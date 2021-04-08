بلبل يكشف سر النجاح

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تعليقات الزوار1
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قريب من القلب وصوت جميل تشجيعاتي لك ابني بالتوفيق ان شاء الله لتشق طريقك في هذا المجال الفني الصعب…ولابد من التذكير ان الفنان حين يقف امام جمهوره لابد ان تكون هناك قوام ….فعليك وسامحني بالرياضة