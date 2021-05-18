بلينكن يتحادث مع بوريطة حول تطورات فلسطين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي التطورات بشأن “العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المغربي في حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “المغرب شريك استراتيجي وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع”.
وأكد بلينكن أهمية “الشراكة الثنائية القوية والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.
هذه المكالمة ليس لحلحلة القضية الفلسطينية بل لحث المغرب علی ان يبقي العلاقة مع اسراءيل وهذه فرصة للمغرب للضغط علی واشنطن لتضهر نيتها اتجاه الصحراء المغربية
العجوز بايدن اظن انه كما قالها سابقا : انا صهيوني. هاذ بايدن سوف يصيبه الخرف في المستقبل.
سيأتي يوم سيعم السلام بين فلسطين و إسرائيل وسيكون للمغرب دور اساسي في هذا السلام.
المقاومة هي الحل و هي آخر الحلول..
الم اقل لكم رغم انني لست بسياسي محنك ولكن تتبعي للملفات قلت لكم في تعليق سابق بان المغرب هو من سيدخل على الخط في هذه الأزمة لإيقاف العدوان الاسرائيلي
قدمنا المساعدات وعبرنا عن تنديدنا القوي بالعدوان ونتدخل من اجل السلام وربما على أيدينا ستكون أمور إيجابية اكثر من السابق في هدا الملف
وسنربح بهدا التدخل ملفي الصحراء وفلسطين
اوا ابقاو تابعين المغرب