بكين تتهم واشنطن بتجاهل معاناة الفلسطينيين

اتهمت الصين الجمعة الولايات المتحدة “بتجاهل معاناة الفلسطينيين” بعدما عرقلت واشنطن عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع في الشرق الأوسط.
وكانت الولايات المتحدة الحليفة الدبلوماسية الرئيسية لإسرائيل، رفضت عقد اجتماع افتراضي علني يخصص للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجمعة، لكنها وافقت في نهاية المطاف على تنظيمه الأحد.
في المقابل دافعت الصين التي تتولى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي عن الفلسطينيين في الأمم المتحدة، حيث تستخدم بشكل متكرر حق النقض (الفيتو) لمنع أي مقترحات تستهدف حلفاء لها مثل سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن واشنطن تعارض بذلك بمفردها إرادة المجتمع الدولي.
وأضافت أن “الولايات المتحدة تكرر أنها قلقة بشأن حقوق المسلمين (…) لكنها تتجاهل معاناة الفلسطينيين”، في إشارة إلى الاهتمام الذي تبديه واشنطن بالأويغور المجموعة العرقية المسلمة في شمال غرب الصين التي تتعرض لقمع بكين حسب منظمات حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة “على الولايات المتحدة أن تدرك أن حياة الفلسطينيين ليست أقل قيمة”.
كلكم ملة الكفر واحدة لا تريدون للمسلمين الخير واجتمعتم على تدمير الإسلام
الكفر ملة واحدة…….فاللهم اجمع كلمة المسلمين واجمع شملهم واهدهم حتى يعودوا لرشدهم ويعودوا لك وحدك ..واهد حكامهم لما فيه خير شعوبهم والامة الاسلامية جمعاء….فانت مجيب الدعاء ..لا شريك لك ..
هل سيقبل الجيش الصيني أن تهجم أمريكا على كوريا الشمالية من دون التدخل؟هل الجيش الصيني منهمك في تربية الكروش و التهام الرز و حلويات الأعياد؟ على هذه الجيوش الانهزامية، الرُّزيِّة الاستسلامية أن تمزق أو تحرق زيها العسكري،عليها أن تدوس نياشينها المزيفة،المزورة، المشتراة بالفساد و الخنوع و المهانة! لا تشرفنا و لا ننتظر منها أن تدافع عنا!ماذا تنتظر هذه الجيوش لتتحرر؟الجيوش العربية موجودة لذبح شعوبها أو محاربة بعضها! هل هناك جيش عربي واحد قادر على دفع عدوان خارجي من غير هجوم دولة عربية أخرى! في تشاد، يوجد تقليد عسكري وحربي بموجبه قائد الجيش هو الذي يقود المعارك في طليعة المعارك! لذلك قتل الرئيس ادريس ديبي في الميدان!هل تصنع الجيوش العربية سلاحها مثل الجيوش في كوريا الشمالية، تركيا و إيران! هل لا توجد موارد و ثروات؟ هل هي بلدان فقيرة معدومة بدون ثروات،موارد و عقول! إذا سقطت غزة فهي العبودية لهذه الأنظمة و هذه الجيوش الجبانة،الغبية، الفاسدة!أما الشعوب فهي قادرة على التحرر!سنة التاريخ!
العجب العجاب والمسلمين الايغور اللي طاحناهم الصين ما كاين اللي يهضر اعليهم.صراع القوى العظمى والضحية هما الأبرياء لا من المسلمين ولا من اليهود ما كاين لا حقوق الانسان ولا قضية القدس ولا والو كاين غير المصالح او كيت اللي جات فيه .كيعجبوك غير ميريكان ممسوقش العالم الخارجي كيشوف احياتوا هوا صافي يلقى خدمة ياكل مزيان يشرب مزيان بتداوى مزيان او يتسارى امع راسو احنا ابنادم ما عندو درهم افجيبو او قاليك القضية الزعبوطية وا شوف حالتك انت هوا الاول عاد اهضر اعلى شعوب دول اخرى .التنويم المغناطيسي للشعوب والمتاجرة بالذين من اجل كسب الاصوات الانتخابية .
الصين تدافع عنا مكان المطبعين الخائنين!المطبعون قابعون، متخندقون في قصورهم البذخية التي تنبعث منها رائحة الفساد،الخيانة العظمى،العمالة،التعاون والتخابرمع العدو في زمن الحرب، التآمر على الشعوب و الأمة، الاستسلامية والانهزامية يشاهدون بدون حركة الإرهاب الصهيوني!الجيوش التي علاها الصدأ منهمكة في التهام حلويات العيد و تكبير الكرش و شفط آخر ذرات الكرامة و شرفها العسكري! تنبهر أمام إنجازات المقاومة و انهيار القبة العنكبوتية!إسرائيل تغطي على هزيمتها بالتدمير الشامل و الإبادة الجماعية لمنشئات و سكان غزة! لم تعد أية غاية من وجود هذه الجيوش!جيوش العار! يجب حلها فورا لتتفرغ لأكل الرز،الحلويات و تربية الدجاج في الثكنات!المنتفضون الأشاوس سيحرقون كل شيئ في الأراضي المحتلة!
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا من بينهم سالمين
العرب الجبناء يشحذون و يتجيشون لبعضهم! عندما سيفرغون من ذبح بعضهم البعض، ستأتي إسرائيل المجرمة لذبح ما تبقى منهم!مصير الهنود الحمر هو الذي ينتظرنا جميعا!متى ستتحرر هذه الجيوش الثقيلة الكروش و الخفيفة في ميزان الاستراتيجيا و ميزان العقل؟
الولايات المتحدة الأمريكية لا يهمها لا ايغور ولا فلسطينيين
هي تستغل قضية الايغور فقط لابتزاز الصين.
الولايات المتحدة لها وجهان ودائما تكيل بمكيالين.
الحقيقة الوحيدة المؤكدة انها حامية الصهاينة وستفعل المستحيل لأجلهم حتى لو اظطرت للتدخل عسكريا لتدمير المقاومة الفلسطينية الباسلة.
هل سيقبل الجيش الصيني أن تهجم أمريكا على كوريا الشمالية من دون التدخل؟هل الجيش الصيني منهمك في تربية الكروش و التهام الرز و حلويات الأعياد؟ على هذه الجيوش الانهزامية، الرُّزيِّة الاستسلامية,الخائنة لأمتها و الوفية للخيانة والمطبعين أن تمزق و تحرق زيها العسكري،عليها أن تدوس نياشينها المزيفة،المزورة، المشتراة بالفساد و الخنوع و المهانة! لا تشرفنا و لا ننتظر منها أن تدافع عنا!اسندافع عنها و عن أنفسنا!ماذا تنتظر هذه الجيوش لتتحرر؟الجيوش العربية موجودة لذبح شعوبها أو محاربة بعضها! هل هناك جيش عربي واحد قادر على دفع عدوان خارجي من غير هجوم جيش عربي آخر عليه! في تشاد، يوجد تقليد عسكري وحربي بموجبه قائد الجيش هو الذي يقود المعارك في طليعة المعارك! لذلك قتل الرئيس ادريس ديبي في الميدان!هل تصنع الجيوش العربية سلاحها مثل الجيوش في كوريا الشمالية، تركيا و إيران؟ألا توجد موارد و ثروات؟ هل هي بلدان فقيرة معدومة بدون ثروات،موارد و عقول؟ إذا سقطت غزة فهي العبودية لهذه الأنظمة و هذه الجيوش الجبانة،الغبية، الفاسدة!أما الشعوب فهي قادرة على التحرر!سنة التاريخ!
لعنة الفيتو لعبة قذرة وسيف على رقاب الضعفاء وهيمنة للاقوياء وشرعنة للفساد ودفاع عن الظلم والظلمة فقد اعطي للاقوياء لتقسيم كعكعة الضعفاء فاستباحوا حرمات الدول ومنها الدول العربية على الخصوص فترى هذه الدولة تركع لروسيا وهذه لامريكا وتلك لفرنسا… والله المستعان
اسماعيل هنية وخالد مشعل موجدين ليه الخطاب اللي غادي يقولوه في الجزيرة من الدوحة بعد انتهاء هذا المسلسل الدرامي الرديء الإخراج . دماء الفلسطينيين في رقبة كل من دفع بهم للتهلكة لتحقيق مكاسب خاصة فإسرائيل تنفذ طلعات بصواريخ صوتية لمغادرة أماكن القصف لكن هناك من يحتمي بالعزل ويستخدمهم كدروع بشرية