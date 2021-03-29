بلاغ مشترك يطوي مشكل الولوج لـ"خطة العدالة"‎

أكدت كل من وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول أن مشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية إلى مهنة خطة العدالة “طوي بصفة نهائية”؛ وذلك في بلاغ مشترك للطرفين صدر عقب اجتماع عقده محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الاثنين، مع المكتب التنفيذي للهيئة المذكورة برئاسة محمد ساسيوي، تم التطرق فيه لمشكل ولوج الفوج الأخير من حاملي شهادتي الدكتوراه والعالمية إلى مهنة خطة العدالة.

وأضاف البلاغ أن الجانبين ثمنا المبادرة التي اتخذها المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والقاضي باعتماد التسهيلات نفسها التي اعتمدت بالنسبة إلى فوج 2018 بشأن الولوج إلى المهنة، “وبذلك اعتبر الجانبان أن هذا المشكل قد تمت معالجته وطوي بصفة نهائية”.

ووفق المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة تضم أطرا من الوزارة وأعضاء من الهيئة الوطنية للعدول “تنكب على مناقشة المسودة المتعلقة بمراجعة القانون المنظم للمهنة ومختلف القضايا المرتبطة بالشأن المهني”.

كما كان الاجتماع مناسبة “جدد خلالها الطرفان العزم على مواصلة العمل بنفس الروح المفعمة بالثقة والتعاون والتنسيق، واعتماد منهج الحوار والتواصل لحل كل المشاكل، وتعزيز أواصر الشراكة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة المهنة والمنتسبين إليها”.

يذكر أن الاجتماع عرف حضور رؤساء المجالس الجهوية ومستشاري وزير العدل ورئيس قسم المهن القانونية والقضائية بالوزارة.