بنعبد الله يطالب ببدائل لمعابر سبتة ومليلية

راسل محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، رئيس الحكومة، سائلا إياه حول بدائل لإغلاق معابر التجارة المعيشية على مستوى الثــغرين المحتلين سبتة ومليلية.

وقال بنعبد الله في رسالته: “قامت الحكومة بإغلاق ممرات التجارة المعيشية على مستوى الثــغرين المحتلين سبتة ومليلية، مما أفضى إلى توقفٍ شبه تام للحركة التجارية عبرهما، علما أن هذه الأخيرة كانت تُشكل النشاط الاقتصادي الأهم بالنسبة لعشرات الآلاف من المواطنات والمواطنين القاطنين بالمدن المجاورة لسبتة ومليلية السليبتين”.

وأضاف: “إذا كان حزب التقدم والاشتراكية يؤيد كل الإجراءات الرامية إلى خفض الاستيراد ودعم المنتجات الوطنية وتشجيع المغاربة على استهلاكها، ويقف ضد التهريب وشبكاته، فإنه في نفس الوقت يُعبر لكم عن انشغاله وقلقه بخصوص انقطاع مصدر عيش عشرات الآلاف من الأسر المغربية بهذه المدن المغربية”.

وأوضح بنعبد الله أن “عشرات الأسر بهذه المدن باتت تشهد أوضاعا اجتماعية مزرية من جراء الإغلاق المذكور”.

وأردف قائلا: “على هذا الأساس، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي أقرتها الحكومة، أو تعتزم إقرارها، في ما يتعلق بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجبها الأوضاع الحالية، حمايةً لهؤلاء المواطنات والمواطنين من الفقر والبطالة والركود، وما ينطوي عليه كل ذلك من مخاطر مجتمعية حقيقية ومآسي اجتماعية مؤكدة”.

ويأتي تحرك حزب التقدم والاشتراكية هذا عقب المظاهرات التي اندلعت بمدينة الفنيدق مساء أمس الجمعة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تعيشها المدينة جراء إغلاق المعبر الحدودي “تارخال” مع سبتة المحتلة ووقف التهريب المعيشي.

وفي هذا الإطار، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان “بضرورة ايجاد حلول فعالة وعاجلة بهدف إخراج المنطقة من الحالة التي وصلت إليها باعتمادها على التهريب، إلى منطقة تقوم على تنمية حقيقية تصون حياة وكرامة المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وذلك باستثمار مؤهلات المنطقة الغنية”.

وقال المرصد: “لقد فشلت السلطات الإدارية والمنتخبة في الدفع بالمنطقة سياحيا، بسبب سوء التدبير والفوضى”، ما أدى إلى فقان المئات من مناصب الشغل، “فيما ظلت أموال الجماعات الترابية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزع بعيدا عن الشفافية والعقلانية ويشوبها الكثير من سوء التدبير”.

وتساءل المرصد الحقوقي، في بلاغ له، عن أسباب التوقف الغامض وغير المعلن لمنطقة الأنشطة الاقتصادية الحرة بالفنيدق ومرتيل، مشيرا إلى أن مؤشرات الاحتقان المتصاعد كانت واضحة، خصوصا بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت أصابعها في آذانها، وزكتها نخب سياسية هشة وعاجزة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد.