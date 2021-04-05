بلجيكا تضبط أطنانا من الكوكايين بميناء أنتويرب

تمكنت الجمارك البلجيكية في ميناء أنتويرب 27,64 طنا من الكوكايين، خلال الأسابيع الستة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية “بيلجا”، استنادا إلى بيانات مكتب المدعي العام، أنه تم خلال ليلة الجمعة/ السبت وحدها ضبط 11 طنا تقريبا؛ بينما قدرت القيمة السوقية الإجمالية للمخدرات المضبوطة بنحو 1,4 مليارات يورو، والتي أوضح المكتب ذاته أنها ذات صلة بنصف مليار رسالة تم فك تشفيرها واعتراضها.

يُذكر أنه جرى، في نهاية فبراير الماضي، ضبط 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني، والتي كانت، حسب بيانات رسمية، أكبر كمية من الكوكايين يتم ضبطها في واقعة واحدة في أوروبا.

وشهدت كمية الكوكايين المضبوطة في ألمانيا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، وفي دول أوروبية أخرى أيضا. ووفقا لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي الألماني، تم ضبط أكثر من 100 طن من المخدرات في مينائي روتردام وأنتويرب معا في عام 2019.