بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ28,6 ملايير درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ28,6 ملايير درهم
صورة: أرشيف
الإثنين 5 أبريل 2021 - 04:48

أورد بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 72,2 مليار درهم؛ منها 28,6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28,5 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك المركزي أن حجم التداول اليومي بلغ 5,5 مليارات درهم؛ بينما بلغ المعدل البنكي، خلال الفترة ذاتها، 1,5 في المائة في المتوسط.

ولفت بنك المغرب إلى أنه ضخ مبلغ 35,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، خلال طلب العروض ليوم 31 مارس (تاريخ الاستحقاق فاتح أبريل).

السوق البنكية المؤشرات الأسبوعية بنك المغرب تسبيقات

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