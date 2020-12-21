بنتلي Mulliner Bacalar الحصرية تنطلق بسرعة 322 كلم/س

كشفت شركة بنتلي النقاب عن سيارتها الفارهة Mulliner Bacalar الجديدة، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية المكشوفة، والتي تعتمد على نظام دفع يصل بها إلى سرعة قصوى تبلغ 322 كلم/س.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 12 نسخة فقط، تقدم لعشاقها حرية وضع لمساتهم الخاصة ومشاركة فريق المصممين سواء فيما يخص الهيكل أو اختيار المواد أو خيارات التجهيزات.

وبشكل عام تتألق السيارة ثنائية المقاعد بمظهر جذاب لسيارات الكابريو المكشوفة مع كشافات أمامية ومصابيح خلفية مثيرة للانتباه، بالإضافة إلى المكونات المصنوعة من ألياف الكربون الشفاف، والتي تتناغم في خطوط تصميمية مفعمة بالقوة مع العضلات المفتولة.

ولم تعتمد بنتلي في سقف السيارة على القماش وإنما على ألياف الكربون، والذي يختفي في حيز التخزين، في مظهر يحاكي بشكل كبير موديل بورشه Speedster.

وتزخر المقصورة الداخلية بمواد عالية الجودة وتطعيمات من خشب يصل عمره إلى 5000 سنة، والعديد من العناصر المطلية باللون الأصفر، ويتولى دفع السيارة محرك من 12 أسطوانة بقوة 659 حصان/900 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويقترن هذا المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثمان تعشيقات ليتم توزيع القوة على عجلات السيارة الأربع، كما تتضافر جهوده مع تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت.