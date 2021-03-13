بنكيران وقانون "الكيف" .. قرارات "طائر مذبوح" أم دهاء سياسي "مربوح"؟

في تحدٍّ واضح بين الرجلين، استطاع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تمرير قانون “الكيف” خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، ليوجه بذلك ضربة موجعه إلى غريمه السياسي داخل الحزب عبد الإله بنكيران، الذي سبق له أن هدد بترك “المصباح” في حال تمت المصادقة على قانون “القنب الهندي”.
وأعلن عبد الإله بنكيران أنه قرر تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، موضحا في “إعلام” نشره على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” أنه قرر أيضا قطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
ويسعى بنكيران إلى قيادة الغاضبين من توجه فريق الحزب داخل البرلمان للمصادقة على مشروع قانون “الكيف”؛ إذ يعتبر أن تقنين زراعة نبتة القنب الهندي ليس حلا، وأن “ادعاء تقنين أو إنهاء المتابعة القضائية في حق الناشطين في هذه الزراعة مجرد أوهام يروجها البعض”، موضحا أنه بـ”الرجوع إلى الدراسات، فإنه ليس هناك يقين بالاستعمالات المنفعية لهذه النبتة”.
سعيد لكحل، باحث في الحركات الإسلامية، قال إن “تصدي بنكيران لقانون تقنين الكيف لا يعكس ثباته على مبادئ الحزب وعقائده الإيديولوجية، ولكنه يفعل ذلك بدوافع أخرى؛ ذلك أن بنكيران إن كانت تعنيه مبادئ الحزب في حد ذاتها، لكان أعلن عن رفضه المطلق لقرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”.
وتساءل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، “أليس بنكيران هو من حث قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني على ضرورة مساندة الأمين العام رئيس الحكومة بعد الانتقادات التي أثارها توقيعه على الإعلان المشترك؟” بين أمريكا وإسرائيل والمغرب.
وأردف المتحدث قائلا: “ما يدفع بنكيران إلى مهاجمة العثماني وبقية الوزراء ومقاطعتهم وإعلان تجميد عضويته بالحزب في انتظار قرار الانسحاب منه في حالة صوت برلمانيوه على مشروع القانون، هو أولا تصفية حسابات شخصية مع تيار الاستوزار بقيادة العثماني والرباح والرميد، الذي لم يساند بنكيران ولم يدعمه بعد إقالته من تشكيل الحكومة الثانية”.
وشدد لكحل في حديثه على أن “بنكيران كان ينتظر من التيار رفض تعيين العثماني رئيسا للحكومة والضغط على النظام عبر التهديد بالانسحاب من أي حكومة لا يقودها أمينه العام حينها، بنكيران نفسه، الذي يدفع اليوم إلى تأزيم العلاقة بين الدولة وبين الحزب بقيادة العثماني؛ إذ لو رفض هذا الأخير برمجة مشروع قانون تقنين الكيف في المجلس الحكومي لوضع نفسه في مواجهة الرأي العام والدولة معا”.
وفي السياق ذاته، اعتبر لكحل أن “بنكيران أقصي من رئاسة الحكومة ورئاسة الحزب وفي حلقه غصة وفي نفسه ضغينة”، مبرزا أنه “يحاول لعب دور الموجه للحزب ولأمينه العام وبقية الوزراء: فبنكيران لم يستسغ إبعاده من مراكز القرار داخل الحزب؛ لهذا يستغل أي فرصة ليلعب دور الموجه والمتحكم في القرارات الرئيسية للحزب. بنكيران يعتبر نفسه هو الحزب، وهو ولي نعمة كل أعضاء قيادته ووزرائه، وعليهم الائتمار بأوامره”.
ووقف المحلل ذاته عند ما اعتبرها الزعامة السياسية لبنكيران؛ بحيث إن الأخير “لا يعتبر نفسه شخصية عادية، بل يقدم نفسه ويتصرف كزعيم مؤثر في الحياة الحزبية والسياسية للدولة. فجنون العظمة الذي أصاب بنكيران منذ رئاسته للحكومة، خصوصا وأنه كان يوجه تهديداته للدولة في كل منعطف سياسي: تعديل الدستور، الانتخابات، وكانت الدولة تستجيب له، أصابه بالغرور، خصوصا بعد الامتيازات الكبيرة التي ظل يتمتع بها حتى بعد إقالته، إلى أن بات يعتقد أنه صاحب القرار في كل القضايا العامة، بما فيها مسألة تقنين الكيف”.
وختم لكحل تصريحه بالقول إن “بنكيران لم ينتبه إلى كونه صار شخصا غير مرغوب فيه، وخرجاته هذه هي بمثابة شطحات الطائر المذبوح، فلما أراد أن يقول للدولة: أنا هنا، وللحزب: أنا المرشد الأعلى، وجد صوته بدون صدى” على حد تعبيره.
بنكيران يذكرني عندما كان في المعارضة يعارض كل شيء و لما أصبح في الحكومة كل شيء أصبح حلال. و عفا الله عما سلف
الله يعف تتبجحون بعدم رضاكم عن تقنيين الكيف وتاكلون 7 ملايين شهريا من اموال الشعب بهتنا وظلما …المهم انكم تأكلون السحت من اراد الاصلاح عليه ان يبدأ بنفسه واين كنت انت عندما كنت رئيسا للمحكومة الم تكن صاحب قرارات ظالمة عانى منها هذا الشعب
عند الله الملقى ، وسنعرف ماذا سيحدث هل هو الكيف أم الحيف ؟!!
رأي بن كيران هو راي الشعب المغربي المسلم بغض النظر عن توجهه السياسي . الشر لا يأتي منه الخير…
إنه تجميد تكتيكي سعيا إلى التجديد للقديم وعودته للواجهة ،أو على الأقل ضمان استمرار النفقة من ميزانية الدولة على جحافل الإخونج لكراغلة ؛كي يتسربلوا في النعيم بأن يدافعوا عن الرجعية لفائدة الكادحين.
كنا وكنتم،صرنا وصرتم،”وجعلناهم أحاديث”.
انه تخرميز معروف ألفناه منذ ان اخد زمام الامور…
اكبر حزب عنصوري ضد الامزيعية والفرنسية واليهودية وكل ما هو مغربي الاصيل وهو ضد كل مصلحة البلاد انه يخدم مصالح اجندات الاديولوجيات الفاشلة انهم يكلونا في الشجارة ويقطعونها يجب أن يختفي هذا الحزب المنافق من مغربنا ، فالجميع يعلم أن السياسة لا تتوافق مع الدين ، ويجب أن يبقى الدين في المساجد ، لأن معظم مصائبنا تأتي من هذا الجانب ، لقد رأى المغاربة كل شيء مع هذا الحزب الأيديولوجي المنافق ، حيث هم ، هو الغموض والجهل للأسف والاحتيال حيث اسم الدين
Quand les élections s’approchent tout les loups’ politiques sortent de leurs trous pour chassées les électeurs avec des beaux paroles mais après réussîtes ils disparaissent de nouveau dans la nature pendant des années comme d’habitudes no
More comment
اكبر حزب عنصوري ضد الامزيعية والفرنسية واليهودية وكل ما هو مغربي الاصيل وهو ضد كل مصلحة البلاد انه يخدم مصالح اجندات الاديولوجيات الفاشلة انهم يكلونا في الشجارة ويقطعونها يجب أن يختفي هذا الحزب المنافق من مغربنا ، فالجميع يعلم أن السياسة لا تتوافق مع الدين ، ويجب أن يبقى الدين في المساجد ، لأن معظم مصائبنا تأتي من هذا الجانب ، لقد رأى المغاربة كل شيء مع هذا الحزب الأيديولوجي المنافق ، حيث هم ، هو الغموض والجهل للأسف والاحتيال حيث اسم الدين
ليست بقرارات طائر مذبوح أو دهاء سياسي مربوح بل هو ذئب ملتحي ملهوف
لا مربوح ولا مدبوح بنزيدان يعري عن حقيقته الان المهم عنده هو كيفية الوصول الى المقعد المريح لو كان الشعب يهمه لانصفه حين كان في منصب المسؤولية..
كان على رئيس الحكومة السابق أن يقدم استقالته من الحياة السياسية وليس فقط تجميد عضويته من حزب المصباح :::::لأن كل هده المزايدات السياسية لا تخدم لا السياسة الوطنية ولا حتى الحزبية المنتمي إليه ::: وادا كان السيد بنكيران نزيها مع نفسه فل يتنازل على معاشه الدي يصل إلى 70000 درهم؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن هو هذا البنكيران لكي يقف ضد مصالح البلاد؟ فقانون تقنين القنب الهندي يمكن اعتباره إنجاز تاريخي لهذه الحكومة نظرا للمنافع الكثيرة الناتجة عن التقنين وكذلك تحويل الخسائر المالية إلى أرباح كبيرة لان العالم يدرك أن محاربة زراعة القنب الهندي معركة خاسرة لكن وضع قوانين وتنظيم الزراعة هو الحل الوحيد وهنا صراحة احيي كل من كان من وراء هذا القرار التاريخي لأنه سيغير اقتصاد المغرب وكذلك سيغير حياة مزارعي هذه النبتة في الشمال . اما هذا البنكيران فمن هو حتى يجزم أنه لافوايد صحية للقنب الهندي؟ هل لديه دبلومات طبية أم هو دكتور ام ماذا؟ الحمد الله انتهينا من هذه الشعبوية التي أدخلها بنكيران لنظام الحكم والتي أهلكت المغرب واقتصاده بسبب النظرة السطحية لبنكيران وجهله بالتطور الحاصل في العالم. انتهى وقت بنكيران و الشعبوية والجهل والتخلف وجاء وقت الجد والعمل . بنكيران مكانه في المسجد أو شي زاوية للتخشع والعبادة ويحمد الله على داك التقاعد السمين آخر واحد ينتقد أمور الدولة هو بنكيران السيد عايش مفطح وباغي يقطع رزق باقي المغاربة ومعاكسة مصالح المغرب الاقتصادية. نطالب بإعادة النظر في تقاعد الممنوح لبنكيران
واش هاد النفاق السياسي ديال الحزب او هاد الحلايقي ما غاديش يسالي؟
كنتي رءيسا ديال الحكومة او سلات مهمتك او مالك دابا داير لينا عصا في الرويضة ؟ واش أنت تمتل الشعب المغربي باش دخل في مصالحه؟
بغيتي البوز سير دير شي قناة في اليوتوب او هنينا من صداعك راك بساليتي انت وحزبك الله يعفو علينا منكم. باراكا راكم طولتو خليو ناس اخرين تسير الأمور للمني لاحظت انكم ولفتو البزولة او ما سخيتوش بها.
باراكا ارحلو راه ريحتكم عطات من النفاق الخوانجي وأتمنى من الشعب المغربي ان يصوت بكثرة باش يغير الأمور او نشوفو دم جديد في البلاد.
اتمنى ان يكون حزب الاحرار لانني لاحظت انه خدام بالجد ولا يكثر الكلام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الطءر المذبوح لم يستسغ هذا التجاهل وأراد ان يثبت مكانه في الحياة السياسية لاكنه وجد حاءط برلين أمامه وكولش عاق بيك رد بعدا فلوس الشعب و رد المعاش المريح لدولة عاد هضر على الإسلام لأنه هذا الأخير بريء من كل ما تنطق به لي ماعندو وجه يخبيه ولا يموت أحسن ليه لي ما فيه خير مافيه خير وخا تلبسو لتحرير سالا الكلام
هدا الحزب أصبح يتصرف وكأن المغرب والمغاربة ملك لهم مع أن لاعلاقة مابينهم وبين السياسة وتدبير الشأن العام.. ناس طلعوا من قاع الخابية ونطابْق عليهم المثل المغربي ” الله ينجِّيك من المشتاق الى فاق”
كان أبوك صالحآ
بنكيران والعثماني وحزب المصباح بأكمله خسر في الساحة السياسية بعد مخالفته للوعود التي وعد بها الشعب المغربي
إنتهت لعبة الإسلاميين الذين دخلو باللحي والأسلوب الشرعي والسلام
أيضا يجب البحث في سبب عداء الكحل لبنكيران. هل يتعلق الأمر بصراع سياسي؟
… الداء !!!
انها لعنة صناديق الاقتراع التي تقذف ” العامة” بواسطتها المتطفلين والانتهازيين الى كراسي القيادة.
لقد تسببت صناديق الاقتراع في الجزائر سنة 1991 حربا اهلية دامت 10 سنوات دمرت البلاد وشردت العباد.
وفي تونس اقصت كبار السياسيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وقذفت الى قصر قرطاج استاذ القانون الدستوري الذي يبدو انه بعيد عن خدع الحروب السياسة.
ماذا لو كان مصير المغرب بين يدي بن كيران ؟.
نحمد الله على النظام الملكي المخزني العريق الضابط للأمور المسلح بتجربة عدة قرون في إدارة وعلاج الازمات والذي استطاع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وطنيا ودوليا رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها المملكة.
الملك هو من عزل بنكيران من عالم السياسة و بنكيران لم يفهم ميساج وبنكيران أصبح يسبب إزعاج ولم يعد أمام الملك سوى وضعه في سجن يكمل حياته هناك حتى يتوفى
الغريب هو أن بنكيران صادق على القرارات التي كانت عالقة منذ الحكومات السابقة والآن السؤال المطروح. هل لو كان بنكيران رئيسا للحكومة هل كان سيعارض فعلا. إذا لم تستحي فقل ما شئت. ففدت كل مصداقيتك رغم أنها لم تكن موجودة في الأصل. حشمو شي شوية على الأقل.
الذين حددهم بنكيران أسماء وازنة يعملون لصالح الوطن ولا يعملون بما يريد بنكيران. كأنه يقول سيتم تأسيس حزب منشق عن pJD.
كفاكم تلاعبا بعقول المغاربة لا مقام لكم بعد اليوم ارحلوا عنا يا حزب النذالة و الإخفاق
دخل سعد الدين العثماني التاريخ الأسود المظلم المخزي،فرسن التعليم،طبع مع الصهايين المحتلين لفلسطين،قنن الكيف أي الحشيش، وهذه حصانة لمافيا الحشيش وهم المسؤولون الكبار في الدولة المغربية الذين يتجرون فيها بوجه غير مكشوف ،والأن سيتجرون فيها بوجه مكشوف،أما المزارعون ليس لهم إلا التعب،والزمان بيننا
وراه بنكيران كيتخلص 70000 درهم للشهر باش ادوخ البشر كثر من الكيف ، بحالو بحال الفنانون التافهون….