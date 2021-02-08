بنك المغرب يضخ تسبيقات بأزيد من 25 مليار درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بأزيد من 25 مليار درهم
صورة: هسبريس
الإثنين 8 فبراير 2021 - 03:13

أفاد بنك المغرب بأن مجموع تدخلاته بلغت، خلال الفترة ما بين 28 يناير الماضي و3 فبراير الجاري، ما مجموعه 72 مليار درهم، منها 25.7 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15.5 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26.7 مليارات درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5.2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 في المائة في المتوسط.

وأبرز البنك المركزي أنه ضخ مبلغ 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 3 فبراير (تاريخ الاستحقاق 4 فبراير).

السوق البنكية بنك المغرب تسبيقات تمويل المقاولات الصغيرة جدا

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