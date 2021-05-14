بلمكي يجمع تشومسكي وكراشن في لقاء واحد

بلمكي يجمع تشومسكي وكراشن في لقاء واحد
صورة: خاص
الجمعة 14 ماي 2021 - 04:18

من المرتقب أن يجري الدكتور نبيل بلمكي، الأستاذ الجامعي والباحث بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس، لقاء مع العالم والفيلسوف نعوم تشومسكي والعالم اللغوي البروفيسور ستيفن كراشن.

اللقاء سينعقد باسم جامعة مولاي إسماعيل، يوم الاثنين 07 يونيو المقبل على الساعة 7.30 مساء، حول موضوع “اللسانيات الحديثة”.

يذكر أن بلمكي سبق له أن استضاف تشومسكي وكراشن، كل على حدة، في لقاءين سابقين.

ويمكن متابعة البث المباشر للقاء على صفحة الدكتور بلمكي: https://www.facebook.com/nabilbelmekkiofficial

اللسانيات الحديثة ستيفن كراشن نبيل بلمكي نعوم تشومسكي

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