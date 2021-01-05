بلحمر يخلف "ماكيدا" في تدريب المغرب التطواني

أعلن نادي المغرب التطواني، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع يونس بلحمر، اللاعب السابق للنادي ذاته، مدربا للفريق خلفا للإسباني خوان خوصي ماكيدا، الذي جرى الانفصال عنه بالتراضي بعد النتائج المتواضعة المحققة منذ انطلاقة البطولة الاحترافية “إنوي”.

وأفاد النادي، في بلاغ نشر على موقعه الرسمي، بأن اختيار يونس بلحمر جاء بعد إنهاء اللجنة التقنية لدراسة مجموعة من السير الذاتية لمدربين وطنيين وأجانب عبّروا عن رغبتهم في الإشراف على العارضة الفنية للفريق؛ وذلك وفقا للمعايير التي حددها المكتب المسير، والتي تتماشى مع إستراتيجيته وأهدافه المسطرة فيما يخص الطاقم التقني للنادي، مضيفا أنه سيتم تقديم المدرب بشكل رسمي يوم الأربعاء 13 يناير الجاري.

وأضاف المصدر نفسه أنه سبق لابن الفريق يونس بلحمر، من مواليد 1961 بتطوان، أن أشرف على تدريب عدد من الأندية بالدوري الإسباني الثاني حرف “باء”، علما أنه حاصل على مجموعة من دبلومات التدريب المعترف بها وطنيا ودوليا؛ كان آخرها دبلوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمدربين المحترفين ( UEFA Pro )، الذي يعد أعلى شهادة تدريب على الصعيد الأوروبي والعالمي والذي يخوّل لصاحبه تدريب أندية الدرجة الأولى بأوروبا والمنتخبات العالمية.

ويحتل نادي المغرب التطواني المرتبة التاسعة بعد إجراء الجولة الخامسة في البطولة الاحترافية “إنوي”، حيث فاز في مباراة واحدة، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة.

كما تأهل المغرب التطواني إلى الدور سدس العشر من كأس العرش على حساب الفتح الرياضي بضربات الترجيح (5 – 3)، بعد انتهاء الوقت القانوني في اللقاء الذي جمعهما بالمركب الكبير لطنجة بالتعادل السلبي، حيث سيلاقي في دور الثمن شباب أطلس خنيفرة الـتأهل على حساب جمعية سلا.