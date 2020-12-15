بنك المغرب يثبت سعر الفائدة عند 1,5 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الرابع والأخير في السنة الجارية، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.

وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن تمويلاً مناسباً للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس، على وجه الخصوص، يبقى ملائماً، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 بالمائة.

وكان البنك نفسه قد قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؛ لتحريك عجلة التمويل ودعم الاقتصاد الوطني.