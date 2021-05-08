بلاغ "ناري" .. المغرب يرفض التبريرات الإسبانية لاستقبال زعيم البوليساريو

رفضت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج التبريرات التي قدمتها إسبانيا بخصوص أسباب استقبال زعيم جبهة البوليساريو.
وذكرت وزارة الخارجية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه “منذ استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة وحسن الجوار”.
وأضاف بلاغ الخارجية، الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن “التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن يبرر هذا الموقف السلبي، لأن هذه الاعتبارات الإنسانية لا تبرر في الواقع المناورة من وراء ظهر الشريك والجار، كما لا يمكنها أن تكون حلاً سحرياً يستفيد منه بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو”، في الوقت الذي يعيش آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف”.
وأوضحت الرباط أن “الاعتبارات الإنسانية المقدمة من لدن السلطات الإسبانية لا يمكنها أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضا، عندما يتم وضع شكاوى موثقة، ذلك أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين..”.
وأشارت الخارجية المغربية إلى أن هذه “الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تفسر أن الشخص متواطئ في سرقة الهوية وتزوير جواز السفر بهدف الالتفاف على القانون بشكل طوعي”.
وتابع المصدر ذاته “كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو””.
وأكدت وزارة الخارجية أن ردود فعل المسؤولين الحكوميين الإسبان، التي عملت على تقزيم تأثير استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية على العلاقات بين مدريد والرباط، “ستزيد من تعقيد الوضع”.
وختم بلاغ الخارجية بالتأكيد على أن “الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام المستمر بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.
برافو .. هذا هو الكلام الصحيح.. لا بد من الاستمرار في فضح الجارتين الشمالية والشرقية على تواطئهما ضد المغرب.. استمروا هكذا.. نحن، الشعب المغربي، وراءكم دائماً في الدفاع عن وحدتنا الترابية.
كبرها تصغااااااااااااااار …. وهادي اهميزة جابها لينا الله مخصناش. انضيعوها …. ضربو الكلب. محدو. مربوط..
فانتظار البلاغ بخصوص ما يقع فالقدس الشريف من طرف الصهاينة..العالم باكمله يتحرك لادانة ما وقع و ننتظر تدخل المغرب بصفته رئيسا للجنة القدس
برافو السي بوريطة هكدا يكون الرد . ان شاء الله مشكل الصحراء سوف ينتهي على يديك باذن الله . وفقك الله .
وجب تعليق التعاون الامني ومراقبة الحدود لتعلم الجارة من الاصلح لها .ان كانت اختارت فلتتحمل اختياراتها.ولتستعد اسبانيا وكل اوروبا جحافل المهاجرين الأفارقة ولتشمر على ذراعها لتواجه الاخطار بجميع انواعها.
موقف حازم ومسؤول ويعبر عن قوة الديبلوماسية المغربية ، وتوافقها مع مع مواقف 40 مليون مغربي ، والشعب المغربي مستعد للتضحية من أجل الدفاع عن وحدة اراضيه ، الصحراء قضية الشعب المغربي برمته ، اما نكون كمغاربة ، اولا نكون ، نحن جنود مجندون ورائك يا جلالة الملك حفظك الله وأعانك على اعداء الوطن وعلى المتربصين به من كابرانات المستعمر
على المغرب ان يطلب من اسبانيا تسليم ابراهبم غالي ومحاكمته في المغرب.
سررت جدا بهذا البلاغ، هرمنا لاجل هذه اللحظة، كفانا اذلالا و نفاقا، كفانا ايضا من ديبلوماسية ملتوية بكلمات مجوفة و غير رنانة، يجب ان يعي المخزن ان الشعب وراءه في هذه القضية بالذات لانها و يبساطة قضية كرامة و شرف. دوما ما تكون الضباع دايرة بالاسود الضعيفة، آن الاوان للاسد الوقوف على رجليه و الزئير امام أوجههم البائسة البغيضة.
حل مشكل الصحراء المغربية يمر حثنا عبر حرب طاحنة تاتي على الاخضر و اليابس مع جار السوء. لا اسبانيا و لا امريكا و لا فرنسا و لا المانيا تسعى من اجل حل المشكل. كنا نراهن على حكمة كلاب النظام الجزائري و لكن مع الاسف الحرب لا محيد عنها. و مستعدون لخوضها حتى آخر مغربي.
Spain has made it very clear that the terrorists called Polisario are more important to them than their neighboring country, Morocco.
تبارك الله وماشاء الله، اللهم انصر المغرب وانصر قضيتنا و اخزي كل من يكيد لنا واجعل كيدهم في نحورهم
اتسائل اي شىء اضيف الى اللقاح الدي اخده مسؤولو الدبلوماسية عندنا، ولينا لاعبين 10-0 ههه
اسبانيا سقطت في الفخ واهدت للمغرب دريعة لوقف التعاون المغربي معها لطالما بحت عنه المغرب لعدم فتح المعابر مع سبتة ومليلة ووقف التعاون الاستخباراتي وهو الأخطر على اسبانيا. المغرب اصبح لديه شركاء اقوياء وغير محتاجين لاسبانيا بل بالعكس هم المستفدين من المغرب
اعظم وزير للخارجية عرفته المملكة المغربية هو معالي الوزير الاستاذ سي ناصر بوريطة ؛نعم الرجل ونعم الكفاءة والحنكة والتجربة ؛ ارفع لك قبعتي معالي الوزير ؛ اعانك الله وحفظك وجعلك دوما عند حسن ظن عاهلنا المفدى جلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله ، وارفع قبعتي للديبلوماسي المحنك سفيرنا الداءم لدى الامم المتحدة الاستاذ سي عمر هلال عما يقوم به لفاءدة وطنه في المحافل الدولية.
مزيان ما يقوم به المغرب نقول نحن المغاربة نقول دوما ” كبرها تصغار .
يجب الضغط على إسبانيا نحن لا نرضع اصابعنا . نريد محاكمة غالي و انتهى الكلام