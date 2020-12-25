بنك التجارة والصناعة ينشئ هيئة توظيف عقاري

أحدث البنك المغربي للتجارة والصناعة هيئةً للتوظيف الجماعي العقاري عقب تلقيه رخصة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 24 دجنبر الجاري.

وذكر بنك BMCI، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هيكلة وتدبير هذه الهيئة عُهد بهما إلى شركة REIM Partners المرخص لها من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة لتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وصرح إدريس بنسماعيل، عضو مجلس الإدارة ونائب المدير العام في البنك المغربي، أن هيئة التوظيف الجماعي العقاري التي أحدثها البنك باسم CLEO PIERRE SPI-RFA هدفها إيواء جزء من عقارات البنك.

وأضاف المسؤول أن قرار مجموعة BMCI إحداث هذه الهيئة مع شركة REIM Partners سيُساهم في تطوير هذه الفئة الجديدة من الأصول في المغرب.