى إعطاء الأولوية للمنتخبين المحليين في الصحراء المغربية ، ولمسؤولين ذوو كفاءات عالية لتسيير هذا الحكم الذاتي نظرا للخبرة التي اكتسبوها في البرلمان المغربي والجماعات المحلية والإدارة ..
انه فخ يا جورج لا سلام مع المرتزقة الإرهابيين و لا ادعم مقترح الحكم الذاتي المغربي و لا الوطن غفور رحيم ، الحرب ثم الحرب و انا اول متطوع للدفاع عن وحدة ترب وطني
سيأتي يوم يتمنى فيه البوليزيرو القبول بالحكم الذاتي، ولن تتأتى له الفرصة.
اللي نفخ على اللبن، يشتاقو!!!
الإتحاد الإفريقي ليس له وزن ولاقوة وكلمته غير مسموعة، الصين الشعبية وحدها تعادل الإتحاد الإفريقي كله، أما المجلس السلم والأمن الذي صنعته الجزائروجنوب إفريقيا ، أصبح ضعيفا لاقيمة ولامصداقية له لأنه مجلس هش ، والمغرب لم يقبل أبدا بفتح مكتب الإتحاد الفريقي في العيون للتجسس،
لا نريد سلام مع الإرهابيين، يجب مسحهم من الخريطة كما تفعل تركيا مع الإنفصاليين، طلقونا عليهم أيبقاو غي الصنادل
مناورة من المناورات ليس الا ، الحل هو سقوط النظام االعسكري الاوليغارشي الحاقد في دولة الشقاق و النفاق ، البوليساريو لا حول لها و لا قوة .
لا مفاوضات مع الخونة . المغرب في صحراءه يصول و يجول الى ان يرث الله الارض ومن عليها . وليذهب البوليساريو الى مزبلة التاريخ مع كابرانات الجزائر
لا مفاوضات ولا سلام ولا كلام الأمر انتهى سيرو ضربو راسكم مع الحيط وبه وجب الاعلام.
عندما اجري الاستفتاء حول استقلال الجزاىر شمل الاستفتاء الشعب الجزاىري والشعب فرنسي .السؤال هل الشعب المغربي سيوافق على استقلال الصحراء او بالاحرى هل الشعب المغربي موافق حتا على الحكم الذاتي ؟؟؟؟؟؟
التفاوض يجب ان يكون في اطار الجهوية وليس الحكم الداتي و ان يكون بعد القاء السلاح. كان يخوفون المنتضم الدولي و الامم المتحدة بقضية العودة للحرب لكنهم خسرو هاته الورقة بعد اعلانهم الحرب الوهمية
العدو احس بقرب الهزيمة و يريد ان يراوغ في الوقت بدل الضائع، الوقت وقت المغرب وحده كل فرص النصر موجودة الان.
العدو ضعيف و امه الجزاءر فيها الجوع المانيا و فرنسا و اسبانيا
اهلكهم الوباء.
يا سلام بنادم كموني تحك عطا الريحة ( تكمش العمش) صافي السلم وخا و لاكن اخر مرة تطاولو على المغرب بقا في عشتك تسنا الموت مخصكش من الخضر و التكنولوجيا و اليصناعة حلكم الوحيد الحكم داتي تحت السيادة المغربية شعارنا الخالد الله الوطن الملك
منخفوش عمي بوريطة يعطيهم العصير، غير ميصفتوش العثماني يبقى يقفقف ميعرف ميسبق ما يوخر.
ان الوطن غفور رحيم ، المفاوضات هي البوليزاريو خاصهم رجعو بلدهم الام المغرب و يعيشون معززين ومكرمين ، وخير الكلام ما قل ودل
هذه مبادرة جيدة وكلام موزون يجب مقابلته بالمثل وٱستخذام لغة العقل والمنطق والبحث عن حل توافقي مقبول من كل الأطراف
هاد الاشكال عمرو يتحل، هوما باغيين الاستقلال، وحنا باغيين الحكم الذاتي، فرق كبيييير جدا !
الانفصالية هي افكار، و الافكار لا تموت.
مناورة أخرى تتبث أن البوليساريو مجرد دمية في يد كبرانات الجزائر…. يعني تبون في اللقاء الأخير لمجلس الأمن والسلم الإفريقي دعا الى ما تروجه اليوم البوليساريو… كأن تبون ومن معه من العسكر يصوغون الرؤى لملف الصحراء المغربية حسب أهوائهم وماعلى البوليساريو إلا السمع والطاعة وهذا شيء معروف الا للأعمى الذي يعتقد أن جنرالات الجزائر الذين لايريدون تقرير مصير شعبهم الجزائري عن طريق الإستماع لمطالب حراك الشعب الجزائري، سيناضلون ويدعمون تقرير مصير الاخرين من أجل سواد عيونهم ???
يجب قطع العلاقات مع الدولة الجزائرية، لأن العدو اليوم أصبح واضح، البوليساريو يمكننا محوها من الخريطة في أقل من ساعة… مشكلتنا مع النظام العسكري الجزائري الذي يحاول تقسيم مملكتنا، يكفينا من شعارات الأخوة التي لا معنى لها… لاأخوه مع عدو يكيد في الليل والنهار لضرب وحدتنا الترابية
لا ثم لا ، الموضوع محسوم نهائيا لصالح المغرب ، لا تفاوض و لا سلم ، و من أراد العيش في الوطن ، مرحبا و 1000 مرحبا شرط الإنضباط و الولاء التام للمملكة المغربية
أعتقد أنها الجهة الصادقة في بث المعلومات الصحيحة الموثوق بها في هذه المرحلة الحساسة وبالخصوص في الأخبار الصحيحة
أمريكا العظمى وحدها ، يمكنها أن تقطع المساعدات المالية الضخمة للدول الإفريقية التي تعترف بالبوليزاريو الإرهابية، وقريبا ستفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية لها في الداخلة أو العيون ، وعندئذ ستخرس الجزائر وتنكمش،
لا اتحاد افريقي ولا اتحاد ما وراء البحار ، ولا امم متحدة ولا حتى مجلس الامن بل هناك الولايات المتحدة صاحبة القرارت الدولية من تراه في صالحها تعمل به ومن تراه غير. ذالك ترميه في سلة المهملات و ما العراق ، سوريا ، و الصحفي السعودي المقتول خير دليل ،،.،،، نعم يجب على الحكومة المغربية ان تعرقل تعيين مبعوث اممي جديد ، وتسحب مقترح الحكم الذاتي ،. لان الجزائري تسير بسرعة البرق الى الهاوية ، وسترى في الفجقريب العاجل صومال جذيذة (جناحين يتصارعان عل. السلطة) ،، سترون بعد شهور نصف هءولاء الوزراء الجزائريين في سجن الحراش
مجرد مناورة جزائرية للظهور بمظهر الدولة التي تطمح إلى السلام، أما عصابة البوليزاريو فستصدر اليوم بيانها رقم 128 المضلل والزوجة لطمئنة المحتجزين في تندوف، إذن أين هو السلم من كل هذا، ما على الجزائر-البوليزاريو هو تحمل الهزائم في صمت.
إها مناورة سياسية المغرب متشبت بقرارات الامم المتحدة والقاضية بالحكم الداتي تحت السيادة للملكة المغربية أما التعاون الافريقي لا يمكن
زوينة هادي، لا كلام مع المرتزقة، اذهبوا الى مامكم الجزائر و ابقوا في خيامكم، مجرد الجلوس معكم فهو اعتراف بكم، تعطلتوا بزاف، الان تاكدتم من الخسارة، المغرب ليس سادج.
المهم اذا اقتدى الحال، انا موجود للحرب، وجميع المغاربة كذلك، الشيء الوحيد الذي يجمعنا كافة مع اختلاف اراءنا هو الصحراء المغربية.
الله الوطن الملك
تلك مناورة يجب على المغرب أن ينتبه اليها. هذف البوليساريو ليس المفاوضات في حد ذاتها . هذفها هو محاولة إقحام ما يسمى بالإتحاد الإفريقي في ملف الصحراء المغربية. يجب على المغرب أن يرفض أية مفاوضات مع الإنفصاليين ، وخاصة تحت مظلة الإتحاد الإفريقي. البوليساريو تختنق، والمفاوضات هي الورقة الوحيدة المتبقية لديها ، لِذلك يجب على المغرب أن لا يمنحها هذه الفرصة بأي وجه كان .
الشعب الجزائري يريد الإستقلال من الإحتلال النظام العسكري الغاشم، فعلى المجلس السلم والأمن أن ينظر إلى الشعب الجزائري الذي يريد التقرير المصيروالإستقلال من العصابة الحاكمة،
مناورة ديبلوماسية بليدة ومكشوفة ،المشكل محسوم ميدانيا بتواجد المغرب في صحرائه ، وقانونيا سيتم الحسم فيه في أروقة الأمم المتحدة وليس في مؤسسات الإتحاد الإفريقي .
قمّة الغباء الديبلوماسي أن تحاول البوليخاريو إعادة القضية الى الاتحاد الافريقي.
هدا ليس قرار الإتحاد الإفريقي بل هو قرار الجزائر و جنوب إفريقيا اللدان يكرهون مصالح المغرب لهدا السبب المغرب ليس ملزم بقرارات أعدائه
مهمة الإتحاد الإفريقي هي مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية وليس استغلاله لصالح أعداء الوحدة الترابية للملكة المغربية . . ../ اجتماع الإتحاد الإفريقي على الطريقة التبونية أضحك العالم وتبين مرة أخرى أن الأعداء فاشلين كل شي عندهم باطل مبني على الوهم والكذب
وجهوا خطابكم الجدديد هذا الى الامم المتحدة المعنية حصرا بنزاع الصحراء وساعتها يكون خيرا باذن الله. اما الاستمرار في الالاعيب السخيفة لسكان بنعكنون فلن يجدي نفعا
الضوسي عند الامم المتحدة وليس بيد الاتحاد الأفريقي والمغرب ما هو بذري صغير غادي تمكروا به وتحولوا الضوسي الى عند الاتحاد الأفريقي بهذا الخدعة جلسوا تموتوا تم في الصحاري الجزائرية القاحلة تلفح وجوهكم شمس الصحراء الحارقة
السلام
المسألة باختصار ان المرتزقة رات أن العصابة الحاكمة ستزول قريبا انشاء الله لان الحراك بدا يديق عليها ويتكاتر يوم بعد يوم مما عجل بالمرتزقة ان تتخد هدا القرار المفاجئ وتقبل بالحكم الداتي لان لم يتبقى لها إلا هدا الخيار الدي سيزول هو ايضا مع زوال العصابة الحاكمة في الجزائر وبعدها لن تجد اي خيار اخر
حيلة بليدة من العصابة الإجرامية ما يسمى بالبوليساريو وصنيعتها الدولة الإرهابية لكبرنات الجزائر….المغرب يعتبر مشكل الصحراء انتهى أكثر من خمسة وأربعين سنة…وأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه..والمغاربة الشرفاء الصحراويين المخلصين لوطنهم في بلدهم…
حتى و ان كان حكما داتيا فالمغرب سيقبل فقط المحتجزين بتندوف من اصل مغربي و ليس الخونة و المسترزقين من دول اخرى
هل فكر غالي في اخر ايامه كما فعلوا للمراكشي عندما دفنوه في الخلاء و لا يزوره اي احد لان العسكر انتقم منه لانه لم ينجح بعد ان خسر عليه الملايير
هده مجرد.مناوشات لتلميع صورتهم . فليفرجوا عن المحتجزين اولا ثم يسلموا انفسهم للعدالة لانهم يعتبرون خارجون عن القانون.
لا يمكن للاتحاد الأوروبي ان يكون طرفا في النزاع لقبولهم دولة وهمية بسبب أموال النظام البخروبي الكبراتي الإرهابي بترودولار وفي نفس الوقت طرفا في حل النزاع، اما قضية اقاايمنا الجنوبية فقد حسم الشعب المغربي في أمرها بعد المسيرة الخضراء وحان وقت استرجاع الصحراء الشرقية وبعدها الأراضي الأخرى ،اما نظام البخروبي الكبراتي ومرتزقته فهم يضيعون أموالهم وجهدهم في قضية حسمت من طرف اصحابها ولهم ومن معهم ان يحلموا كيقما ساؤوا بمسرحية او الفيلم الهندي الشعب الصحراوي الوحيد في العالم شعب الله المختار والصحراء الوحيدة في العالم ،تمتيلية سيئة الاخراج ونحن لا يمكننا أن نبيع ما لم نشتريه ولا نستعمر شيئا غير موجود اصلا وشعارنا الله الوطن الملك ،دخول الحمام ماشي بحال خروجو وانتم خرقتم اتفاقية وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة يعني الاتفاقية لاغية والان هناك شروط وأشياء أخرى تغيرت، لكل مقام مقال
الحل هو أن تعترف الجزائر بخطإها في خلق كيان وهمي من أجل عرقلة عجلة النمو بالمغرب. أما الساكنون في تندوف فمن أصله الصحراء نرحب به بعد الاستغفار و اما الذين هم من أصل آخر فتتكفل بهم الجزائر. انتهى الكلام.
لا تفاوض مع قطاع الطرق .ويجب ضم المناطق العازلة الى الصحراء المغربية واتخاذ إجراءات محاكمة قطاع الطرق وقطع العلاقات مع نظام العسكر وابقاء العلاقات مع الشعب الجزائري الشقيق.
خدعة. و لا شيء اخر من طرف أعداء المغرب و الذين يناورون من اجل سحب ملف الصحراء المغربية من الامم المتحدة الى الاتحاد الأفريقي و هذا بعد ما اعترفت الولايات المتحدة بمغربية الصحراء
باختصار : عصابة البوليساريو و مجلس السلم الافريقي معا إلى مزبلة التاريخ.
كيانان لا يوجدان إلا في مخيلة جارة السوء ومن يدور في فلكهما ليس إلا.
اظن انها مراوغة من الكيان الوهمي انا لو بيدي لقمت بإبادتهم من الأرض
من هو هذا الذي طلب سلاما دائما ونهائيا مع المغرب…!!!؟؟؟
أظن أنه العميل لجنرالات الشر
أنصحه أن يبقى مع عصابة المرادية
إن دخل هذا الخائن للمغرب مباشرة من الحدود لوراء القضبان
الوطن غفور رحيم لكل مواطن وليس لمثل هذا المجرم
Salam chers lecteurs.
Le monde entier vient de découvrir que le Polisario est une cellule terroriste , soutenue par un Etat gendarme, dont le but incontestable est de chercher à s’installer au Nord Ouest de d’Afrique pour trouver refuge sur l’Atlantique
C.une bombe à retardement .
Mr le président des USA est très conscient des enjeux de ce groupe de Terroristes
.Geste historique .
Le Sahara est marocain et le restera pour l’éternité.
Vive le Roi.
ثرى الجزائر اعني البوليزاريو يظنون ان المغاربة ياكلون التبن.ان الصحراء بالنسبة للمغرب مسألة وجود وليس مسالة حدود.اذن ايتها العصابة المتحكمة في الجزائر لا تحاولي اقحام بعض بيادقك في الاتحاد الافريقي في المشكل الذي افتعلته لجارك المغرب..يا عصابة المرادية ان ملف الصحراء في يد فقط وفقط في يد الامم المتحدة و هي التي ستريشكم كالدحاج المدبوح، سينتهي غازكم ولم ولن تصلوا الى مرادكم الشيطاني..
التفاوض من اجل السلام مع البوليزاريو الحقيقي و ليس مع الخدام طالب معاشو
الى الامس القريب كانت الجزاير وإعلامها يقول إن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء مجرد تويتة وان حبيبهم بايدن سيقوم يتغيير قرار ترامب. لكن اليوم بعدما أكدت أمريكا وبايدن مغربية الصحراء رجعوا طالبين غير التعادل بعد إهدار الملايين في واشنطن على السراب
التفاوض وورقت الصلح الدائم ..هي الى رمبتو السلاح ووقفتو من التهديدات الصبيانيا لا تغني من جوع امام القوات المسلحة الملكية وما اذراك .من الجيش المغربي .. ودخلتو تعبشو معا خوتكم في لعيون والداخلة وسدو هاد الملف .
اما التقزقيز نهايته نهايتكم الى الابد حنا في صحراىئا والصحراء تزدهر بوجودنا … انتهى الكلام..
* إن فعلت البوليساريو أو الجزائر و كان أمرهما بيدهما ،
يكون أحسن ما فعلا .
* بكل تأمل و بعين العقل ، فلا يمكن أن يتصور الإنسان
أن يتخلى المغرب عن صحرائه مهما كلفه ذلك من ثمن .
* فإلى متى سيبقى البوليساريو على ماهو عليه ؟ و بالخصوص
أن موريطانيا في طريقها إلى التطبيع مع إسرائيل ، أما الجزائر
فهي غارقة في مشاكلها الداخلية .
* البوليساريو ، إن تسربوا إلى بعض المناطق ، فهي مناطق
جرداء ، لا يمكنهم العيش و الإقامة و الإستقرار ، فالجزائر هي
في حاجة إلى التموين و الماء ، هذا إن وُجِدت فتكاليف النقل
باهظة و بالخصوص أن المنطقة برمتها قاحلة جرداء ، تفعل
فيها العواصف الرملية ما تشاء .
* إن تابوا و رجعوا عن غيهم ، نتمنى من الله أن محنهم التي قضوها
إلى حسنات في الجنة إن شاء الله ، 45 عاماً في العذاب و بدون نتيجة
ليست سهلة .