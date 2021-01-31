"بلد الوليد" يرغب في خدمات المغربي حمزة منديل

أبدى مسؤولو نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم اهتماما جديا بخدمات الدولي المغربي حمزة منديل، مدافع شالكه الألماني، إذ يرغبون في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز الخط الخلفي للمجموعة.

وحسب مصادر إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فمن المحتمل أن يغادر حمزة منديل، الذي ظهر مرة واحدة فقط في التشكيلة الأساسية لشالكه في موسم البوندسليغا، بحثا عن آفاق جديدة.

وأضاف المصدر الإسباني أن المدافع المغربي يثير اهتمام بلد الوليد، إذ يود تأمين خدمات اللاعب المغربي الدولي غير المرغوب فيه من قبل إدارة شالكه 04 رغم عودته الصيف الماضي بعد فترة إعارة.

وإذا كانت كل الظروف مناسبة، فلن يضع شالكه أي عقبة في طريق منديل، على اعتبار أن الظهير الأيسر للأسود لم تعد لديه عمليا آفاق أخرى في فريق المدرب كريستيان جروس، وهو الذي يلعب مع رديف الملكي الألماني.

ويعتبر اللاعب، البالغ من العمر 23 عاما، واحدا من ثلاثة خيارات يفكر فيها نادي بلد الوليد هذا الشتاء، بعدما حاول، في السابق دون جدوى، التعاقد مع لوكاس أولازا من بوكا جونيور، وكريستيان بورخا من إس إل سبورتينجوتونو جارسيا من ليفانتي.

انضم منديل إلى شالكه في صيف 2018 مقابل ستة ملايين يورو على الأقل، لكن اتضح أنه انتقال غير موفق، إذ خاض في موسمه الأول تسع مباريات في الدوري، ليتم بعدها إعارته إلى ديجون الفرنسي لموسم واحد.