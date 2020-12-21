بنك المغرب يضخ تسبيقات بحوالي 40 مليار درهم

ضخ بنك المغرب خلال الفترة ما بين 10 و16 دجنبر الجاري ما مجموعه 104،4 مليارات درهم، منها 39.6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و23.9 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33.6 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و7.4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن حجم التداول اليومي بلغ 5.5 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 10 و16 دجنبر؛ بينما استقر المعدل البنكي في 1.5 في المائة في المتوسط.

ولفت بنك المغرب إلى أنه ضخ مبلغ 38.5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 16 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 17 دجنبر).