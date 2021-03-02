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‫تعليقات الزوار

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  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 00:21

    المخزن كان ذكيا في طرح موضوع تقنين القنب الهندي. انتظر حتى اقتراب الانتخابات ثم أمر سكان تلك القبة بمناقشة الموضوع والتصويت عليه. وفعلا سيكون التصويت بالإجماع لان لا أحد من تلك الاحزاب الكارطونية يريد خسارة أصوات سكان الشمال وباقي المحششين في أنحاء المملكة…

    -1
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  • وجدة
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 00:24

    منين فيك هدا كترت الفهمات علاش محاربته منين كونت رائيس الحكومة

    1
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  • نعمان
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 00:54

    أعتقد أن على المعارضين لتقنين زراعة الكيف أن يراجعوا مواقفهم من هذا الموضوع لعدة أسباب أهمها :
    الزراعة و التسويق و توجيه المحصول للإستعمال الطبي و الصناعي و ليس لتحويله إلى حشيش
    لماذا تقبلون بيع السجائر التي تؤدي إلى السرطان و ترفضون الكيف ؟
    فرنسا هي من جرمت زراعة و استهلاك الكيف (منتوج طبيعي) لتبيع السجائر الفرنسية
    السجائر العادية مضرة بالصحة أكثر بكثير من الكيف لأن بها عدد كبير من المواد المصنعة و السامة
    تقنين الكيف و توجيه المحصول الإستعمار الطبي و الصناعي سيفتح آفاق شغل قانونية و سيمكن الدولة من تحصيل مداخيل مهمة
    و الأهم أن هذا التقنين سيقطع الطريق على مافيا الحشيش التي لم تتمكن من صناعته حيث سيتم توجيه المحصول كاملا بمراقبة الدولة و سيحرر الفلاحين الصغار من العبودية التي تمارس عليهم من بارونات الحشيش
    الإختباء وراء الدين مجرد وهم في هذه النازلة، من يقبل بيع السجائر و الخمور بأضرارها الصحية و الإجتماعية لا يمكن عن يكون ضد تقنين زراعة الكيف و استعماله الطبي و الصناعي فهذا نفاق ما بعده نفاق

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