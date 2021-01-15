بعد 19 ساعة .. انتشال جثة شاب من بئر "البارتين"

انتشلت فرق التدخل التابعة للسلطة المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة، بعد زوال الجمعة، جثة شاب يبلغ من العمر 23 سنة، توفي تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لأحد آبار معدن “الباريتين” بدوار توراغين بإكنيون، إقليم تنغير.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادر مسؤولة، أن فرق التدخل التي باشرت عملها منذ مساء الخميس، وجدت صعوبة في الوصول إلى مكان تواجد جثة الضحية، وذلك بسبب تسجيل انهيارات متتالية في البئر، الذي يبلغ عمقه أزيد من 40 مترا.

واستغرقت عملية الحفر التي بوشرت للوصول إلى جثة الهالك حوالي 19 ساعة، حيث تمت الاستعانة بوسائل العمل التابعة للشركة المستغلة للمنجم وبعض الآليات التابعة للوقاية المدنية.

وتم نقل جثة الهالك إلى مستشفى مدينة تنغير، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا في الموضوع للوقوف على أسباب الانهيار الجزئي للبئر، ومدى احترام الشركة المعنية للقوانين الجاري بها العمل.