بلجيكا تغلق الحدود مع بريطانيا بسبب "طفرة كورونا"

ستعلّق بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا، اعتباراً من منتصف ليل اليوم الأحد.

اتخاذ القرار تم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر في جزء من الأراضي البريطانية، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي وكالة “فرانس برس”.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو، في تصريح لتلفزيون “في. ار. تي” في بلاده، أن مدة التعليق ستكون محددة في 24 ساعة على الأقل.