بنكيران يخطب ودّ "القصر" ويرفضُ الإحالة على "التقاعد السياسي"

لم تكن خرجة عبد الإله بنكيران الأخيرة بشأن فلسطين وعودة الاتّصالات الرّسمية بين تل أبيب والرّباط موجّهة بالأساس إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية وشبيبته للالتزام بالصّمت؛ بل أصرّ الأمين العام السابق لحزب “المصباح” ورئيس الحكومة السابق على بعث رسائل إلى القصر من أجل كسب ودّه، وبأنّه يمثّل “عنصر استقرار” يمكن الوثوق به، وهو بذلك يحاول رسم مستقبله السّياسي.
وباتت قيادة حزب العدالة والتّنمية تسير برأسين؛ الأوّل رسمي يقوده سعد الدين العثماني الذي لا يعطي الانطباع بأنه متحكم في مجرى الأمور داخل الحزب، والثّاني يمثّله تيار عبد الإله بنكيران الذي بات يتقوى ويتمتع بشعبية كبيرة خاصة في صفوف شباب الحزب وبعض الهيئات الموازية.
وساد نقاش قوي داخل الحزب الإسلامي بضرورة تقييم التّجربة الحكومية وما اعتبره البعض “هفوات” حصلت إبّان مشاركة الحزب في الائتلافِ الحكوميّ الحاليّ؛ بينما يدخل حزب العدالة والتّنمية مرحلةً جديدة من التّجاذب الدّاخلي، مع وصول هذا النّقاش إلى درجة “التّلويح بعقد مؤتمر استثنائي لمناقشة أزمة الحزب”.
وسيكون الحزب الإسلامي أمام جبهات كثيرة ومعقدة في طريقه إلى تشريعيات 2021؛ فعليه أولا خلق استقرار داخلي في ظل تصاعد الغضب ضد القيادة الحالية التي لم تحقق طموحات أعضاء الحزب، باعتباره قدم تنازلات كثيرة لخصومه.
وفي هذا الصدد، يؤكد المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أنّ “بنكيران كائن سياسي يخطئ من يقول بأنّه تقاعد سياسيا ولن يعود إلى الواجهة”. مبرزاً “هذا الأمر غير وارد. الكائنات السّياسية لا تموت، ولا ترجع إلى الخلف، ويصعب إحالتها على التّقاعد”، لافتا: “أتوقّع أن بنكيران لمّا كان يتكلم عن فلسطين كان يضع نفسه مكان العثماني”.
وشدّد الأستاذ الجامعي في جامعة قاضي عياض بمراكش على أنّ “بنكيران لمّا وضع نفسه في هذه المعادلة لم يكن بإمكانه أن يقوم بغير ما قام به العثماني. وهذه براغماتية سياسية بصرف النّظر عن موقف بنكيران من التّطبيع؛ فهو يُمهّد لمستقبله السياسي ولديه طموح للعودة إلى المشهد السّياسي، الذي من عناصره المستقبلية التّعامل مع إسرائيل”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بأنّ “بنكيران يتصّور نفسه رئيس الحكومة المقبلة أو وزير فيها؛ فهو يحاول أن يخوض هذه التّجربة، ويتكيّف مع هذا الوضع الجديد، ويتناغم مع رغبات الملكية. وحديثه حول فلسطين يؤكد بالملموس أنه خادم وفيّ للملكية سواء من منطلق المسؤولية أو من صفته كعضو داخل “البيجيدي””.
وذهب العلام إلى القول بأن “بنكيران ليس عضوا عاديا في الحزب؛ فهناك اليوم إيديولوجية “كيرانية” يتبنّاها الشّباب ويتعاطف معها شيوخ الحزب. وعندما يتحدّث بنكيران عن موضوع ما فهو يصبح عنواناً للصّواب ويجب اتّباع ما يقوله لأنّه لا يمكنه أن يخطئ. ومنه تخرج الحكمة”، مشيرا إلى أن “بنكيران يتحدّث من منطلق ذاتي وهو يوجّه كلامه إلى القصر وإلى حزبه؛ ويطمئن الدّولة بأنه عنصر استقرار يمكن الوثوق به”.
الأستاذ بنكيران لا زالت كلمته مسموعة. فهو إنسان صادق في كلامه. رجل دولة بامتياز. يحب ملكه ووطنه.
اللي كيقول هدرا و موراها كيقول العكس مكاين اللي يتيق بيه!بنكيران معندو لا شعبية لا مصداقية الشعب كاااامل عاق بيه غير هو عندو لوجه قاصح و كيخرج يهدر
رغم كرهي له الا انه يعجبني فيكم . يعجبني في طبالة المخزن و ذبابه. و احزاب الكيلو كالاحرار و البام و الاستقلال. لا يزالون يخافون منه . سيطحنهم في الانتخابات . نكره العدالة و التنمية . لكن كرهنا لبقية الاحزاب الفاسدة اكبر
لست سياسيا ولم يعطوننا الحق ابدا من اجل الادلاء باصواتنا لاننا مواطنين من الدرجة الثانية ذنبنا الوحيد هو اننا دهبنا او ولدنا خارج هدا الوطن الدي يجري في عروقنا كلنا محبة واخلاصا له
اما غيما يخص بنكيران هو الوحيد الدي كنا نسمعه يتكلم واحزاب المعارضة تعارضه كالبلدان الديمقراطية اما الان فكلهمةفي سلة واحدة واتمنى ان تفهموا ما اريد قوله ، ولسيادتكم واسع النضر….
واش مازال مابغا يبعد منا …واش الكرسي كياكلو حتا لهاذ الدرجة..
كان على صاحب الكاريكاتير ان يستبدل لعبة الكارطا التقلدية بلعبة البوكير او الروليط لام الحزب قطع اشواط مهمة جعلت منه رائدا
مشى بنكيران جات كورونا دبا غادي تمشي كورونا عاود يجي بنكيران وغادي نبقاو هكذا يطلقنا جذري يقبطنا بوحمرون….
بنكيران او بنحيون، العثماني او السليماني، الوردي او البركي، الطالبي أو القالبي،… الشعب فقد الثقة في جميع الأحزاب بجميع ألوانها من يمينها إلى يسارها مرورا بأوسطها، ومن الراديكالية إلى الإسلامية…
اتحدى اي مغربي ايا كان توججه السياسي ان يفهم الخلفية السياسية الزئبقية معالرابحية لهذا الحزب
فهل نزل اعضاؤه من الفضاء الخارجي؟
تبقى هذه النظرية الاكثر جدلا
هاد السيد طماع بزاف، لابد أنه يشتهي ملينات أخرى، لم تكفه العشرة الأولى و يبحث عن المزيد…
الحكومة وأعضاء الحكومة بيد العثماني والمداويخ والكتاءب بيد بن كيران وبالتالي خرج هذا الأخير في فيديو لا يتعدى 27 دقيقة موجها رسائل سياسية إلى كل الاتجاهات منها القصر الملكي والأنصار من الكتائب والممولون الموردون في تركيا وقطر والكويت.
شعار بن كيران انا وحدي نضوي لبلاد؛ لكن شيء واحد يحسب له أنه برهن على أنه داهية سياسية يعرف متى يتكلم ومتى يصوم عن الكلام عكس باقي الزعماء الذين ضربو الطم.
اقول لكبيرهم الذي علمهم السحر .بسم الله الرحمن الرحيم قل هل انبؤكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
بن كيران يعتبر تلك الحية بسبع رؤوس ك تضرب راس كا يفيق لك الاخر يلدغك لم ولن يموت ما دام هناك من يقويه من شباب حزبه ولا ننسى 7 المليون التي ربما رسم بها الملك تقاعد بن كيران السياسي والذي نتمنى له مشيى بلا رجعة
تجار الدين ديال العدالة والتنمية ليهم الدوا على تجار الدين ديال جماعة الغدر والإجرام ، يحاولون بناء دولة وسط الدولة ويكرهون الوطن وكل ما هو مغربي .
المغاربة قررو طرد حزب لامبة من البرلمان والحكومة في الإنتخابات المقبلة ،حتى لي عمرو ماصوت هيمشي يصوت باش يبدا المغرب صفحة جديدة
منذ البدايات الأولى للتأسيس والخلاف مع شخص بنكيران على اشده بدءا بالحركة الدعوية وانتهاء بالحزب . وهذا الصراع آخذ في التبلور والعدالة والتنمية غير قادرة على إنتاج القيادات لأنها مبنية على الولاءات والشيخ والمريدين وظاهرة بنكران ليست عنصر تطوير لأداء الحزب بل هو موجود فقط منذ بدا من أجل كسب رضا القصر وهو لا يزال يحاول والحزب هو جسر العبور .
اللهم العثماني و لا بنكيران، هلك الموظف بالاقتطاعات خصوصا هيئة التعليم، لن و لن نصوت عليهم
اكبر خطأ سوف ترتكبه الدولة باعادة هذا الشخص إلى الواجهة
هاد الشخص عندو وجه ما كيحشمش،وعندو مرتبة مارشال فتخراج العينين،وهو أحسن نموذج للشخصيات السياسية لي كتموت على الكرسي و المنصب،وعندو دبلوم كبير في الإبتزاز:يبتزالدولة حتى حصل على معاش لا يستحقه،ودابا تيمارس الابتزاز باش يرجع للحكومة. و ما بغاش يعيق بأن وقتو انتهى،
بنكيران بتصريحاته حول التطبيع مع إسرائيل واعترف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يحمي مكتسباته ومصالحة الشخصية ولا يهمه المبادىءالتي يؤمن بها البيديجيون وحركاتهم الدعوية لأنه انتهازي وقد اتبث ذللك غير ما مرة .(الوطنية لا تباع ولا تشترى ) عاش المغرب شامخا موحدا..
اكبر منافق لم ننسى له مقولة عمر رضي الله عنه فراري او لا تغرغري ومن بعد ركب سيارة القصر وبدأ يتباهى لها أمام الجميع سير كون تحشم اوجلس في دارك أولا باقي ماشبعتيش ياكرش الغياط
واسي عبداللاه وسير ضرك زلافتك، راك طلعتي فالراس، باراك من اتملاق ديالك، راه الشعب مبغاش يبقا يشوف كمارتك، راه بغينا امثال بوريطة، العلمي، الهمة، الماجدي ، ووووووو
لا شك أن التطبيع أضهر لنا معدن الأخوان المسلمون ووضعهم في حرج كبير جدا أمام الملأ . فلو التزمو الصمت لكان خيرا لهم لأنهم مرفوضون جملة وتفصيلا
ما يصرح به احد الاخوان ومنهم بن كيران انما هوا يثبت مما لا يدع مجالا للشك أن القضيه الفلسطينه شماعه بالنسبه لهم ولوحة اعلانيه لهم .
وحينما احترقت هذه الورقه صرح الاخواني بانه لا يمانع من التطبيع مع الكيان الصهيوني بحيث لا يمكن أن يخالف تيار الاخوان التطبيع . في حين كانت في السابق خطاباتهم الرنانه ضد التطبيع وفلسطين وما اداراك ما فلسطين .
لا يصح الا الصحيح القضيه الفلسطينيه قضية عادله ومحاموها فاشلون
الاخوان المتأسلمون متلونون مخادعون كذابون لا خير فيهم ومنهم .
عبد الالاه بن كيران رجل دولة بامتياز وانا لا افهم لما هدا التحامل والكره الدي يكنونه البعض لهدا الوطني الغيور على وطنه والله مند اقالته والمشهد السياسي المغربي اصبح فارغا .
soyez tranquille le roi s est-ce que il fait et il est capable a gérer la situation ni benkirane ni bennoomi.,…..
المغاربة ليسوا أغبياء كي يصدقوا مرة أخرى شخصا دمر طموحاتهم وافرغ ما بقي في جيوبهم… عشر سنوات عجاف، بسبب تدبير الشيخ ومريديه، لا يجب أن تمتد أكثر. كفى من النفاق والكذب والوعود الفارغة. كفى من التجارة بالدين ومن استغلال عواطف الشعب الذي هو اصلا مسلم بدونكم. نطمح جميعا إلى إصلاح شامل حقيقي يضمن لكل مواطن حقه في الكرامة والعيش الكريم. أما لحاكم وخطاباتكم فقد سئمناها ولم نعد نطيق رؤيتها او سماعها… خدعتم من تعاطف معكم فخدعتم المغرب كله، ولن يتكرر ما فعلتم.