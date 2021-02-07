"بنك المغرب" يرصد التفاؤل في القطاع الصناعي

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الصناعة يتوقعون، إجمالا، تسجيل ارتفاع في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية لشهر يناير 2020، جرى بمعدل استجابة نسبته 65 في المائة، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب العمل، إجمالا، تسجيل ارتفاع في الإنتاج والمبيعات؛ غير أن 20 في المائة منهم صرحوا بأنه ليست لديهم رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و34 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستطلاع أن الإنتاج شهد ركودا في شهر دجنبر الماضي، بينما استقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 70 في المائة. ومع ذلك، سجلت المبيعات ارتفاعا ملحوظا في السوق الخارجية، وارتفعت الطلبيات أيضا، مع وجود دفتر للطلبيات مستقر عند مستوى أقل من المستوى المعتاد.

وحسب فروع النشاط، ظل الإنتاج مستقرا من شهر إلى آخر في “الصناعة الغذائية”، وسجل ارتفاعا في “النسيج والجلد” والمنتجات “الكيميائية وشبه الكيميائية” و”الكهربائي والإلكتروني”، فضلا عن تراجع في إنتاج “الميكانيك والتعدين”.

وسجلت المبيعات ارتفاعا في جميع المجالات باستثناء “الصناعة الغذائية”. وفي ما يتعلق بالطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية”، و”النسيج والجلد” وركودا في المنتجات “الكيميائية وشبه الكيميائية”، وانخفاضا في “الميكانيك والتعدين”.