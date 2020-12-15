بنك المغرب يثبت سعر الفائدة عند 1,5 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الفصلي الرابع والأخير في السنة الجارية، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 1,5 في المائة.
وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن توجه السياسة النقدية يظل تيسيرياً إلى حد كبير، مما يضمن تمويلاً مناسباً للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس، على وجه الخصوص، يبقى ملائماً، ليقرر الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 بالمائة.
وكان البنك نفسه قد قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي في أعقاب الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؛ لتحريك عجلة التمويل ودعم الاقتصاد الوطني.
نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا الوباء كوفيد19فيما قريب انشاء الله ليعما الاستقرار مجددا 2021 الثوفيق انشاء الله للجميع
بنك المغرب المركزي يقرض البنوك التجارية ( البنك الشعبي الشركة العامة التجاري وافا بنك مصرف المغرب …الخ) بمعدل فائدة %1，5 و الأبناك كتقرض المواطين ب 15% ضعف عشر مرات