بنشيخة يعد بنتائج جيدة رفقة الدفاع الجديدي

أكد عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي لكرة القدم، أن فريقه ملزم بحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات المقبلة برسم منافسات الدوري الاحترافي، بداية بمباراة نهاية هذا الأسبوع أمام نهضة الزمامرة.

وأوضح بنشيخة، في تصريحات له بشأن تحضيرات الدفاع الجديدي وجاهزيته لاستئناف منافسات الدوري، أن الفريق قام بتحضيرات متوازنة طيلة الفترة الماضية رغم بعض الإصابات.

وقال مدرب الدفاع الجديدي إن اللاعبين ملزمون بتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الخمس المقبلة، مبرزا أن الإدارة وفرت كل الظروف لإعادة الفريق إلى مستواه المعهود.