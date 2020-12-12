بنعبد الله: تقارب المغرب وإسرائيل يخدم فلسطين

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن تطبيع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بموجب الاتفاق المُعلن عنه أمس الخميس، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني التفريط في دعمه للقضية الفلسطينية.
بنعبد الله تفاعل، من خلال كلمة مباشرة بثّها صباح أمس الجمعة، مع التساؤلات التي أثارها عدد من المغاربة منذ مساء الخميس حول موقف المغرب من القضية الفلسطينية، بعد تطبيع الرباط لعلاقاتها مع تل أبيب، مشيرا إلى أن الملك حريص، بالموازاة مع الانفتاح الذي تم إزاء إسرائيل، على الاتصال بالرئيس الفلسطيني، وأكد له أن الموقف المغربي لم يتزحزح إزاء القضية الفلسطينية.
وأشار المتحدث إلى أن الاتصالات والتنسيق على الصعيد الأمني بين المغرب وإسرائيل كان قائما قبل تطبيع العلاقات رسميا بين الطرفين، لمواجهة التحديات الإرهابية، وكذلك التعامل على المستوى التكنولوجي والعلمي، مشيرا إلى أن التطبيع جاء لتسهيل زيارة اليهود المغاربة الذين يأتون إلى المملكة لإحياء طقوسهم الدينية.
واستطرد بنعبد الله أن “المغرب أكد، خلال الاتصال بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، أنه لن يغيّر موقفه، وأنه سيظل متشبثا بمبدأ أن حل القضية الفلسطينية يقتضي إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ وذلك بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفي إطار حدود 1967”.
وأضاف: “من الضروري أن نتوجه إلى إسرائيل بعد هذا التحول، ونقول لحكومتها إن هذه الخطوات التي قام بها المغرب تُلزمها بأن تَرجع عن غيها وتعنتها، وتتراجع عن سياسة الجبروت التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى “أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، سيظل متشبثا بحقوق الشعب الفلسطيني”.
وذهب الأمين العام لحزب “الكتاب” إلى القول إن المغرب يضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية وحدته الترابية، “ولا يقوم بهذه الخطوات إزاء إسرائيل إلا لخدمة القضية الفلسطينية من أجل أن يقع فيها تحول أساسي، بعدما ظلت تُراوح مكانها منذ خمسين سنة”.
من جهة ثانية، قال بنعبد الله إن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكي بسيادة المغرب على كامل الأقاليم الصحراوية، الذي جاء بفضل الجهود التي بذلها الملك محمد السادس، يعتبر “إنجازا تاريخيا كبيرا بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية المطروحة عمليا منذ خمس وأربعين سنة”.
وأضاف المتحدث ذاته: “علينا أن نقدّر هذا الموقف بالنظر إلى التأثير الكبير الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي، وثقلها على مستوى مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة”، مضيفا أن الموقف الأمريكي سيشكل تحوّلاً تاريخيا في مسار قضية الوحدة الترابية للمغرب.
الأمين العام لحزب “الكتاب” توقع أن يدفع اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الصحراوية عددا من الدول الكبيرة والمتوسطة إلى “الالتحاق بهذا القطار، وسيجعل قضية الصحراء ستقترب من دون شك من طيّها بشكل نهائي بإقرار السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية”.
فلسطين تعترف بعصابة بوليزريو وقالها سفير فلسطين في جزاءر .أنا مع قيام دولة إسراءيل وعاصمتها القدس . لأجل مصلحة بلادي ادهس كل
عدو أو صديق
اريد ان اوضح لبعض الإخوة ، ان هناك إعادة للعلاقات التي كانت مع اسراءيل قبل 2002, حيث كان لهم مكتب كمثل السفارات الاخرى، وليس كما يضنون انه اول تطبيع.وتعرفون جيدا ان اكثر من مليونين مغربي يهودي في بقاع المعمور، وجلهم في اشدود حيث خرجوا اخيرا والاعلام الوطنية في يدهم لنصرة بلدهم الام التي ولدوا فيها ضد ما كان قد وقع في الكركرات من طرف المرتزقة ومن معهم. الان عندما اعيدت العلاقات طلبوا ان يستثمروا في بلدهم المغرب . وكذلك يمكن الان أن يجد المغرب بمساعدة حلفاءه مخرجا للقظية الفلسطينية ، كما يفعل الان مع اشقاءنا الليبين.
سلام : كلهم اؤمناء الاحزاب هضرتهم وحدة بحال خطبة الجمعة !
المغرب ارض السلام المغرب هو الخيط الابيض بين البشر المغرب هو المفتاح لي السلام بين فليسطين واسراءيل هنا فالمغرب سيجتمع الفليسطين مع الاسرايلين وستكون النتيجة انشاء الله تحرير القدس وعاصمة دول فليسطين .المستقيلة لنا ملكا حكيم نصره الله واياده وثبت خطه .
التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يخدم إلا الصهاينة، لأنهم أصلا لا يعترفون بحل الدولتين و لو اعترفوا به لتم حل القضية الفلسطينية أيام الرئيس ياسر عرفات رحمه الله.
هذه هي الحقيقة التي لا يريد أن يفهمها البعص،تقارب البلدان يؤدي إلى حل جميع المشاكل بالتفاوض،خصوصا وأن التقارب يؤدي إلى الارتباط بعلاقات تجارية يمكنها أن تذيب كل المشاكل التي يمكن أن تعترضها.التقارب مع إسرائيل أحسن بكثير من الصراع معها،خصوصا وأن موازين القوى تختلف.ماذا جنت فلسطين من صراع العرب مع إسرائيل منذ سنين؟؟لا شيء..وحتى هذا الصراع غير موجود أصلا،هناك فقط استنكار وتندبد في العواصم العربية بما يقوم به العدو الصهيوني لا غير.وفلسطين تتعرض لما تتعرض له ولا أحد استطاع أن يوقف مشاريع إسرائيل في ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.الحل هو التقارب والتفاوض.إسرائيل بهكذا قرارات ستتخلص من عقدة العدو العربي الذي يريد إحراقها،والحال أن العرب حاليا لا يقدرون على شيء.للمشككين المتاجرين بآلام الشعب الفلسطيني الأبي أقول:التقارب العربي الإسرائيلي سيخدم القضية الفلسطينية التي لم تغير وضعها لا الشعارات ولا المسيرات المليونية ولا الأغاني الحماسية والأشعار…بالناي والمزمار لا يحدث انتصار*مجرد رأي*
أ والله ما بقيت نعرف شحاجة…!!!!!. اولا ؟؟؟؟؟
على البرلمان الذي يمثلنا سن قوانين يحد من اثار التطبيع الاقتصادية على المواطن , و الا فان انتاخابات 2021 ستعرف عزوفا سيعري الواقع السيء لبلادنا
للتذكير فقط اليهود المغاربة ياتون كل سنة لاحياء طقوسهم ولم ينتظروا اعتراف امريكا بالصحراء . تبريراتك حامضة وغير مقنعة بتاتا كما العادة . المغرب اتخذ قرارا ويجب ان يكون مسؤولا عليه ولا داعي للتبريرات الملحنة . في السابق كانت الحكومة والناطق الرسمي يكذبون وينكرون كل الاتصالات مع اسرائيل ومايك بومبيو وكوشنر والان اتضح الامر .فمن الكذاب الاعلام الاسرائيلي والاسراءليين ام نحن . المغرب لا يحتاج المنافقين و انتهازيين واريفيست وانما لرجال معقولين ومحنكين لمحو الفقر والجهل والمحسوبية . اما عن التطبيع مع إسرائيل فالكل يعرف انه كان وسيكون .
لا يا سيد الوزير لحد الآن كلمة التطبيع ليست واردة إلا في دهنك للتقرب أكثر من اللازم من الكيان الصهيوني وأما في دهن ملك البلاد والمغاربة فهو محرد إستأناف للتعاون الدبلوماسي على منوال أبي الأمة المغفور له الحسن الثاني وبطريقة وارث سره محمد السادس نصره الله الذي يعلم كيف يكسر التعاون المغربي الإسرائيلي وكيف يوظفه على أحسن وجه.
السياسيون المغاربة، تتغير آراءهم مثل الطقس
الذي يبدو أن بن عبد الله يريد أن يغطي الشمس بغربال
المسؤولبن اش من واد شادين كل مرة شدين طريق سبحان الله
تقارب المغرب مع اسراءيل لا يخدم الا اسراءيل.لانه سياتي يوم لتقول لكم امريكا عليكم بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسراءيل.
انا لي مافهمتش كيفاش المغرب له إدارة ويتصرف في الصحراء كما يشاء دون عراقيل إذا كلشي معترف بنا اش من اعتراف اخر باقي القنصليات ديال الدول موجودة فالمغرب وياك الصحراء حررناها بالمسيرة الخضرا ايام الراحل الحسن الثاني لي فهم شي حاجة عافاكم يشرح ليا
من أجل القضيه الفلسطينيه على الدول العربيه التطبيع مع إسرائيل لتحريك السلام في نظري هكذا قد يتم حلحلت الملف لخدمة الفلسطينيين.
حالة التمييع الذي يعيش عليها رموز السياسة وتهافتهم البءيس لارضاء الطرف المتحكم بالانبطاح الرهيب من اجل الريع تجعل من اغلبهم يتناقض مع ابسط قواعد المنطق ويصبح كلامهم وتصريحاتهم الغريبة تثير الاشمئزاز وتستهزأ من ذكاء المواطنين !!!
في بعض الظروف يكون الصمت احسن !!
يجب أن نعلم بأن هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يغير شيء في مسار قضيتنا في الصحراء المغربية و الأمم المتحدة كما جاء على الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة تابت و خصوصا موقف الروسي في مجلس الأمن الذي ندد بالتدخل الأمريكي لصالح الطرف المغربي. إذا ما الفاءدة الترخيص للاصطول البحرية الروسي في الاصططياد في المياه الاقليمية و تجفيفها من التروة السمكية ؟؟؟؟
الموقف الأمريكي يحرص على مصالح إسرائيل و الرءيس ترامب لن نتيق به.
لا ندري كيف سيكون موقف الرءيس الأمريكي المنتخب بايدن مع العلم ان الدمقراطيين ميالون للأطروحات الانفصالية .
لا نتخلى على إخواننا الفلسطينيين في محنهم أمام التعنث الاسراءلي.
هدا صحيح تقرب الدول العربية عامة من إسرائيل سيخدم القضية الفليسطنية لأن إسرائيل ستكون مضطرة لوجود حل لهده القضية للحفاظ على مصالحها
نحن مع المغرب في حقوقه السيادية والترابية , ولكن الوقوف مع فلسطين بالتصريحات ! ليس مهما , فالأتفاق جاء مع ترامب الذي سلم القدس عاصمة للصهاينة , وجلالة الملك رئيس لجنة القدس , والاتفاق لم يأتي على ذكر أي موقف من موضوع القدس اللهم الا ( السماح بالصلاه) ! وهو أمر لو لم يذكر لكان أفضل.
هل كان من الممكن مع تبني حل الدولتين ألأشارة الى أن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية!
كلام جميل السي بن عبد الله .لكن هذا الكلام مختلف تماما عما كنتم تقولونه بالامس القريب ومنذ عقود.