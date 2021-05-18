بلينكن يتحادث مع بوريطة حول تطورات فلسطين

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره المغربي التطورات بشأن “العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال”، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالدور المغربي في حلحلة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن “المغرب شريك استراتيجي وسنعمل معا لإنهاء هذا الصراع”.

وأكد بلينكن أهمية “الشراكة الثنائية القوية والدور الرئيسي للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.