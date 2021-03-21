بنشرقي يسجل رقما سلبيا في دوري أبطال إفريقيا

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري لكرة القدم، رقما سلبيا في دوري أبطال إفريقيا لم يحققه من قبل.

وكان بن شرقي أكثر لاعبي الزمالك فقدانا للكرة خلال مباراة الترجي التونسي الأخيرة، إذ فقدها 11 مرة. وبشكل عام كان الدولي المغربي أكثر لاعبي الزمالك فقدانا للكرة في دور المجموعات برسم دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، حيث فقدها 67 مرة.

وأثر تراجع مستوى بن شرقي على مكانته ضمن المنتخب الوطني المغربي، إذ غاب عن اللائحة الأخيرة التي أعلنها وحيد خاليلوزيتش، والتي ستخوض مباراتي موريتانيا وبوروندي.

تجدر الإشارة إلى أن “الفريق الأبيض” سجل هدفا وحيدا فقط خلال 4 جولات من دوري الأبطال، كان عن طريق أحمد فتوح، الظهير الأيسر، في شباك الترجي التونسي، وذلك في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت في ملعب رادس، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف.