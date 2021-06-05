بلاغ للقوات المسلحة بشأن مناورات "الأسد الإفريقي"

بناء على تعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستنظم التدريبات المغربية الأمريكية المشتركة “الأسد الإفريقي 2021” في الفترة من 7 إلى 18 يونيو 2021 بمناطق أكادير، تيفنيت، طانطان، المحبس، تافراوت، بن جرير والقنيطرة، بمشاركة الآلاف من الجيوش متعددة الجنسيات وعدد كبير جدا من المعدات البرية والجوية والبحرية.
وذكر بلاغ لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية أنه “بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية، ستشهد النسخة السابعة عشرة من هذا التمرين مشاركة بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، فضلا عن الحلف الأطلسي ومراقبين عسكريين من حوالي ثلاثين دولة تمثل إفريقيا وأوروبا وأمريكا.
وأضاف المصدر أن هذا التمرين، الذي يعتبر من بين أهم التدريبات المشتركة في العالم، له أهداف متعددة من بينها : تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة؛ وتعزيز قابلية التشغيل البيني بين المشاركين في تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة في إطار التحالف؛ وإتقان التكتيكات والتقنيات والإجراءات؛ وتطوير مهارات الدفاع السيبراني؛ وتدريب المكون الجوي على إجراء العمليات القتالية والدعم والتزويد بالوقود جوا؛ وتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري وإجراء التدريبات البحرية في مجال التكتيكات البحرية والحرب التقليدية؛ وأخيرا، القيام بأنشطة إنسانية.
وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى التكوين والمحاكاة في مجال أنشطة القيادة وكذا التدريب على عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة، ستشتمل النسخة 17 “للأسد الإفريقي 2021” على تمارين للقوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى تمارين التطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي.
من جهة أخرى، وفي إطار الأنشطة الإنسانية الموازية، سيتم نشر مستشفى طبي جراحي ميداني في إملان (تافراوت)، حيث سيتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية لصالح السكان المحليين في المنطقة، من قبل فرق طبية مكونة من أطباء وممرضين من القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي.
ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2021″، كتمرين مشترك متعدد الجنسيات، أحد التدريبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) بشراكة مع القوات المسلحة الملكية ، بهدف تعزيز مستوى التعاون والتدريب، وزيادة قابلية التشغيل البيني وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين المكونات العسكرية المختلفة من أجل تمكينها من تحقيق قدرتها التشغيلية الكاملة.
جيران السوء فين هوما ؟؟؟ الله يغبر ليهم الشقف
عاش صاحب الجلالة .تبا لأعداء الوحدة الترابية.عاشت امريكا وعاشت اسرائيل
خبر يثلج الصدور ضربة جديدة لابن بطوش و قصر المرداية.
الرضا الله يعطيكم الصحة فقصو ليا العديان
دابا قولوا لسي العثماني يديرها فالفايس ولا تويتر لأن هدا بلاغ رسمي… ماشي غير اللي سمعتها تكتبها آسي رئيس الحكومة…!!!!
من الجيد عدم استدعاء اسبانيا والجزائر وموريتانيا إلى هذه المناورات
اقوى رد على المعتوه شنقريحه والابله تبون حاشاكم
Thanks to all the countries participating in this training. Morocco is the land of peace, and has been so for centuries. Casablanca, international Tangier, and Marrakech have akways been a symbol of that and where cultures converge.
With your help, we will be able to achieve long lasting peace in Africa, americas and Europe. We hope Asian countries participate too.
على بركة الله،الملك فخر المغاربة,الحمد لله والشكر لله وحده.
ضربة موجعة لعصابات الجزائر وإسبانيا . كم انا فخور بك ياوطني
شعارنا الله الوطن الملك على بركة الله وحفظه اللهم احفظ وطننا وشعبنا وملكنا الحبيب اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يارب العالمين.
الاعلان عن إدخال المحبس ضمن المناورات يضرب الجزائر و أسبانيا ف المقتل عاشت المملكة المغربية
ردا على من شككو أن المناورات بأنها لن تحدث في منطقة المحبس ههه، ملف الصحراء طوي وعلى المغرب أن يتجاهل نباح الكلاب ويتقدم نحو الأمام لدي إحساس أن شمس إمبراطورية قادمة إن شاء الله وأسسها سيبنيها هذا الجيل من أجل جيل المستقبل…
الله أكبر، إدراج منطقة المحبس الصحراوية له أكثر من دلالة … لا عزاء للحاقدين… العز والنصر للقوات الملكية المغربية… مشاركة قوات عسكرية أخرى ضمن هذه التداريب رسالة مبطنة للأعداء واعتراف بمغربية تلك المناطق
رااائع طان طان والمحبس…. إذن سنشهد قريبا إختباء الفئران وأصحاب النعال في جحورهم
العز والنصر للمملكة المغربية الشريفة العريقة …ملكاً وشعباً …
العز والنصر للدبلوماسية المغربية …
العز والنصر لمول المقص السيد ناصر بوريطا
اللهم احمي قواتنا المرابطون على الحدود برا وجوا وبحرا
والله ولي التوفيق
الله يحفظ وينصر قواتنا المسلحة الملكية في أي زمان ومكان،وحفظ الله ملكنا و شعبنا و وطننا من الأعداء…الله الوطن الملك
العز والنصر لصاحب الجلالة نصره الله، وقواتنا الباسلة، التي تسهر على حماية حدودنا من جيران السوء، كوريا الشرقية دولة كابرانات فرنسا، وولاد بورقعة
عالم جديد يتشكل بتحالفات تطفئ على السطح بعزيمة وحنكة للمملكةالمغربية الشريفة . واستشراف للمستقبل مع أحرار العالم. وهي رسالة لمن يصطاد في الماء العاكر. حتى لا ندكرهم بالاسم ويتوجب علينا إعادة الوضوء.
المناورة أهذافها واضحة وتدخل من باب التكتيكات واستعمال تكنولوجيات جديدة وليس لها اي أهذاف عدوانية، بعكس المناورات الإستعراضية التي تقوم بها دولة الجوار التي تجرى وفوهات مدافعم موجهة نحو المغرب ضانين أن الإنتصار في الحروب يكون بقوة النار، زيادة على الخطابات مشحونة بالحقد وتنقل عبر جميع وسائل الإعلام الرسمية عندهم وكانهم يستعدون لتحرير فلسطين. فالجيش الذي يقوم بمناورات تكتيكية مع حلف الناتو فهو فعلا جيشا معاصرا.
الله ايوفق انشاء الله ديما Far في تقدم خصنا نفكرو في شراكات دفاع مشترك مع القوى العضمة باش ايتكلماو شي اعداء
العز والنصر،دامت المملكة المغربية الشريفة في تقدم وازدهار وراء ملكنا محمد السادس نصره الله،ولا عزاء للحاقدين.
طلبي من الاسد الافريقي العبور الى تندوف وبعد ذالك بناء جدار امني جديد
الويل ثم الويل لك يا طبون ،الاسد الافريقي يزأر وكشر على انيابه ، اهرب وانفذ بجلدك قبل فوات الاوان يا جبان ، واتبعه يا شقرنيحة الجبان ابن الدونكشوت
الرسالة واضحة لمن يهمه الأمر.
التقدير والاحترام لقواتنا المسلحة الملكية.
المحبس و ما ادراك ما المحبس اخشى على الجيوش التي انخرطت في هاته المناورات ان تطالها صواريخ و مدفعية البوزبال فهم على ما تتناقله ابواقهم قد اقتربوا من طنجة اما مدن الوسط و الجنوب فقد سقطت مند مدة في اياديهم القدرة
المناورات والتدريبات العسكرية التي تحمل إسم الأسد الإفريقي هي الاضخم في العالم تجري هذه السنة في عدة مناطق من بينها “المحبس” وبمشاركة عديد الدول الصديقة هي رساله قوية وواضحة إلى جيران السوء في الشمال ومافيا قصر المرادية في الشرق
المغرب جنة لها حساد كثيرون وشريرون واشرهم الاقربون جغرافيا الينا في الشرق والشمال رحم الله الاستاذ والمفكر المرموق العروي الذى قال بان المغرب عليه ان يتصرف كجزيرة.
لهذا نتمن مناورات الاسد الافريقي ونتمنى له النجاح الباهر وبعون الله سيكون درسا قاسيا للاعداء كيف ما كانوا .
بالتوفيق ان شاء الله
اسمعو يا الكبرانت المغرب لان يعتدي على احد والايهدد احد والكين لايلعب لارض المغربية مقداسة لامجال للقراب منها مشكلكم لاتهمنا ام تهديد وستعراض العضلات كل دليك هرا فى هرا لزعيم المرتزقة عااجوه اواسكنه معاكم فى المرادية كل داليك مشكلكم اما الاقراب من الارض المغربية اومس بى امن الشعب المغربي حيسابنا معكم سيكن عسير وقد عدرا من ندرا
وتتوالى الضرباا الموجعة والصفعات للطبون وشين الريحة تبا لكم يا جيران السوء يا عصابة الكبرنات المعتوهة و الهرمة لقد اوديتم بالجزاءر الى الهاوية يا بلهاء
لن ننس أن إسبانيا حرمت من المشاركة.
كما لا ننس أنها في حربها تميل إلى الغدر.
ونشكر الشقيقة الجزائر أنها كشفت لنا في الدقائق الأخيرة معدن الدول الحليفة وتلك التي تأكل الغلة وتسب الملة- المانيا- على الخصوص .
و في كل الاحوال، لن نتراجع عن مطالبنا المشروعة المتمثلة في استرجاع الاراضي المغربية المستعمرة.
وللقيادة العليا واسع النظر في اختيار الظرف المناسب للقيام بما يلزم.
السلام عليكم و رحمة الله.
المحبس.
إلى اللقاء
المناورات هي ضرب للوحدة الوطنية, حيت انها لن تتعدى طانطان التي تعتبرها الامم المتحدة حدود للصحراء المغربية, فعكس ما قال العتماني انها ستمتد الى اقصى الجنوب, جاء رد امريكا والامم المتحدة على انها لن تتعدى الحدود المعترفة بها دوليا. فعن اي انجازات تتحدتون
اسعدتنا يا صاحب الجلالة.من اعماق قلوبنا عاش الملك
إجراء جزئ ن المناورات على أرض المحبس تزكية من طرف القوات المشاركة على اعتراف واضح ولا غبار عليه بمغربية الصحراء وتفنيدا للمغالطات التي تروجها الآلة إلاعلامية لأعداء وحدة تراب المملكة بوقوع هجمات يومية بالصحراء المغربية و بما أن العالم سيتابع أطوار المناورات فما على الدول المشاركة فيها إلا التحلي بالصدق والشجاعة وفتح تمثيليات دبلوماسية لها بالمناطق الجنوبية والاعتراف التام بمغربية الصحراء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية بدون لف ولا دوران .
افتخر بأنني مغربي واومن بقدرات بلدي ملكا وجيشا. عاش محمد السادس
هههه هاد الخبر غي يخلي جينيرالات الجزاءر مصدومين عاش صاحب الجلالة عاشت امريكا وعاشت اسرائيل العز والنصر للقوات الملكية المغربية
عاش القائد الأعلى القوات المسلحة الملكية والقائد العام اللجيش المغربي الباسل ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وأيده
المغرب جنة لها حساد كثيرون وشريرون واشرهم الاقربون جغرافيا الينا في الشرق والشمال رحم الله الاستاذ والمفكر المرموق العروي الذى قال بان المغرب عليه ان يتصرف كجزيرة
بالنجاح والتوفيق للمناورة في المحبس
ومذا بعد هذه المناورة وهل يحل مشكل الصحراء الغربية ام انها مناورة سوى لبروياغندا الجزائر جيشها لا يحتاج لمن يدربه وهو جيش بحترمونه الخبراء المهم تنتهي هذه المناورة ومشكل الصحراء الغربية يواصل في دربه حتى ياءمر الله بعودة اصحاب الارض وهكذا تنتهي القرعة من حك الراءس
تحية حارة لملكنا محمد السادس نصره الله وحفظه. خبر مفرح وسار . الحمدلله
تحية لقواتنا المسلحة الملكية الباسلة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولجميع من شاركة في مناورات الاسد الإفريقي هذه ضربة قاضية والموجعة للعدو الشرقي والشمالي البائس أعتقد أن شينريحة و أكدبون سوف يصابون بالسكتة القلبية.
سالينا سالينا. كما قال المغني. النظامين الجزازئري و الإسباني تفصو و زيدو تفقصو. عاشت المملكة المغربية و عاش جلالة الملك و الموت للأعداء.
إن شاء الله من بعد ثتبيت الصحراء المغربية، يحين الدور على سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية.
خبر مفرح جدا يعطي الهبة والاعتبار لبلادنا ومكانة قوية من كل الزوايا : دبلوماسية ، عسكرية وسياسية و… . حيت سيجعل كل من يستفز بلادنا امام موقف ضعيف .
عاش الملك.عاشت المملكة المغربية.عاش الجيش الملكي.عاش القاءد الأعلى للقوات المسلحةالملكية.
هل صحيح ستقام هذه المناورات في منطقة المحبس ؟
بلاغ في الوقت المناسب..مكرهناش AFRICOM تولي القيادة فالمغرب ..بدل شتوتغارت
يكفينا فخرا ان لنا ملكا شجاعا متبصرا ونحن معه في كل خطوة يخطوها وديائما فخورين بوطننا الحبيب وبشعارنا الخالد الله الوطن الملك .عاش الملك عاش الجيش الملكي المغربي .
احسن خبر سمعته هادا الاسبوع اثلج صدري دلك اعتراف ضمني من كل الدول المشاركة بمغربية الصحراء سحقا لابن بطوش
تدوينة العثماني كانت طعم لاسبانيا حتي تعلن انسحابها من المشاركة .كل شيء مدروس ياحبيبي عاش الملك