بنعبد الله يتهم الحكومة بإسقاط صلاحيات دستورية

بنعبد الله يتهم الحكومة بإسقاط صلاحيات دستورية
صور: هسبريس
الأحد 7 فبراير 2021 - 15:19

انتقادات بالجملة وجهها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأحد، إلى حكومة سعد الدين العثماني، وذلك على خلفية ما وصفه بـ”الضعف السياسي الذي يميز قيادتها في تنزيل الإجراءات التي طالب بها الملك محمد السادس في مواجهة جائحة كورونا”.

وضمن الدورة السادسة العادية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي انعقدت بشكل “نصف حضوري” بسبب الإجراءات الاحترازية، أبدى بنبعد الله امتعاضه الشديد من “ضعف الحكومة السياسي وعدم انسجامها وتواصلها الباهت، حتى إنها أصبحت توصف بحكومة منتصف الليل”، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “التدابير الإيجابية التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية تؤكد غيابَ مؤسسة الحكومة عن الاضطلاع بأدوارها الدستورية ومسؤولياتها السياسية كاملةً”.

وشدد بنبعد الله في هذا الصدد على أن “ضعف القيادة السياسية للحكومة عامل من شأنه أن يُعمق الفراغ السياسي، ويكرس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي، ويُوسع الهوة بين المواطن والشأن العام”، متهما حكومة العثماني بأنها “ظلت مُستقيلة من صلاحياتها الدستورية ومن القضايا الإصلاحية الكبرى، وانطبع عملها، حتى في جوانبه الإيجابية، بالارتباك والتخبط، واتسمت العلاقات بين مكوناتها بالخلاف عوض التماسك”.

وشدد الأمين العام المعارض على أن “البدائل الاقتصادية والاجتماعية مهما بلغت درجة جودتها فهي لن تُؤتي ثمارها ما لم يتوفر لها فضاء ديمقراطي ملائم، ومؤسسات مُنتخبة قوية وذات مصداقية، وحياة سياسية وحزبية سليمة”.

وأضاف: “لن تستقيم أي تدابير في أفق التحضير للانتخابات القادمة دون عمل الحكومة على توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وتكريس حقوق الإنسان، واحتضان تعبيرات الرأي على اختلافها في إطار احترامها للدستور والقانون، وضمان شروط ممارسة إعلامية تقوم على الحرية والمسؤولية”.

بنعبد الله، وهو يستعرض مسار مشاورات الأحزاب والداخلية حول الانتخابات المقلبة، كشف وجود “اتفاقات حول معظم التعديلات القانونية المتعين اعتمادها، ما عدا نقطتين اثنتين”، مشيرا إلى أن “أولهما تتعلق بالقاسم الانتخابي، في حين تتصل الثانية باللوائح الوطنية أو الجهوية للنساء والشباب ومغاربة العالم”.

وفي هذا الصدد أكد بنعبد الله حرصَ حزبه على تحقيق التقدم الضروري على درب إقرار المناصفة، داعيا إلى “تمكين الجالية المغربية من التمثيلية في البرلمان على وجه التحديد من خلال دوائر تشريعية في بلدان الاستقبال، أو عبر تخصيص مقاعد لهم في إطار لوائح وطنية أو جهوية”.

استقالة الضعف السياسي حكومة سعد الدين العثماني محمد نبيل بنعبد الله

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‫تعليقات الزوار

6
  • ملاحظ
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:42

    ومن سيثق بك؟ أنت ولشكر تغيرون خطاباتكم حسب تواجدكم أو عدم تواجدكم في الحكومة وليس حسب أداء هذه الحكومة أو تلك. لو كنتم في الحكومة لكنتم تثنون عليها وتمجدونها حتى لو كان أداؤها أقل من هذا الذي تنتقذه.

    3
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  • hakim
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:42

    هؤلاء السياسيون المنافقون حتى تتقرب الانتخابات عدا يخرجوا بتصريحا ت ضد الحكومة ليه ما طرف فيها لايخافون الله ولاذمة لهم ولا لكيصوت على بحال هاذ النماذج.

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  • med1
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:42

    كاع ولاد عبد الواحد واحد لا نفس الوجوه منذ خلقت ولا شيء تغير الفقير زاد فقرا والغني زاد غنا سأمنا منكم ومن سياستكم

    2
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  • Nabil
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:43

    يقول المثل المغربي يخ منو عينو فيه لو كان بن عبد الله في الحكومة لقال اننا احسن حكومة منذ الاستقلال هادا هو النفاق السياسي ….سجل يا تاريخ.

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  • fillahi
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:48

    Cette personne doit partir et quitté pour céder la place a des jeunes

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  • مراقب مروكي
    الأحد 7 فبراير 2021 - 15:51

    والله مهزلة لهؤلاء زعماء الأحزاب وكأنهم يعيشون في بلد غير المغرب ونسو ان مهمتهم كأحزاب ان تكون في صالح الوطن والمواطنين وليس النقد من أجل النقد الضحية هم المواطنين بالله عليك يا بن عبدالله أليس كنت في الحكومة وتشير وزارة السكنى ماذا قدمت أليس من اخلاقيات السياسة ان تترك رئاسة الحزب لم يستحقها وليس التشبت بها فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ،…الى اخر الآية الكريمة أيها الحاج الشيوعي

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