بلينكن يتحادث مع بوريطة حول تطورات فلسطين

بلينكن يتحادث مع بوريطة حول تطورات فلسطين
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:03

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي التطورات بشأن “العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المغربي في حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “المغرب شريك استراتيجي وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع”.

وأكد بلينكن أهمية “الشراكة الثنائية القوية والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قطاع غزة ناصر بوريطة وزير الخارجية الأمريكي

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‫تعليقات الزوار

5
  • جلول
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:08

    هذه المكالمة ليس لحلحلة القضية الفلسطينية بل لحث المغرب علی ان يبقي العلاقة مع اسراءيل وهذه فرصة للمغرب للضغط علی واشنطن لتضهر نيتها اتجاه الصحراء المغربية

    2
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  • سكفاندري
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:11

    العجوز بايدن اظن انه كما قالها سابقا : انا صهيوني. هاذ بايدن سوف يصيبه الخرف في المستقبل.

    3
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  • كوكي
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:12

    سيأتي يوم سيعم السلام بين فلسطين و إسرائيل وسيكون للمغرب دور اساسي في هذا السلام.

    -4
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  • assifnwourgh
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:14

    المقاومة هي الحل و هي آخر الحلول..

    3
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  • محمد لعيوني
    الثلاثاء 18 ماي 2021 - 16:18

    الم اقل لكم رغم انني لست بسياسي محنك ولكن تتبعي للملفات قلت لكم في تعليق سابق بان المغرب هو من سيدخل على الخط في هذه الأزمة لإيقاف العدوان الاسرائيلي
    قدمنا المساعدات وعبرنا عن تنديدنا القوي بالعدوان ونتدخل من اجل السلام وربما على أيدينا ستكون أمور إيجابية اكثر من السابق في هدا الملف
    وسنربح بهدا التدخل ملفي الصحراء وفلسطين
    اوا ابقاو تابعين المغرب

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