بن عطية يضع نهاية لمشواره مع الدحيل القطري

وضع الدولي المغربي المهدي بن عطية، اليوم الخميس، رسميا، نقطة نهاية لمشواره مع نادي الدحيل القطري بعد موسمين ونصف قضاهما في صفوفه.

ونشر بن عطية صورة له بقميص الدحيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” علق عليها قائلا: “نهاية تجربة رائعة في بلد استثنائي، قضيت موسمين ونصف مع ناد طموح وضعني في أفضل الظروف”.

وأضاف مدافع “أسود الأطلس” سابقا: “شكراً جزيلاً للرئيس السيد خليفة خميس، وجميع المدربين الذين عملت معهم، الموظفين وجميع اللاعبين”.

واختتم اللاعب: “الآن حان وقت الإجازة، مازال لدي الكثير من الطموح والشغف، ولهذا السبب سأخصص الوقت لدراسة كل المقترحات التي توصلت بها لمعرفة كيف سيكون مستقبلي”.

كما نشر بن عطية صورا له عبر خاصية “سطوري” على حسابه في “أنستغرام” تؤكد وجوده بالديار المغربية لقضاء إجازة قصيرة رفقة أسرته الصغيرة.

وكان بن عطية انضم إلى صفوف الدحيل القطري في يناير من سنة 2019 بعد انتهاء تجربته مع يوفنتوس الإيطالي، علما أنه سبق ودافع عن ألوان كل من أودينيزي وروما الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني، بالإضافة إلى بداياته في الملاعب الفرنسية.

ورفع اللاعب ذاته خلال الفترة التي لعبها بقميص الدحيل بطولتي كأس الأمير والدوري القطري موسم 2019/20، كما شارك مع النادي خلال الفترة التي قضاها في صفوفه من 2019 حتى 2021 في 60 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفين، وذلك حسب موقع “ترانسفير ماركت” المتخصص.