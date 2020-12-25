بلحسن يتولى تدبير شؤون التربية والتعليم بالقنيطرة

أناط محمد اضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط، مهمة تدبير شؤون التربية والتعليم بنيابة القنيطرة بعزيز بلحسن؛ وذلك عقب إعفاء المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أودادا، بسبب ما وصفتها مصادر هسبريس بـ”اختلالات رصدها تقرير للجنة التفتيش”.

وشغل بلحسن مهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بسيدي قاسم، قبل أن يكلف بالمسؤولية الجديدة التي تنضاف إلى سجله المهني.

ودعا اضرضور المدير الإقليمي الجديد إلى استثمار تجربته المهنية وكفاءته التي راكمها لسنوات تدرج خلالها بمجموعة من المصالح، لإنجاح العملية التربوية وإعادتها إلى السكة الصحيحة.