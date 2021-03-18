بنكيران يتراجع عن قطع علاقته مع "قيادات بيجيدية"

أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، تراجعه عن قطع علاقته مع إخوانه في الحزب سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعبد العزيز الرباح، ومحمد أمكراز.

ونشر بنكيران على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وثيقة بخط اليد، على غرار ما فعل في وقت سابق، قال فيها إنه “إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم الشيخي والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما، أعلن أنا الموقع أسفله عبد الإله بنكيران التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماؤهم في البلاغ السابق، مع تأييد الباقي”.

وكان عبد الإله بنكيران نشر “إعلاما” على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين القنب الهندي، يعلن فيه قطع علاقته مع الأمين العام وبعض الأسماء القيادية لحزب العدالة والتنمية، واستثنى آخرين شاركوا في المصادقة على المشروع المذكور.