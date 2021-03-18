بنكيران يتراجع عن قطع علاقته مع "قيادات بيجيدية"

بنكيران يتراجع عن قطع علاقته مع "قيادات بيجيدية"
صورة: أرشيف
الخميس 18 مارس 2021 - 18:33

أعلن عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، تراجعه عن قطع علاقته مع إخوانه في الحزب سعد الدين العثماني، ومصطفى الرميد، ولحسن الداودي، وعبد العزيز الرباح، ومحمد أمكراز.

ونشر بنكيران على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وثيقة بخط اليد، على غرار ما فعل في وقت سابق، قال فيها إنه “إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم الشيخي والدكتور عز الدين توفيق، واستجابة لطلبهما، أعلن أنا الموقع أسفله عبد الإله بنكيران التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماؤهم في البلاغ السابق، مع تأييد الباقي”.

وكان عبد الإله بنكيران نشر “إعلاما” على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع تقنين القنب الهندي، يعلن فيه قطع علاقته مع الأمين العام وبعض الأسماء القيادية لحزب العدالة والتنمية، واستثنى آخرين شاركوا في المصادقة على المشروع المذكور.

حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قانون تقنين القنب الهندي

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‫تعليقات الزوار

54
  • سلا سلا سلا
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:36

    لأنه من نفس الفصيلة ولهم مخطط واحد وهو الشرب من دماء المواطن البسيط المقهور المقموع

    66
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  • معلق
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:36

    وا را كانت باااينة، و لكن هادي هي النهاية ديالهم

    53
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  • red1
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:36

    بالما والشطابة علاش مقاطعش المعاش السمين

    53
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  • stop
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:36

    أدعو أباء وأمهات التلاميذ ضحايا كسالى التعاقد إلى التضامن مع عون السلطة لي فرق الهروي لي فرضو على أبناءنا

    -38
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  • حسن
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:37

    ياك منافق من الدرجه الاولى عارف راسك غادي تبقى لوحدك فتراجعت حسبي الله ونعم الوكيل في آخر أيامك غادي تحماق

    52
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  • N.H
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:37

    مكيوفاوش بالوعد حتى مع راسهم بقا ليهم غير يوفاوه مع الشعب طز عليكم إلى مزبلة التاريخ يا منافقين

    47
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  • محمد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    حزب السينما .الاستقالات تتبعها سحبها لانهم يعلمون انهم منهزمون في الانتخابات المقبلة

    35
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  • وجدان
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    ههههه لا حول ولا قوة الا بالله . ولينا في لعب الدراري

    26
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  • تجار الدين
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    لعب الدراري هو هذا؟؟ مابقيتش تنتيق لا فيك لا في قيادات هذا الحزب، لا فهاد الحكومة الحالية؟؟ عطيونا التيساع الله يرحم الوالدين رآه مرضتونا في صحتنا…..

    30
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  • يقول بن
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    يقول بن كيران في إحدى اقواله الماثورة : واش مابقيتوش تعرفو تصايبو الرايب … ديرو الرايب في ديوركم. ههه رجل القفشات.

    20
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  • Samir
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    من ايات المنافق اذا وعد أخلف.بنكيران والرميد والشوباني نموذجا.

    29
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  • مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:38

    يوا آسي بنكران صافي برد رأسك لا عهد لك.

    19
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  • مواطن مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:39

    صفات المنافق معروفة ولا داعي للتذكير فين كيران أكبر المنافقين

    23
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  • مجيد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:39

    ما شي مشكل راه أصلا كتابة التصريح في ورقة خاصة بلف الزبدة غير قانوني و لا يلتزم صاحبه صيام ثلاتة ايام كفارة . غير سير ماشي مشكل

    20
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  • خالد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:39

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الأساتدة يهانونن من طرف اشخاص لايمتلكون حتى البكالوريا وصاحب المعاش يخرج ببلاغ تافه قالوا ناس زمان الناس فالناس والقرع فمشيط الراس

    13
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  • واش ولينا دريات المغاربة
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:39

    نتخاصمو الصباح نص نهار نغامسو في مرقة فروج ماشي دجاجة را البيضة هي لي خرجات من دجاجة

    6
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  • غدي نهاجر
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:40

    الصلح بينكم فقط أين الصلح مع المواطنين وكلنا عليكم الله متلقو ليناغير نخويو لكم لبلاد،

    10
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  • الصوت
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:40

    أظن أن بنكيران عمل بقولة”العشبة نابتة فيها الحكمة تابثة”

    9
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  • عمرو حوتي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:40

    شدني ولا نطيح
    لعب الدراري
    بنكيران أصبح متحف عامر بالأثرات للي غاملة
    سير تعبد الله وحاول تسامح مع الناس وسول الفقهاء واش 7 مليون فالشهر حلال ؟
    راه العسكر ضارب القرطاس وكاين للي مشات ليه رجلو وعطاوه 400 درهم فالشهر

    15
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  • caprice
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:40

    قرار تقنين القنب الهند يسحب البساط من تحت حزب الاصالة و المعاصرة الدي كان يلعب هاته الورقة في مناطق الشمال وهم اعداء حزبه الطبيعيون لا ادري لماد عارض القرار بهايه الشدة

    1
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  • nour
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:40

    لاحول ولا قوة الا بالله. اعضاء العدالة والتنية لا يتبثون على قرار. اهي مسرحية محبوكة. ام انهم يريدون بذلك استقطاب عطف المواطن. واسيروا راه الشعب عاق بيكم.

    8
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  • لعب دراري
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:41

    ما يقوم به بعض القياديون يا حسرة تيفكرني في لعب دراري

    7
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  • مغربي حر
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:41

    اتمنى ان يقطع المجتمع المغربي العلاقة مع هذا الانسان المهرج المتلاعب

    10
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  • [email protected]
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:41

    عفا الله عما سلف.. ههههههه
    دائما هاذيك هي عادته.

    5
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  • Majid
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:41

    هذا ما يسمى” بالتبرهيش السياسي” رحم الله رجالات الدولة من طينة عبد الرحمان اليوسفي و غيره كثيرون .حتى ابتلينا بهؤلاء المتأسلمين تجار الدين الذين لوثوا الساحة السياسية المغربية.الى مزبلة التاريخ

    7
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  • خالد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:41

    مسلسل……………………….

    2
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  • hassan
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:42

    Benkirane c un vrais clown il cherche tjrs ses intérêts

    6
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  • ابنوقاسيم
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:42

    مستوى هزيل وصبياني لدرجة القرف واتساءل هل هذا تصرف رجل دولة مسؤول وكان بالامس القريب رئيس حكومة المملكة المغربية

    9
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  • red
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:43

    لعب الدراري الصغار انا مخاصمك اجي نتصالحو كضحكو على الشعب .

    6
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  • مواطن
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:43

    السيد ربما يرغب فى العودة إلى السلطة مسكين قال تعالى في كتابه الحكيم ( وتلك الأيام نداولها بين الناس) وقتك انتهى سير خلي مكان للاحقين هي سنة الحياة حالفك حظ لم تحلم به ابدا والان حان موعدك مع رب العرش العظيم

    5
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  • مصطفى المغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:43

    بشااااااااخ ههههههه اللعب دراري صغار هدا

    4
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  • أبو سعد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    لعب أطفال. لا علاقة للرجل بالمواقف الجادة و لا يتصرف بحكمة و تبصر ومسؤولية. أخاصمك اليوم و أصادقك غذا. أقاطعك اليوم وأتراجع غذا. أعمال صبيانية.

    5
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  • الغريب
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    من القضيه فيها تقنين القنب الهندي لغدي يخلي شريحه كبيره مغديش تبقا مبحوت عنها ويساعد في تنميه أحوال الفلاحين الماديه بغيتي تقاطع اسي بن كيران .ملاك نهار زديتي في المزوط وزدتي في المواد الغذائيه كان عاجبك الحال انت انتهازي كبير بحالك بحال امينتو حيدر تقتل الميت وتمشي في گنازتو سير لعب ضحك على اخرين أما حنا عرفناك اش كتسوى

    4
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  • فاس
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    اوا هذا لعب دراري !!!!!!!!!!!!!!!!

    4
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  • yassine
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    اللهم اني اعوذ بك من دي الوجهين وحزب المنافقين الذين طغوا وخربو البلاد والعباد

    5
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  • ياعمي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    انها المخدرات. ياعمي عبد الاه، ارسا لك على بر! قاطع اولا تقاطع ! لن امنح لكم صوتي بعد اليوم، داروها بيكم العفاريت والتماسيح ، ارتكبت اخطاء جسيمة ، افقدتك هيبتك وقيمتك وكاريزماتك، دوماج اسي عبد الاه.

    3
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  • حسن
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:44

    بسالة طلع تأكل الكرموس نزل شون قالها ليك

    2
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  • عبديلاه
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:45

    مهزلة بكل المقاييس

    عندما انتشرت صور بن كيران مع إحدى الشخصيات ( الشحص معروف يمتطي كرسي متحرك)
    بدى لنا بعدها ان السيد بنكايران بصدد التراجع عن خطوته السياسية السابقة
    لا لشيء سوى لأنه هو بنفسه لا يوجد قراره بيده ومرة مرة يخرج بمهزلة لنفض الغبار على نفسه الذي اطاله منذ حروجه المدل بعد فضله في تكوين الحكومة

    3
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  • أستاذ
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:46

    تحية للصحفي الذي تمكن من فك خط السيد بنكيران
    وتحية لكافة الأساتذة الذين كان يحتقرهم سي بنكيران صاحب الخط الجميل ويقلل من مستواهم وأرجو أن يعاقبو حزبه وحزب السنبلة في صناديق الاقتراع، عن كل ما اقترفوه في حق الشغيلة التعليمية

    4
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  • البجعدي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:46

    بسبب هذا الشخص نعرف أن اغلبية المغاربة ممكن يكرهونك على ما يعطونك الآخرين !!! هذا الشخص اعطاه جلالة الملك 7 ملايين في مرتب تقاعده و فضح عقلية اغلبية المغاربة دليل ان المغربي يكرهك حسدا و حقدا لو معاك المال!! البشر يكرهون باقتناعات و اسباب ووو والمغربي يكره مجانيا من يكره هدا الشخص لان الملك أعطاه فهو مريض و مختل عقليا

    -3
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  • احمد
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:47

    مواقف سريالية..لا حول ولا قوة الابالله

    2
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  • أستاذة وطنية
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:47

    قلتها سابقا بأن ذلك فقط جس نبض الأعضاء ثم تثبيت مدى قيمته داخل الحزب بينما تمنيت له مشية بلا رجعة

    3
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  • Younes
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:47

    و حق الرب حتى دري صغير فعقلو او مبرهش هههههههه لعب الدراري. صافي باركا علينا من التخربيق و سير قضي حجا لراسك راه النظام والشعب ما بقاوش باغينكم.

    2
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  • التاغي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:48

    عادي جدا من حرباء سياسية،، قالو سيادنا اللوالا: ” الراس اللي ما يدور كدية”

    2
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  • مغترب
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:48

    أكبر تاجر دين هو هاد بنزيدان لا أحد يثق فيه…. كلهم سواسية مرتزقة السياسية من العثماني لأخنوش لساجد و لشݣر و بنعبد الله و لعنصر و لحزب الاستغلال اللقيط كلهم بحال بحال إلا من رحم ربك

    2
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  • حسن ويسلان
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:48

    أتمنى أن لا يسيروا في ركب مزاجك عملا بالقول المأثور بيدك أن تبدأ الحرب لكن لن يكون بمقدورك إنهاءها.
    ثم ما معنى نزولا عند رغبة فلان و علان ؟ الحزارة
    عاطي راسك قيمة بزاف .
    كان تكون عندها معنى لو الوزراء الذين قاطعتهم تقدموا لك بالمزاوݣة والتعوريض وها العار .
    انت غير لوحدك تحل وتعݣد الله يستر باش يبدا الواحد يصغار مع الكبر . الله يحفظ وصافي

    2
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  • الريفي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:48

    راه غا بغا يضحك معاهوم و صافي. راه سي عبد الإله بنكيران بغا يسبق ليهوم كذبة أبريل من باب الدعابة حيت أبريل غا يجي فرمضان ما بغاش يهز التقليد ديال رمضان ويدي ذنوبو. انها واحدة من قفشاته المعتادة . اوا سير تشلل اوا سير. ريحتكم عطات شحال هادي.

    1
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  • عزيز
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:49

    لقد صدقت تنبوآتي حين قلت في احد التعليقات يقوم بما قام به صديقه في الدرب الرميد….. آيات المؤمن ثلاث. إذا حدث صدق… وإذا عاهد اوفى. …وإذا اوتمن أمن…. ((البزولة صعيبة))… نسوا الله فأنساهم انفسهم

    2
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  • houssam
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:49

    مهاترات وتلاعبات من أناس غرتهم المناصب والكراسي فنسوا أنفسهم ووعودهم لملايين المواطنين بل ونسوا أنهم وصلوا للمسؤولية باسم الدين والأسلام اين استشهاداتكم بخصال عمر بن الخطاب ؟ وأين وعظكم وتحديركم يوم الوقوف امام الله للحساب..أم أن الدنيا غرتكم كما غرت اللذين من قبلكم؟

    2
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  • سباتة
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:49

    وماذا تبقى. مسيرة بنضال الشفوي و نتيجة امتيازات شخصية الله اجعل البركة.
    بعض أعضاء الحزب لا يجوز مصاحبتهم حتى لا تتزوج بثانية

    1
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  • aysar
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:50

    ربما لانه شعر بالفتنة .حتى انه تسبب في نزوح الاغلبية في اتجاه الاحرار . وبدالك فهو يريد ان يحفظ ماء الوجه للعدالة والتنمية

    2
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  • [email protected]
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:50

    والله العظيم إلا تلاقاو غير الشلاهبية حزب المنافقين عن جدارة وإستحقاق

    3
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  • بوجنيبي
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:51

    مسرحيات حزب العدالة والتنمية وماذا ننتظر من حزب المنافقين داكشي بيناتهم باقين زايدين في تمثيلهم على الشعب

    2
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  • طلعت في الراس
    الخميس 18 مارس 2021 - 18:52

    علاش ما معينو هاد المخلوق سفير في كازاخستان و او في اوزبكستان و نرتاحو منو

    0
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