"بنك المغرب" يتوقع انكماشا قويا للاقتصاد الوطني بـ6.6 في المائة

توقع بنك المغرب أن يتقلص الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية بنحو 6.6 في المائة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مُقابل 6.3 في المائة المتوقعة شهر شتنبر المنصرم.
وذكر البنك، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، أن الانتعاش الاقتصادي بعد الحجر الصحي بقي بطيئاً وجزئياً بسبب القيود المحلية والقطاعية التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى؛ ناهيك عن الشكوك المحيطة بتطور الوباء وطنياً ودولياً.
وتشير التوقعات الصادرة عن البنك المركزي إلى أن القيمة المضافة الفلاحية ستتراجع بنسبة 5.3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6.6 في المائة.
وبناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي يناهز 75 مليون قنطار سنوياً، يُنتَظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 13.8 في المائة سنة 2021، وبنسبة 2 في المائة في 2022.
وبخُصوص النمو خلال السنة المقبلة، يتوقع تسجيل انتعاش بـ4.7 في المائة، وبـ3.5 في المائة سنة 2022، لكن تبقى هذه السيناريوهات محاطةً بدرجة كبيرة من الشكوك، حسب بنك المغرب.
وبناءً على التطورات الأخيرة المرتبطة بالحملة الواسعة للتلقيح ضد كورونا في المغرب والبلدان الشريكة، وإحداث صندوق إستراتيجي مخصص للاستثمار، قال البنك إن ميزان المخاطر يتجه نحو الارتفاع.
وحسب البنك المركزي فإن المغرب تعرض لصدمة مزدوجة بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الأخير، ما أثر على سوق الشغل الذي سجل خسارة صافية بلغت 581 ألف منصب خلال الفصل الثالث مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2019.
هو مكمش اصلا وغادي ازيد اتكمش عوتاني مصيبة هادي…!!!الاقتصاد يجب اعادة النظر في اولوياته ليتعافى والا القروض ستربك حسابات الدولة….!!!!
طلبو من اسرائيل و الامارات و امريكا و ترامب يفتحو ليكم المشاريع العملاقة كما وعدوكم. …………………………………………
مشاو فلوس إسرائيل و المريكان؟ بقى غي الانكماش؟
لو نفعت إسرائيل احدا لنفعت مصر اول المطبعين. الاردن ايضا لم و لن ير دولارات و لا هم يحزنون. الفلسطسنيون انفسهظ فاوضوا 20 عاما من اجل لا شي. كذبكسيكون ابامر للامارات و البحرين. لن يات من بني صهيون ما تحلمون به. الصحراء كانت و لا زالت صحراءنا ليس فقط بعد ان قالها ترامب.
تقارير متضاربة
عبد الحفيظ العلمي يقول أن الاقتصاد استرجع أكثر من 90 في 100 من الوظائف المفقودة
و هذا التقرير يقول أن الانتعاش بطيء
افهم تسطى
الوزير العلمي قالكم رانا حققنا اتتعاش صناعي 106 فالمئة و وزير الفلاحة راه يقول هناك اتتعاش كبير في الناتج الفلاحي كل هذا حصل بعد التطبيع البركة نزلت علينا بعد ما رضى علينا ربي كي فتحنا قلبنا وارضنا للاسرائليين
ان التداعيات سلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي و الوطني غير محصورة وليست لها أجندات محددة في ظل الانكماش و انتشار متواصل وفق معطيات متوفرة متوقعة إلى الجانب هناك التقارير وطتية و دولية تتوقع الاسوأ وما خفي اعظم إلى حين النهاية كوفيد 19 التي يجهلها العالم بأسره رغم حديث عن مواعيد للعودة إلى حياة الطبيعية التي و ان عادت بعد تلقيح لكن لن تعيد مجريات اقتصاد العالمي و الوطني إلى سابق عهدها لان معالجة الاضرار تحتاج سنوات وليس شهور او سنة أو سنتين و بالتالي على جهات مسؤولة اتخاد الحيطة و الحذر و اليقظة حتى يتجاوز الاقتصاد الوطني هذه الأزمة خطيرة بالسلام والبحث عن سبل وآليات التعافي الناجعة التي تواكب التطورات الوطنية و العالمية بالدقة متناهية.