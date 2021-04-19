بنعبد الله ينتقد غياب النقاش السياسي قبيل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية

عبر محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض، عن عدم ارتياحه للمناخ الذي يجري فيه التحضير للانتخابات التشريعية والجماعية المزمع إجراؤها صيف أو مطلع خريف السنة الجارية، لا سيما فيما يتعلق بغياب النقاش السياسي.
وقال بنعبد الله في ندوة نظمها معهد SciencesPo مساء الاثنين: “ليس هناك أي نقاش سياسي جدي، ونحن على بعد خمسة أشهر من موعد إجراء الانتخابات”، مضيفا أن التحركات التي قادها حزبه بمعية أحزاب المعارضة لم تكن الغاية منها هي مناقشة الجوانب التقنية للانتخابات، بل أي إطار سياسي ستجري.
وتساءل المتحدث ذاته: “المغاربة اليوم يتابعون ما يجري في الساحة السياسية بالبلدان المتقدمة، وما تعرفه من نقاشات سياسية عميقة، فكيف سنخلق مناخا من الثقة في مشهدنا السياسي ونحن نرى قيادات الأحزاب تتغير بطريقة غير واضحة، حيث يتم تغيير هذه الشخصية لتحل محل تلك، وهذا معروف”.
بنعبد الله دعا، بشكل ضمني، إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب السياسية؛ “لأن الديمقراطية بحاجة إلى الحرية، وإلى تعزيز الثقة بين المواطن والقوى السياسية الموجودة في الساحة”، مضيفا: “طالما أننا جميعا نشتغل في إطار الدستور والمؤسسات، وتحت شعار الله الوطن الملك، واحترام المقدسات.. إذن، اتركوا الجميع يعبر عن رأيه ويتنفس”.
في السياق ذاته، يرى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن المغرب بحاجة إلى نفس سياسي جديد، داعيا إلى الانكباب على حل الملفات الحقوقية العالقة؛ وفي مقدمتها ملف معتقلي حراك الريف وجرادة، وملف حرية التعبير.
بنعبد الله عاد لينتقد الحكومة الحالية، التي كان من بين مكوناتها قبل مغادرتها سنة 2019، وقال، حين سُئل عما إن كان سيشارك في الحكومة المقبلة: “إذا كنا سنواصل على نفس النهج الذي تعمل به الحكومة الحالية؛ فمكاننا لن يكون داخل الأغلبية”، معبرا عن اعتقاده بأن حزبه سيتمكن من تشكيل فريق برلماني بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
من جهة ثانية، وجه زعيم حزب “الكتاب” انتقادات لاذعة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وقال إنه لم يفهم، إلى حد الآن، كيف تمكن “الجرار” من أن يتصدر الانتخابات الجماعية لسنة 2009، ورد على سؤال بهذا الخصوص: “لم أفهم كيف جرى ذلك”.
وأضاف: “كنا في مسار ديمقراطي متصاعد، وفجأة ظهر حزب سياسي جديد سعى إلى أن يحل محل جميع القوى الحزبية الموجودة في الساحة، لاعبا على حبلي الحداثة ومواجهة الإسلاميين”، مبرزا أن جموح “البام” لاكتساح الساحة السياسية أشعر أحزاب الكتلة الديمقراطية (الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية) بأنها خارج لعبة منافسة الإسلاميين.
واعتبر بنعبد الله أن إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة لم يكن إشكالا في حد ذاته؛ غير أنه صار كذلك بعد سعيه إلى تصدر المشهد السياسي واكتساح الانتخابات الجماعية، ذاهبا إلى اتهامه باستعمال وسائل غير شرعية “illicites” لاحتلال الرتبة الأولى.
وربط الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بين تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية في حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية لعام 2011، على الرغم من تنافر مرجعيتيهما، بسعي الأصالة والمعاصرة إلى الهيمنة على المشهد السياسي، قائلا: “قلنا إن هذا لا يجب أن يكون، ولكن لم يصدر أي رد فعل من أحزاب الكتلة، فوجدنا أنفسنا مع العدالة والتنمية”.
وبالرغم من انتقاداته اللاذعة التي وجهها إلى حزب “الجرار”، فإن بنعبد الله نوه بالنهج الجديد الذي يتبعه عبد اللطيف وهبي، الأمين العام الحالي لهذا الحزب، معتبرا أن القيادة الحالية لـ”البام” “انتقدت ما يجري داخله في المرحلة السابقة”.
قهرتونا بالنقاشات و الهضرة ملي عقلت على وجوهكم وانتوما غا تناقشو قدام المكروفونات الله يعفو عليكم حتى هذي بلية
أنتم في واد والشعب في واد ، والاسطوانة المشروخة سئمنا من سماعها
عن أي نقاش يتحدث؟ لم يتبقى من السياسة شيء.
كل الاحزاب التي راس مالها شيوخ عليها ان تغادر وترجع الى الوراء بكرامتها وتترك السياسة للشباب التي لها طاقات وافكار تتناسب مع الجيل الجديد والتكنلوجيا التي لاتفقهون فيها حتى زفتة.
سير باركا عليك، وباز، سئمنا هذه الوجوه التي مازالت متشبتة بالمناصب السياسية وسئمنا خطاباتكم الشفوية ….
واش هاد وجوه النحس والشفا رة والخيانة مابغاوش يبعدوا على الساحة السياسية واش مابغاوش يشبعو واش مابغاوش يحشمو.
فعلا من المفترض أن يكون هناك نقاش سياسي لإذكاء الحماس لدى المواطن وتمكينه من المعلومات والأفكار التي قد تساعده في اختياراته
ولكن مثل هذا النقاش العميق والمسؤول والصريح لم يكن حاضرا أبدا في المنابر الرسمية بل كانت المنابر الرسمية مفتوحة الأبواب للسياسيين المعتمدين من طرف الدولة والذين يتقنون لعب الأدوار فقط,
أما قسم الهواة من السياسييين فإنهم يحكون أشياء لا رأس و لا قدم لها ولا يزالون يعتقدون أن المغاربة لا يزالون في عصر حمو رابي,
ما نراه اليوم في المشهد السياسي من فراغ الساحة هو نوع من الواقعية والحقيقة المرة وهي أن الفاعلين الحقيقيين في الشأن العام ليسوا في حاجة إلى هذا الهراء الانتخاباوي بل هم منشغلون في أشياء أكثر جدية,
يجب على السيد الأمين العام توجيه هذا النقد عندما كان في سدة الحكم داخل ( الحكومة الائتلافية ) آنذاك، و لكن ليس هناك غرابة ف( أحزاب المغرب ) دائماً تُوجِّه اللوم للآخرين عندما تخرج من سدة الحكم ، و هذا من بديهيات الأحزاب في البلدان التي تدّعي الديمقراطية و تتبجّح بها رغم أنها بعيدة كل البعد عن مبادئها و قِيَمِها و فلسفتِها……
بلا ما تغرقو لينا ودنينا بالشفوي. غير بقاو ساكتين.
كلام فارغ وأسطوانة قديمة ومشروخة أصبح اجترارها و بدون حياء سبة لذكاء المغاربة.!BASTA
سر الوحيد الذي يجعل هاد برلمانيون يتشبتون بمقاعدهم حتى لو إفتضحو أمام شعبهم بفضاءح أخلاقية أو مالية هي كعكة العجيبة التي لا تنفد
حتى لو أكلت كثير لا تحاسب ولا تمرض هل أصاب
بن كيران مكروه
يبدو ان سي بنعبد الله في عطالة سئم خلالها الراحة واشتاق لاطلاق الكلام على عواهنه على مسامع المواطن الذي سئم السياسة والسياسيبن .
عطي لراسك الراحة راه والله لا نجحتو هههه
كفى نفاق كم من وزارة انت كنت فيها مادا فعلت لاشيء وعود كادبة
يفوت رمضان دوز البيسري تقدا ليك شي حاجة وتكمش الشعب عرفكم ملي تمحن بالفيضان والفقر والازمة