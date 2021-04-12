بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ 79 مليار درهم

أفاد بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية بأنه ضخ ما مجموعه 79 مليار درهم، منها 35,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و28,5 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,7 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط.

كما لفتت المذكرة إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 25,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 7 أبريل الجاري (تاريخ الاستحقاق 8 أبريل).