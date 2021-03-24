بنكيران و"سياسة ما بين البغل والحمار"

احتل الحمار مكانا متميزا في خطابات رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في حكايات شبيهة بحكايات جحا، تجمع بين الأمور الغيبية وبين الأحداث الواقعية والحيوانات.
ولعله المسؤول الحكومي الوحيد في تاريخ المغرب الذي كان يستعمل الحيوانات في السياسة، وقد كان من الطبيعي أن يخصص خطابات كثيرة عن “الحمار” إلى درجة أنه عرّف “الوسطية” ذات يوم في تجمع خطابي بأنها “ما دون البغل وفوق الحمار”.
وعندما فكر خصوم رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية، في بدايتها، في توجيه ضربة سياسية له، استعملوا الحمير، حيث شارك ستة حمير في احتفالات فاتح ماي، ولم يكن أحد يتصور وقتها أن الخطاب السياسي قد ينحدر مع وصول موجة الشعبويين إلى مناصب السلطة إلى هذا المستوى؛ إذ كانت الحمير تتجول وسط المتظاهرين في شارع محمد الخامس بالرباط، وبعضها كتب على ظهره عبارة بنكيران الشهيرة “واش فهمتيني ولا لا”.
ولأن بنكيران بارع في فهم هذه اللغة أكثر من خصومه، فقد علق على تلك المسيرة المنسية قائلا إن “الحمير كانوا مساكين لأنهم لم يأخذوا مقابلا”، ففتح الباب بذلك أمام التأويل.
لم يكتف بنكيران بالحديث عن الحمير داخل المغرب، بل في السنة نفسها، سنة 2013، وخلال حديثه مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي عن طرق اشتغال المعارضة في البلدين، نقلت الصحافة عن بنكيران قوله للمرزوقي: “عندنا في المغرب المعارضة وحزب الاستقلال بزعامة شباط لم تكتف بإنزال الناس للشارع للتظاهر ضد الحكومة، بل أنزلوا حتى الحمير المسكينة إلى الشارع للتظاهر ضدي”. وقال في تصريحات إعلامية موجها كلامه لشباط: “خلي عليك الحمير فالتيقار”.
ولأن الحديث عن الحمير يكتسي خطورة كبيرة في بعض الحالات، فقد تراجع بنكيران عن مهاجمتها، مستغلا خروجا إعلاميا كبيرا ليقول: “أنا معندي مشكل مع الحمير، الحمير كانوا صحابي”.
الإنسان إنسان والحمار حمار، لكن أزمة الخطاب السياسي، في دولة مثل المغرب، تصل إلى أسوأ تجلياتها عندما يتم الحديث عن إشراك الحمير في السياسة، ومثل هذا الخطاب لا يمكن أن يظهر في السياسة إلا من خلال إعادة فتح الباب للشعبويين.
لكن إذا أمكن استعمال الحمير، بالتزامن مع اندلاع موجة الربيع العربي في السنوات التي تلت سنة 2011، فإن الأمر ليس كذلك سنة 2021، حيث لا يمكن تصور استعمال الحمير في مظاهرات بالشارع العام.
ومن ثم، فإن عودة بنكيران إلى الخطاب السياسي اليوم بمعطيات تجاوزها الزمن داخل حزب العدالة والتنمية وخارجه، سيكون حتما عديم الجدوى، لأن الحياة لا ترجع إلى الوراء، والمثل الإنجليزي يقول: “لا يستدعى الحمار للعرس إلا لجلب الماء أو الحطب”.. أعزكم الله.
فوتوا عليكم السيد راكم عيقتوا واش ما عندكم ما يدار..
دازوا شفارا كبار في الحكومات السابقة وما هدرتوش عليهم…. ام بنكيران على الاقل لم يسرق….
في الواقع إن خطاب كبيرهم الذي علمهم السحر لا يعدو أن يكون خطابا شعبويا لا يمت لأخلاقيات السياسة بشيء وهذا يدل على أن زبانية هذا الحزب و مريدوه هم من اصحاب العقول الصغيرة و ذوي المستوى التعليمي المتدني؛ وهنا تنطبق نظرية ماكس فيبر التي تسمى السلطة الكاربزمية على هذا الحزب؛ بحيث لا وجود لسلطة عقلانية وإنما كبيرهم الذي علمهم السحر يلعب دور الشيخ في الزاوية له أتباع و مريدين.
وما يؤكد و يزكي هذا الطرح هو تمكن هذا المنافق الذي لا احتمل حتى ذكر اسمه من الحصول على تقاعد مريح و وظف ابنته بالأمانة العامة للحكومة و مكن ابنه من الحصول على منحة للدراسة بالخارج مستغلا بذلك منصبه السياسي بعيدا عن أخلاقيات الحكامة و ترشيد النفقات.
الشخص الوحيد الذي اعطي له هذا الاهتمام ربما اكثر مما يستحق. وما عبد الاله بن كيران الا شخص زمانه اتت به زوبعة الاقدار السياسة المغربية في الوقت الميت ليملأ فراغا احدثه 20 فبراير وما وقع في الدول الاخرى. الا ان الشخص يمتاز بقشفاته التعبيرية التي يفهمها المغاربة وتضحكهم لان المغربي بصفة عامة يفهم الواقع السياسي والمجتمعي عن طريق النكتة التعبيرية اكثر من لغة اخرى. اما الان قد انتهى دوره السياسي الشعبوي الذي لم يخدم لا السياسة ولا المجتمع ولم يساهم الا في الدعابة الكلامية التي كانت تضحك حواريوه اكثر من الاخرين. الان جاء وقت آخر وسيعطى هذا الدور لشخص آخر ومن يدري سيبدع هذا الاخر في الكلام والنكتة المضحكة لانهم يتقنون سياسة الضحك على الذقون وشكرا.
.نفاق بن كيران…والنكت. .والضحك ..على. المواطنين….هو ومن معه..من المنافقين…وأفسدو. فيربوع المملكة….فسادا. ..في جميع المجالات. وأخيرها. ..ضحك. .بن كيران. على الكنز الدي حصل عليه من جيوب الشعب قدره 9 مليون شهريا….بالضحكة. ..والنفاق. ..ستالون. .العقاب. ..من الله …لن تفلحو جميعكم أن شاء. الله ..
جميع الاحزاب المغربية يعملون بسياسة مبين الحمار والبغل و السياسة المادية عطيني هنا نعطيك لهي ونخدم لبك هدا ونخرج على هدا وعلى حسابي هداك متلا سياسة جهة درعة تافيلالت مببن الحمار و البغل
يكفي ان بنكيران ان جعل للمطلقات والارامل شهرية وأراد ادراج الوالدين في صندوق الضمان الاجتماعي وتمكين المعاقين من راتب شهري قبل أن تلتف العصابة التي نعرفها جميعا وتحول كل هذا إلى بخار
بغيت غير نعرف شحال من مسؤول خدو ولادو او بعثهم يقراو في الخارج
بن كيران تايق فراسو حسب راسو أنه بين بغل وحمار وحكومة بغال وحمير والله ما أنت إلا قرد سومتري