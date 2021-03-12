بنكيران "ممنوع" على موقع العدالة والتنمية

يواصل الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية مقاطعة مواقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق، والذي لجأ مؤخرا إلى التهديد بالانسحاب من حزب “المصباح” عبر الموقع الإلكتروني الإخباري “كود”، ثم إلى الإعلان عبر “فيسبوك” عن تجميد عضويته في الحزب وقطع علاقاته مع أمينه العام سعد الدين العثماني وبعض القياديين الآخرين.
مصدر مقرب من رئيس الحكومة السابق اعتبر، في حديث لهسبريس، أن سؤال المنع يجب توجيهه إلى القائمين على تدبير الموقع الإلكتروني للحزب، وليس إلى بنكيران الذي دأب على التواصل عبر “فيسبوك” والعديد من الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية الإخبارية الوطنية والوكالات الأجنبية.
وتعليقا على منع بنكيران من الظهور على الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية، قال مصدر إعلامي لهسبريس: “إن الموقع الإلكتروني لحزب رئيس الحكومة يرفض إدراج الأخبار أو الآراء المخالفة للتنظيم الحزبي، كما يتعامل بحربائية مع المواد التي تنتقد الحكومة والتي ينتقي منها ما يضرب حلفاء “البيجيدي” في الأغلبية”.
وأضاف مصدر هسبريس أن “هذا الأمر ليس غريبا على “ثقافة الإخوان”، التي تؤمن بتدبير الاختلافات السياسية والإيديولوجية عبر المنع والسب والقذف في منصات التواصل الاجتماعي”.
وتوجه المصدر ذاته إلى القائمين على تدبير موقع “المصباح” الإلكتروني بالقول: “لا شك أنكم بمجرد الحديث عن المنع ستُظهرون بنكيران من جديد، ولكن عوض توجيه الدروس المهنية إلى المنابر الإعلامية الخاصة، هل يمكنكم تخصيص زاوية أسبوعية للأمين العام السابق؛ فهو يحظى بمتابعة واسعة وقد ينتشلكم من الفشل الجماهيري الذي تتمرغون فيه منذ عصر جريدتي “الراية” و”التجديد””.
تجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني لحزب “اللمبة” تخصص، منذ سنوات، في عمليات “الردح الإعلامي” عبر ترهيب الخصوم السياسيين وتخوين الإعلاميين بعيدا عن التواصل المؤسساتي الناعم والذي من المفترض أن يخدم سمعة وصورة أكبر حزب سياسي في المغرب.
هذا الرجل السياسي الشعبوي الذي يريد فرض رأيه على الجميع والذي علق بمحض ارادته عضويته في حزب العدالة والتنمية وأعلن مفاطعته للعديد من رفاق دربه… لن يحق له فعلاً التدخل في موقع الحزب وشؤونه
حزب العدالة والتنمية سقط سقطة مدوية في امتحانه امام الشعب سواء ب بن كيران او بدونه. سوف يكون مصيره نفس المصير الذي خضي به حزب الاتحاد الاشتراكي.
مشكل المغاربة انه لا وجود لبديل جدير بالثقة في المشهد السياسي الحالي ولا خيار له سوى المقاطعة رغم سلبياتها لانها تفتح المجال لاستمرار الوضع على ما هو.
إلى جهنم انت وحزبك الذي أفقر المغاربة والذي يسخر الدين في خدمة السياسة لاغناء اعضاء حزبه وتفقير المغاربة.
يجب على المغاربة ان ينهوا اعتقادهم بالاحزاب. يجب عليهم ان ينتخبوا برنامجا لا شخصا. اما المحاسبة لمن لم يفي بعهده فقد اصبحت ضرورية حتى نتمكن من الخروج من نفق العالم الثالث. كل مغربي أخطأ يحاسب. ومن سولت له نفسه غير هذا فهو ليس مغربي وليس منا. “من غشنا فليس منا”
انت عليك التزام الصمت و الاختفاء حصدت تقاعد خيالي ولازلت في البلبلة
أصبح بنكيران كذلك البركان الذي يثور من حين لآخر ليرمي بحماه على كل من يخالفه الرأي. و الواقع هو على الحزب أن يتخلص منه بالرغم من المكاسب التي حققها بفضله ة كانت مفيدة سواء للحزب أو لبنكيران. أضن أن ما يقع حاليا هو بمجرد مناورة مدروسة بينه وبين الحزب لاخراجه من عنق الزجاجة…
أول مرا بن كيران ايوفي بالوعود
اذا كان حزب إﻻخوان حزب العدالة حزب التنمية كما يقولون..!! ﻻ يؤمن بالحوار وﻻ بالرأي آﻻخر و يرد الصاع صاعين ﻻقرب المقربين منه فما بالك باﻻخرين … ونتمى ان يخرج منها الريس السابق سالماً معافا في صحته وماله الذي كسبه بعرق جبينه !! ﻻن لو سلب منه هذا الرزق الحلال سيجد نفسه في ظروف صعبة للغاية …!! راه تسعة مﻻيين ماشي اللعب !! صدق من قال *من صمت نجا *