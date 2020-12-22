بنعطية يقترب من مغادرة دوري قطر الشهر المقبل

تناقلت وسائل إعلام دولية تصريحات الدولي المغربي مهدي بنعطية باهتمام كبير، عندما تطرق إلى مستقبله الكروي وأشار إلى إمكانية عودته إلى أوروبا من بوابة دوريه المفضل، “السيري أ”؛ بما أن عقده مع الدحيل القطري يشارف على الانتهاء، في يناير المقبل.

ومن خلال الخرجة الإعلامية لبنعطية التي غازل فيها الدوري الإيطالي بقوله إنه من الممكن أن يعود إلى أوروبا بعد انتهاء عقده وإنه يفضّل أن تكون وجهته المقبلة إيطاليا، بدا أن عميد “الأسود” السابق يركز على الطريقة التي سينهي بها مشواره الكروي من الناحية الرياضية، خصوصاً بعد اعتزاله اللعب دولياً مع المنتخب المغربي.

ويخطط بنعطية (33 سنة) لأن يُبعث من جديد (رياضياً)، بعد مساره المميز ورقصاته بين أهم أندية الدوريات الخمسة الكبرى، وكتابة آخر فصول مشواره داخل “القارة العجوز”، حيث عاش مجده الكروي، علماً أن تقارير إعلامية إيطالية ربطت اسم اللاعب بنادي “آ. سي ميلان”، خصوصاً أن النادي الإيطالي سالف الذكر يعاني أزمة على مستوى خط الدفاع.

ويتدارس بنعطية ووكيل أعماله الاختيارات المتاحة أمام اللاعب خلال فترة “المركاتو” الشتوي المقبل، حيث ينتظر أن ينتهي العقد الذي يربطه بالدحيل القطري في يناير 2021 بعد موسمين قضاهما هناك، وحقق خلالهما لقبي كأس أمير قطر 2019 ولقب دوري نجوم قطر 2020.