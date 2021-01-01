بنكيران: الحجوجي شريف النسب والمنشأ والسلوك

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، إن رجل الأعمال الرّاحل عبد الرحيم الحجوجي كان “أخا قل نظيره، وصديقا وفيا وأبا حنونا”، واصفا إياه بأنه “رجل شريف النسب، والمنشأ، والسلوك”.

وأضاف بنكيران، في نعيه للراحل لحظة دفنه اليوم الجمعة، أنه جمعت بينه وبين الحجوجي محبة الله والمواقف المشرفة، مضيفا: “كان رجل أعمال مثاليا، لم نسمع بينه وبين أحد مستخدميه نزاعا في يوم من الأيام، فقد كان يشفق عليهم ويوصي أبناءه بهم”.

وزاد رئيس الحكومة السابق، في كلمته وهو يغالب دموعه: “كان رجلا صالحا، حريصا على أداء صلاته في أوقاتها، كان مثالا ونموذجا لرجل الأعمال، وكان صديقا عزيزا، ولم يكن يأتي مدينة الرباط دون أن يزورني، وكان يدخل البيت بكل تواضع ويجلس الوقت الذي يسر الله له على كأس قهوة أو شاي أو طعام بسيط”.

واعتبر بنكيران أن الرّاحل كان شجاعا، “ووقف في وجه الطغيان يوم كان الطغيان طغيانا، ويشهد له رجال الأعمال كلهم بهذا، والله اختار له اليوم مكانة أفضل مما كان فيها”.