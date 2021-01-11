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تعليقات الزوار2
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06:33
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مصرع تلميذة بوزان
لماذا المغرب لا يصنع الرجال.
عند خراب الأسرة أمام الأبناء . فمزيدا من الحقد و الكره و اللصوص و تشرميل بالمجتمع
لان البنيات كلها مغشوشة في البناء من اولها الى اخرها لهدا الامر البنيات تتهدم في كل وقت ان كان المذر او اي شيء اخر يجب عليهم الاحتياط الازم ويجب يلى الدولة ان تاخد الصرامة مع البناء العشوائي لكي تحتفظ على الارواح