بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ 75,8 ملايير درهم

أوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية ما بين 25 فبراير الماضي و3 مارس الجاري، أنه ضخ ما مجموعه 75,8 مليارات درهم؛ منها 30,6 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,9 مليارات درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,7 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و1,6 مليارات درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل بنك المغرب أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,2 مليار درهم؛ بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 3 مارس (تاريخ الاستحقاق 04 مارس).