بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 22:40
مع حلول فاتح السنة الأمازيغية الجدِيدة 2971، والتي تصادف 13 يناير من كلّ عام وفق التقويم الميلادي، تتقدّم أسرة هسبريس بمتمنّياتها في أن يكون العام الأمازيغي الجديد حاملا للخير والسعادة للجميع.
وبالمناسبة ذاتها، يسعد جريدة هسبريس الإلكترونية أن تُبارك لكافّة إِيمَازِيغن حيثما كَانُوا، بتامزغَـا أو خارجها، متمنّية لهُم أَسْكْوَاسْ ذَامَايْنُو ذّامكَايْزْ.
وكل عام وأنتم بألف خير.
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